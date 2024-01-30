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Erzurum merkezli 20 ilde 'Sibergöz-20' operasyonunda 69 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Erzurum merkezli 20 ilde 'Sibergöz-20' operasyonunda 69 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Sibergöz-20' operasyonunda, araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oltalama siteleri üzerinden vatandaşları dolandıran 69 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, döviz, Türk lirası ve altın ile dijital materyallere el konuldu.

Erzurum merkezli 20 ilde \'Sibergöz-20\' operasyonunda 69 şüpheli yakalandı
30.01.2024 - 16:09,
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Erzurum merkezli 20 ilde internet üzerinden sanal ortamda "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen "Sibergöz-20" operasyonunda 69 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya'da eş zamanlı "Sibergöz-20" operasyonu yapıldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin; araç kiralama ve sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları oltalama (phishing) siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kapora ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar, çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyale el konuldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum merkezli 20 ilde 'Sibergöz-20' operasyonunda 69 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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