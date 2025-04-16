Eskişehir\'de Büyük Dolandırıcılık Operasyonu

Eskişehir merkezli 24 ilde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini iptal edeceklerini söyleyerek 14 milyon TL dolandıkdıkları belirlenen 71 şüpheli yakalandı.

Eskişehir merkezli, Ankara, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir, Antalya, Denizli, Hatay, Mersin, Adana, Konya, Sivas, Yozgat, Kırakkale, Giresun, Ordu, Samsun, Kayseri, Balıkesir, Nevşehir ve Kütahya'da Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı "Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonlarda, telefonla aradıkları kişileri televizyon yayın platformu üyeliklerini yenileyeceklerini, üyeliklerini iptal edeceklerini veya üyelik iptali için vergi iadesi yapacaklarını, ödeme yapmadıkları takdirde haklarında yasal takip başlatacaklarını söyleyen şahısların 144 dolandırıcılık olayı gerçekleştirildiği, yaklaşık 3 milyon 500 bin TL mağdur zararı oluştuğu belirlendi. Suçtan elde edilen 14 milyon TL değerinde taşınmaz ile 100 milyon TL işlem hacmine sahip banka ve elektronik para hesaplarına polis tarafından bloke konuldu.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 54'ü kadın 71 şüpheli şahıs yakalanırken, 3 şahsın firar olduğu öğrenildi. Yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, silah, uyuşturucu madde, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. - ESKİŞEHİR