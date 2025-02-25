Eşine mesaj yazan kişiyi pompalı tüfekle vurup, darbeden sanığa ilk duruşmada tahliye - Son Dakika
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Eşine mesaj yazan kişiyi pompalı tüfekle vurup, darbeden sanığa ilk duruşmada tahliye

Bursa'da boşanma aşamasındaki eşi N.S.'nin sosyal medya hesabına aşk mesajları gönderen Hüseyin B.'yi terminalde pompalı tüfekle vurarak yaralayan İsmail S., ilk duruşmada tahliye edildi. İsmail S., Hüseyin B.'nin kendisini ve eşini öldürdükten sonra intihar edeceğini yazdığını gördüğünü ve bu yüzden Hüseyin B.'yi terminalde beklediğini belirtti. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İsmail S.'nin avukatı, müvekkilinin eylemini ağır tahrik altında gerçekleştirdiğini savundu.

25.02.2025 12:45
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Kan donduran olay 27 Ekim 2024'te Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaşandı. İddiaya göre, İsmail S. (40), birlikte kırtasiye dükkanı işlettiği eşi N.S.'nin (39) sosyal medya hesabına, İzmir'de yaşayan Hüseyin B. (46) tarafından aşk mesajları gönderildiğini gördü. Eşiyle boşanmaya karar veren İsmail S., olay günü eşinin sosyal medya hesabını bir kez daha incelediğinde, Bursa'ya geleceğini söyleyen Hüseyin B.'nin, silah fotoğrafı göndererek, tabancasında 13 merminin bulunduğunu belirtip, bu silahla kendisini ve eşini öldürdükten sonra intihar edeceğini yazdığını okudu.

MESAJLARI GÖRÜNCE TERMİNALE KOŞTU

Pompalı tüfeğini yanına alarak, terminale giden İsmail S., İzmir'den geleceği saati öğrendiği Hüseyin B.'yi beklemeye başladı. İsmail S., fotoğrafından tanıdığı Hüseyin B.'ye terminalin giriş kapısında önce pompalı tüfekle ateş açtı ardından da yerde yaralı haldeyken, silahın kabzasıyla defalarca vurup, darbetti.

DARP ANLARI KAMERADA

Öte yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Hüseyin B.'nin arkasından yürüyen İsmail S.'nin, elindeki çantadan pompalı tüfeği çıkardığı, seslendiği Hüseyin B. kendisine dönüp, engellemek istediğinde ise ateş açtığı görüldü. İsmail S.'nin, yaralanıp yere düşen Hüseyin B.'ye önce tekme atıp, silahın kabzasıyla vurduğu, elinden düşürdüğü tüfeği yerden alıp, bir kez daha ateş edip, hem kabza ile hem de tekmeyle darbettiği anlar görüntülere yansıdı. İsmail S.'nin Hüseyin B. yaralı halde yerde yatarken başında beklediği, terminalde görevli özel güvenliğin de olay yerine geldiği ancak müdahale etmediği görüldü.

İhbar üzerine olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Hüseyin B., sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Başında bekleyen İsmail S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

"ÜZERİME DOĞRU KOŞUNCA ATEŞ ETTİM"

Tutuklanan İsmail S. hakkında, Bursa 53'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Kişinin hayatını tehlikeye sokan kemik kırığına sebebiyet veren silahla kasten yaralama' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"KARISI BENİ BURSA'YA ÇAĞIRDI"

Davanın ilk duruşmasında, Hüseyin B.'nin, yaralıyken hastanede verdiği, "İsmail'in karısı beni Bursa'ya çağırdı. Ben de geldim. Sonra bir anda biri bana silahla ateş etmeye başladı. Gerisini hatırlamıyorum" şeklindeki ifadesini okundu.

"MESAJLARDA BİZİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLÜYORDU"

İsmail S. savunmasında, "Eşimle, kendimize ait kırtasiye dükkanındaydık. Eşimin bilgisayarına bir anda Hüseyin B. isimli kişiden mesajlar gelmeye başladı. Bu kişi eşime 'Aşkım, hayatım' yazıyordu. Eşime bu olaydan sonra boşanma davası açtım. Hüseyin B., gece saatlerinde mesajlar atmaya devam etti. Eşimin telefonunu alıp mesajlara baktığımda, Bursa'ya geleceğini, silahının içinde 13 adet mermi olduğunu, bir mermiyi eşime, diğerini bana ve üçüncü kurşunu kendisine sıkacağını söylüyordu. Olayın olduğu gece terminale gidip Hüseyin B.'yi beklemeye başladım. Onu görünce seslendim. Bir anda arkasını dönüp, üzerime doğru koşmaya başlayınca, kendisine ateş ettim" ifadelerini kullandı.

BOŞANMA EVRAKINI GÖSTERMEK İÇİN ÇAĞIRMIŞ

Mahkemede tanık olarak ifade veren N.S., Hüseyin B.'yi Bursa'ya kendisinin çağırdığını söyleyerek, "İş yerimizde oturuyorduk. Hüseyin B. bana mesajlar atmaya başladı. Eşimle ayrılma kararı aldık. Hüseyin B.'ye boşanma evraklarımı göstermek ve bunları konuşmak için Bursa'ya çağırdım. Eşim de terminale gitmiş. Bunların yaşanacağını bilemedim" dedi.

"TÜFEĞİNDE FİŞEK VARDI, İSTESE EYLEMİNİ DEVAM ETTİREBİLİRDİ"

İsmal S.'nin avukatı Hakan Gündoğdu ise savunmasında müvekkilinin eylemini ağır tahrik altında gerçekleştiğini belirterek, "Eğer isteseydi eylemini devam ettirebilirdi. Ancak etrafta onu engelleyen kimse olmamasına rağmen, tüfeğinde iki adet fişek varken dahi, eylemini kendi isteğiyle sonlandırdı. Ayrıca hedef alınan bölgeler de düşünüldüğünde, kısa mesafeden rahatlıkla hayati bölgelere hedef alabilme imkanı varken, bu bölgeleri hedef almaması da eyleminin yaralama maksatlı olduğunu gösterir" dedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmayı erteleyen mahkeme hakimi, İsmail S.'nin, lehine haksız tahrik uygulanma ihtimali ve tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, tahliyesine karar verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eşine mesaj yazan kişiyi pompalı tüfekle vurup, darbeden sanığa ilk duruşmada tahliye - Son Dakika

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