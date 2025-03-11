28 İlde Göç Denetimi: 87 Kaçak Göçmen ve 1 Organizator Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

28 İlde Göç Denetimi: 87 Kaçak Göçmen ve 1 Organizator Yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 28 ildeki denetimlerde 87 düzensiz göçmen ve 1 organizatörü yakaladı.

11.03.2025 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

28 ilde yapılan mobil göç denetimlerimde 87 kaçak göçmen ile bir organizatör tespit edildi

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 büyükşehirdeki eş zamanlı mobil göç denetimlerinde 87 düzensiz göçmen ile 1 organizatörün tespit edildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından denetimlerle ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarına karşı yürütülen mücadele kapsamında; Mersin, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş, İzmir, Adana, Hatay, Kocaeli, Konya, Bursa, Tekirdağ, Ankara, Denizli, Sakarya, Samsun, Muğla, Malatya, Trabzon, Eskişehir, Mardin, Manisa, Diyarbakır, Aydın, Antalya, Kayseri, Balıkesir ve Ordu olmak üzere toplam 28 büyükşehrimizde denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde; 5 bin 795 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 87 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi. 1 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandı. 19 Temmuz 2023'te hizmete aldığımız Mobil Göç Noktası Araçlarımızla kimlik kontrollerine başladığımız ilk üç ayda tespit edilen düzensiz göçmen sayısı oranı yüzde 74,5 iken; bu oran 2025 yılı şubat ayında yüzde 2,7'ye kadar düşmüştür. Düzensiz Göçle Mücadele Stratejisinin kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi sonucu 'Ülkemiz, Düzensiz Göçe Transit Ülke' olmaktan çıkmıştır. Düzensiz Göçe karşı, tüm sınırlarımızda, hudut kapılarımızda ve mavi vatanımızın her yerinde 81 ilimizin tamamında kararlılıkla ve kesintisiz bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Denetimlerimizle bir taraftan düzensiz göçe karşı sahada büyük bir mücadele verirken; diğer taraftan da ülkemizde yasal kalışı olanları ve turistleri rahatsız etmiyoruz. Denetimleri koordine eden Göç İdaresi Başkanlığımızı ve denetimleri gerçekleştiren Polislerimizi, Jandarmamızı ve Sahil Güvenliğimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanı, Göçmenler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Göçmen, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 28 İlde Göç Denetimi: 87 Kaçak Göçmen ve 1 Organizator Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
Solskjaer’den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı Solskjaer'den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı
Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz
Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı

16:42 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi 1 Euro ilk kez 40 lirayı aşarak rekor tazeledi
16:20 Türkiye’de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu Türkiye'de en çok kullanılan isimler ve soyisimler belli oldu
16:10 Tantuni diye at eti yedirmişler Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti Tantuni diye at eti yedirmişler! Bakanlık ili de firmayı da ifşa etti
14:29 Kürsüye çıkan vekil KKTC’deki fuhuş çarkını ifşa etti Kürsüye çıkan vekil KKTC'deki fuhuş çarkını ifşa etti
14:26 Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu’na yüklendi Mansur Yavaş, isim vermeden Ekrem İmamoğlu'na yüklendi
23:28 Hacker grubu, X’e siber saldırıyı üstlendi Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi
23:27 Konya’da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vurup intihar etti
23:23 Trabzonspor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
23:16 Solskjaer’den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı Solskjaer'den mağlubiyet sonrası itiraf: Kalite anlamında sıkıntılarımız vardı
23:05 Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz Gaziantep FK maçında Beşiktaş tribünleri: Derbide Türk hakem istemiyoruz
22:27 Beşiktaş, Gaziantep FK’ya 2-1 mağlup oldu Beşiktaş, Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu
22:16 Trump ve Şi’nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı Trump ve Şi'nin olası görüşmesi için hazırlık temasları başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 17:19:28. #7.11#
SON DAKİKA: 28 İlde Göç Denetimi: 87 Kaçak Göçmen ve 1 Organizator Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.