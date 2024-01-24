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Antalya'da tüyler ürperten cinayette ikinci ceset bilmecesi - Son Dakika
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Antalya'da tüyler ürperten cinayette ikinci ceset bilmecesi

Antalya'da 36 gündür aranan motokurye Ali Diken'in cinayete kurban gidip gömüldüğü topraktan çıkarılmasının ardından cinayet şüphelisinin ifadeleri sonrası aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında ikinci bir ceset araması daha yapılıyor. Cinayet zanlısı, elleri kelepçeli bir şekilde ikinci ceset iddiasında bulunduğu yeri gösterdi ancak henüz herhangi bir cesede rastlanmadı.

24.01.2024 - 18:33,
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Antalya'da cinayete kurban giden Ali Diken'in cesedinin gömüldüğü topraktan çıkarılmasının ardından cinayet şüphelisinin ifadeleri sonrası aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında battaniyeye sarılı bir kadın cesedi bulundu.

Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi. 36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Zeynel B. (33), şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti. Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı.

Baldızına ait ceset bulundu

Cinayet zanlısının ifadesiyle bölgede ikinci bir ceset arayışı için ilk bulunan cesedin hemen 30 metre uzağında ikinci arama çalışması başlatıldı. Elleri kelepçeli şekilde bölgede ekipleri yer gösteren cinayet şüphelisi, ikinci ceset iddiasında bulunduğu yeri gösterdi. İlk gösterilen yerde hassas burunlu köpek ile arama gerçekleştirildi, ardından kepçe ile belirtilen bölge kazılsa da bir cesede rastlanılmadı. Tekrar alana getirilen cinayet şüphelisi Zeynel B., verdiği ifade sonrası kazma işlemleri devam etti. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı 26 yaşındaki Zeynep E.A.'ya ait olduğu değerlendirilen battaniyeye sarılı ceset bulundu. Ceset savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Antalya\'da tüyler ürperten cinayette ikinci ceset bilmecesi
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da tüyler ürperten cinayette ikinci ceset bilmecesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da tüyler ürperten cinayette ikinci ceset bilmecesi - Son Dakika
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