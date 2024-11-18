Adana'da Forex Dolandırıcılık Davası Başladı - Son Dakika
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Adana'da Forex Dolandırıcılık Davası Başladı

Adana\'da Forex Dolandırıcılık Davası Başladı

216 sanık, nitelikli dolandırıcılıktan yargılanıyor; İrfan Ağca 4. günde savunma yapacak.

18.11.2024 16:02
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Adana'da Forex dolandırıcılık davasının 216 sanığı bugün yargılanmaya başlandı. Davanın, yaklaşık 2 hafta sürmesi beklenirken suç örgütünün yöneticisi İrfan Ağca 4'ncü gün savunmasını yapacak.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik Adana merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Antalya, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Ordu, Sivas ve Şırnak olmak üzere 20 ilde eş zamanlı olarak 2 Mart'ta Sibergöz-23 operasyonları düzenlendi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan 216 şüphelinin; Meta Trader-4, Meta Trader-5 ve Vakıf Capital Yatırım isimli mobil uygulama ve sabit telefon numaraları üzerinden iletişime geçtikleri 46 kişiyi Forex yatırım vaadiyle para talep edip dolandırdıkları belirlendi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 216 kişiden aralarında suç örgütünün organizatörü olan Türkiye yöneticisi İrfan A., organizasyon yardımcıları Hamza K., Cem B., Serhat M., Cüneyt A., Doğucan G. ve Mehmet D.'nin de bulunduğu 74 kişi tutuklanırken, 77 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı, 65 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç örgütüne üye olmak, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianame Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede sanıklardan suç örgütünün Türkiye yöneticisi İrfan A. ile birlikte organizatör yardımcılarının 'suç örgütü kurmaktan' 8'er yıl, 'suç örgütü aracılığı ile nitelikli dolandırıcılıktan' da 920'ar yıl, diğer sanıkların da en az 4 yıldan başlayan değişik hapis cezalarına mahkum edilmeleri istendi.

Forex dolandırıcılık davasının 216 sanığı bugün yargılanmaya başlandı. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle mahkeme heyeti duruşmayı yaklaşık 2 haftaya yaydı. Duruşması olacak sanıkların isimleri ve yargılanacakları günün belirtildiği listeler mahkeme kaleminin kapısına asıldı. İlk gün duruşmaya tutuklu 20 sanık çıktı. Suç örgütünün Türkiye Yöneticisi İrfan Agca ise 4'üncü gün hakim karşısına çıkıp savunmasını yapacak. Duruşmanın yaklaşık 2 hafta süreceği tahmin ediliyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Forex Dolandırıcılık Davası Başladı - Son Dakika

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