Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti

Eyüpsultan'daki orman yolunda yaşanan kazanın ardından annesiyle ABD'ye kaçan T.C.'nin çarpması sonucu hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci benzer bir kazaya kurban gitmişti. Geçtiğimiz pazartesi günü emniyet şeridindeki Anıl Aci'ye çarparak ölümüne neden olan Sait İ., kullandığı kamyonu rüzgarın savurduğunu öne sürdü, adli kontrol uygulanarak serbest kaldı. 2 ay sonra düğün yapmayı planlayan 26 yaşındaki Anıl Aci'nin ailesi, sürücünün serbest kalmasına tepki gösterdi. Anıl Aci'nin babası Soner Aci, "Murat'ın katili yurt dışına kaçtı, bizimkisi de bir gece gözaltında kaldı, ertesi gün serbest bırakıldı. Adaletli bir şekilde tecelli etmesini istiyorum" dedi.
Kaza, 11 Mart Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu Silivri Kavaklı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil Ankara istikametine ilerlerken arızalandı. Emniyet şeridinde duran baba Aci ile oğlu Anıl Aci araçtan indi. Bu sırada aynı yönde ilerleyen Sait İ.'nin kullandığı 34 ET 4116 plakalı kamyon önce otomobile ardından Anil Aci'ya çarptı. Kamyon, 100 metre ileride dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Anil Aci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon şoförü 32 yaşındaki Sait İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sait İ. ifadesinde "Rüzgarın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığını aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı" dediği öğrenildi.
Baba Soner Aci, "Oğuz Murat Aci'nin olayının birebir aynısı. Nasıl emniyet şeridinde onları gelip ezip geçtiyse, kaza aynı fakat yerler ayrı, bizi de emniyet şeridinde geldi ezip geçti. Kaza anını şöyle hatırlıyorum. Bir toz duman içinde kaldım önüme baktığım zaman, kamyonun hızla gittiğini gördüm. Ben o arada olayın tam farkında değildim, bağırdım 'kamyonu yakalayın' dedim. Kamyon 500 metre sonra durdu. Zaten arkamı döndüğümde olanlar olmuştu. Arızaya bakacaktık, basit bir şeyse kendi çabamızla yapmaya çalışacaktık fakat durmamızla, kaputu açtık ve arkasından bu olay yaşandı. Arabayı ben kullanıyordum. Kaza hemen hemen birebir aynı, emniyet şeridinde. Onunki yurt dışına kaçtı, bizimkisi de bir gece gözaltında kaldı ertesi gün serbest bırakıldı. Adaletli bir şekilde tecelli etmesini istiyorum" dedi.
Nişanlısından geriye kalan yüzüğü boynunda taşıyan Elif Aydın ise, "Olay anında orada değildim ama onlarla gidecektim. O gün biz zaten Anıl ile beraberdik. Dediği gibi düğünüme iki ay vardı. Nikah tarihi almak için beraberdik o gün, nikah tarihi almaya gittik. Acının ne olduğunu daha anlayamadan benim perşembe günü karşıma avukat çıkıp dedi ki, 'Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.' Şu kadarcık bir dosya getirdiler elime, dedim ki, 'Bu mu bunun karşılığı'. Anlatmadığımız duyguların vicdan azabını çekip, bir köşede oturup saatlerce duruyoruz. İnsanlar bizi toplamaya çalışıyor. En azından ilk duruşmaya kadar, o dört duvarın içinde kalsın. Vicdanıyla baş başa kalsın" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aci ailesini yıkan ikinci ölüm! Kamyon şoförü serbest bırakıldı, baba yaşananlara isyan etti - Son Dakika
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde tartıştığı kadını silahla omuzundan vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayın ardından kaçan şahıs, Gaziantep'te yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde JASAT ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 5 yıl 1 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çankırı Devlet Hastanesi Acil Servisine başvuran bir hastanın yakınları, nöbetçi hekim olan Uzm. Dr. U.O.'yu tartışmanın ardından yumruklayarak darp etti. Hekimin beyaz kod vermesi üzerine adli rapor düzenlendi ve olaya karışan iki şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde cezaevindeki yakınına getirdiği kıyafetler içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile yakalanan şüpheli jandarmanın dikkatinden kaçamadı. Olayda şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişi, daha önce tartıştığı apartman yöneticisini tabanca ile ateş ederek öldürdü. Olay yerinden kaçan şüphelinin daha önceden adam öldürmekten ve ruhsatsız silah taşımaktan sabıkası olduğu öğrenildi.
Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan otomotiv servisinde çıkan yangın, kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Bir bina sakini ise balkonundan olanları izledi.
Beylikdüzü'nde kendilerini polis olarak tanıtan 2 şüpheli, bir kişinin adının hırsızlığa karıştığını söyleyerek 285 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda şüpheliler yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden biri turizm şirketi çalışanı çıktı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, aralarında husumet bulunan Ayhan Haydar Fidanboy ile N.B. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. N.B, Fidanboy'a tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Jandarma ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Fidanboy kurtarılamadı. Zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan bir otobüste yapılan aramada, yolcu T.A.'nın eşyaları arasında 49 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, mahkemece tutuklandı.
Elazığ'ın Ataşehir Mahallesi'nde tren raylarında meydana gelen kazada, raylardan geçmeye çalışan 80 yaşındaki adam lokomotifin çarpması sonucu yaralandı. Yaralı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Kadıköy'de kentsel dönüşüm projesi kapsamında evinden çıkarılan Necmi Asker ve kızı, yeni satın aldıkları evde oturan kiracıları tarafından darp edildi. Ev sahibi Asker, kiracıların mağdur olmaması gerektiğini ancak ev sahibinin de mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti.
Antalya'da park halindeki otomobil alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobilin alev alev yanması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sizin düşünceleriniz neler ?