ABD\'de kargo gemisi köprüye çarptı, 7 kişi kayboldu

ABD'nin Maryland eyaletinde bir kargo gemisinin çarptığı köprünün yıkılmasının ardından nehre düşen 7 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne kargo gemisinin çarpmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi. Baltimore İtfaiye Şefi James Wallace gazetecilere yaptığı açıklamada, nehre düşen 2 kişinin kurtarıldığını, birinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Wallace, kaybolan 7 kişi için arama kurtarma çalışmasının sürdüğünü ifade etti.
Maryland Valisi Wes Moore kazanın ardından acil durum ilan ederken sahil güvenlik, arama-kurtarma çalışması için tekne ve helikopterin de aralarında bulunduğu müdahale birimlerini görevlendirdi.
İtfaiye Departmanı iletişim direktörü Kevin Cartwright da yaptığı açıklamada, çok sayıda aracın suya düştüğünü tahmin ettiklerini belirtti. Yetkililerin kazanın nedenini tespit etmek için geminin sorumlularıyla temas kurmaya çalıştığını kaydeden Cartwright, kurtarma operasyonunun olay yerindeki ekiplerin güvenliğini sağlamak için sistemli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.
Beyaz Saray'dan açıklama
Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada durumun yakından takip edildiği belirtilerek, "Kalplerimiz bu korkunç olay nedeniyle kaybolanların aileleriyle birlikte. Sahil Güvenlik, köprünün çökmesi sonucu kaybolan kişiler için arama ve kurtarma çalışmaları yürütüyor" ifadesi kullanıldı. Beyaz Saray yetkililerinin ihtiyaç duydukları her türlü federal yardımı sağlamak üzere vali ve belediye başkanıyla iletişim halinde olduğu kaydedilen açıklamada, olayda kötü niyetli bir amaç bulunduğuna yönelik herhangi bir kanıt bulunmadığı vurgulandı.
Saniyeler içinde yıkılmıştı
Singapur bandıralı Dali isimli kargo gemisi Patapsco Nehri üzerinde yer alan Francis Scott Key Köprüsü'ne yerel saatle 01.35'te çarpmıştı. Geminin çarpmasının ardından köprü saniyeler içinde yıkılmış, çevrede şiddetli bir ses duyulmuştu.
ABD'nin milli marşının yazarı Francis Scott Key'in adının verildiği yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki 4 şeritli köprü 1977'de hizmete açılmıştı. - BALTIMORE
Son Dakika › 3.Sayfa › ABD'de kargo gemisi köprüye çarptı, 7 kişi kayboldu - Son Dakika
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