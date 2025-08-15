Büyükçekmece\'de Rüzgar Aydınlatma Direğini Yıktı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde E-5 Karayolu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği yan yattı. Beylikdüzü istikametinde anayol trafiğe kapatılırken, yetkililer tarafından bugün için şiddetli poyraz uyarısı yapılmıştı.
Olay, saat 09.50 sıralarında E-5 karayolu Büyükçekmece mevki Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre refüjde bulunan aydınlatma direklerinden biri şiddetli rüzgarda yan yattı. Durumu gören sürücüler ekiplere haber verdi. Ekiplerin çalışması nedeniyle aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, direğin kaldırılmasından sonra yeniden trafiğin açılacağı öğrenildi. - İSTANBUL
