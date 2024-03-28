Adana\'da Trafik Işıklarında Cam Silme Bahanesiyle Para Alan Gençler Rahatsızlık Yaratıyor

Adana'da trafik ışıklarında "cam silme" bahanesiyle sürücülere zor anlar yaşatıp zorla para alan gençler, sürücüleri rahatsız etmeye devam ediyor. Cam silen şahıslar ise günlük 100-200 lira kazandıklarını, çocuklarına dahi bu işi yaptıracaklarını söyledi.
Adana'nın merkez ilçelerindeki neredeyse tüm trafik ışıklarında sürücülere zor anlar yaşatan gençler, otomobilin camını sildirmeyen sürücüleri ise aracı çizmekle tehdit ediyor. Kentin kanayan yarası haline gelen bu durum karşısında polis ve zabıta ekipleri önlem alsa da yeterli olmuyor. Ekipler, yakalayabildiklerini gözaltına alıyor ancak genelde polisleri gören gençler, ara sokaklara girip izlerini kaybettiriyor.
Vatandaşlar cam silen şahıslardan rahatsız olurken cam silenler ise kimseyi rahatsız etmediklerini öne sürüyor.
"Çocuklarıma da bu işi yaptıracağım"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan cam silen Emirhan Kelekoğlu (18), "9.sınıfa kadar okudum sonrasında ailevi nedenlerle okulu bıraktım ve bu işi yapmaya başladım. Burada ekmek parası kazanıyorum. Bize 'Madde kullanıyorlar' diyerek iftira atıyorlar ben onun için para kazanmıyorum. Ekmek parası için bu işi yapıyorum. Öncelikle yanlarına gidip 'Camınızı silebilir miyiz?' diye soruyoruz. Eğer 'Sil' derlerse camı siliyoruz. Tepki gösterenlere de hiçbir şey demiyoruz. Ben ölene kadar bu işi yapacağım. Evlenince çocuklarıma da bu işi yaptıracağım" ifadelerini kullandı.
"İşimiz bu"
Cihan Aslan ise günlük 100-200 lira kazandıklarını söyledi. Aslan, "Günlük 100-200 lira kazanıyorum. Bazen de yakalayıp karakola götürüyorlar. İşimiz bu ne yapalım. Sürücüler silme derse silmiyoruz, isteyenin camını siliyoruz" dedi.
"Gelin arabalarına daha çok zarar veriyorlar"
Cam silen şahıslardan rahatsız olduğunu belirten Furkan İl isimli sürücü, "Bizleri çok rahatsız ediyorlar. Bazen keyfim yerinde olursa camı sildiriyorum, para veriyorum. Gelin arabalarına daha çok zarar veriyorlar" diye konuştu.
"Çok rahatsız oluyoruz"
Neslihan Akar isimli sürücü, "Çok rahatsız oluyoruz. Bence bu gençler bir mesleğe yönelse iyi olur. Topluyorlar ama sonra geri geliyorlar bizleri rahatsız ediyorlar" dedi. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Adana'da Trafik Işıklarında Cam Silme Bahanesiyle Para Alan Gençler Rahatsızlık Yaratıyor - Son Dakika
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