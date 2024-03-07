Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı

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Eyüpsultan'da kullandığı ATV motorun arızalanması sonucu yol kenarında beklerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi. Otomobilin hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin koptuğu ve kullanılamaz hale geldiği, Acı'nın kullandığı ATV'nin de dağıldığı görüldü.

07.03.2024 14:52  Güncelleme: 15:43
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İstanbul Eyüpsultan'da kullandığı ATV motorun arızalanması sonucu yol kenarında beklerken meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Eyüpultan Davutpaşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz cuma günü saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, cadde üzerinde Belgrad Ormanı yönüne ATV motorla giden Oğuz Murat Acı (29), aracının arızalanması üzerine yol kenarına çekerek arızayı gidermeye çalışmıştı. O esnada T.C. (17) yönetimindeki Porsche marka lüks araç, yol kenarında bekleyen ATV motora çarpmıştı. Çarpmanın etkisiyle ATV motor sulama kanalına düşmüş, ATV motorun altında kalan Oğuz Murat Acı ise yaralanmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Acı ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetmişti.

Mısır'a kaçan ünlü yazarın oğlunun kullandığı Porsche'nin son hali! Kazanın şiddeti resmen ortada

ANNE, OĞLUNU DA ALIP OLAY YERİNDEN KAÇMIŞ

Kaza sonrası T.C. telefon ile annesini arayarak olay yerine gelmesini istemişti. Bunun üzerine olay yerine gelen yazar Eylem Tok, oğlu T.C.'yi de alarak olay yerinden kaçmıştı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan T.C. ve Eylem Tok'un saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldikleri öğrenilmişti. Havalimanındaki işlemlerinin ardından anne ve oğlunun uçakla Mısır'a gittikleri ortaya çıkmıştı. T.C. ve Eylem Tok'un kaza yerinden ayrıldıktan sonra İstanbul Havalimanı'na geldikleri görüntüler kameralara yansımıştı.

Eyüpsultan'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı

ANNE VE OĞLUNA KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı, Sarıyer Gümüşdere Camii'nde düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlanmıştı. Kaza ile ilgili başlatılan incelemelerin devam ettiği öğrenilmişti. Gelişmeler çerçevesinde Mısır'a kaçan Eylem Tok ve Timur C. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bültenle yakalama kararı çıkartılması için Adalet Bakanlığına dosya gönderildi.

Eyüpsultan'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı

LÜKS ARACIN HAVA YASTIKLARI PATLAMIŞ

Yaşanan olay sonrası polis ekiplerinin çalışması sonrası kazaya karışan Porsche ve ATV'ler çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülmüştü. Otoparkta duran araçların son hali havadan görüntülendi. Timur C.'nin kullandığı Porsche'nin hava yastıklarının patladığı, sağ ön tekerleğinin tamamen koptuğu ve aracın tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü. Acı'nın kullandığı ATV'nin ise dağıldığı gözler önüne serildi.

Eyüpsultan'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
Mısır'a kaçan ünlü yazarın oğlunun kullandığı Porsche'nin son hali! Kazanın şiddeti resmen ortada
Eyüpsultan'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı\'ya çarpan Porsche\'nin son hali ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Eyüpsultan, Porsche, Güvenlik, Trafik Kazaları, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • burak Dumankaya: Kadinin amaci zaman kazanmak , O gece Abd ye ucus olmadigi icin Mısır a en hizli kacabilecekleri yer olarak kaçmışlar. Cocuk Abd vatandasligi da varmis muhtemelen Abd ye kaciracak çocuğu bir daha dönmezler zaten Abd de iade etmez asla vatandaslik almis birini. Allah'ın adaleti ise şaşmaz 29 0 Yanıtla
  • Mustafa POLAT: Ne yani porche’nin son durumuna mı kafa yoralım ? Haklıyı haksızı elbet mahkeme karara bağlayacak ama merhume Alev Alatlı’nın meşhur bir sözünü hatırlatmadan geçemeyeceğim “Her kazanılmış hak yasal olabilir ama helal değildir” 8 1 Yanıtla
  • Korul Nuri: Dogru tespit ama simdiye kadar ABD ye neden kacmamis acaba.Devletle pazarligi tutar düsüncesimi var dersiniz? 1 0
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SON DAKİKA: Kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'ya çarpan Porsche'nin son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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