Eyüpsultan\'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.\'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana \'Havalimanına sür\' dedi

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un çalışanı olan ve tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesine ulaşıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada, 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Cihantimur'un iş yerinde kurumsal iletişim uzmanı olduğu öğrenilen Ayşe Ceren S.'nin ifadesinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
Tutuklu bulunan Ayşe Ceren S.'nin, olay sonrası yaşananları anlattığı ifadesinde, "Bülent Bey eve geldi. Bülent Bey'in bana dışarı beklememi söylemesi üzerine ben bahçeye çıktım. Tek başıma beklemeye başladım. Bir müddet sonra Bülent Bey, Eylem Hanım ve çocukları T.C dışarı çıktılar. Bülent Bey kapı önünde, 'T.C iyi değil, doktora götürelim' dedi ve T.C'yi kendi aracına aldı. Eylem Hanım ise benim aracıma bindi ve hastaneye gitmek için yola çıktık. Bülent Bey önde biz arkada siteden çıktık. Bahçeşehir Okulları civarında Bülent Bey aracını sağa çekti. Ben arkada durdum. Bülent Bey'in aracının şarjı bittiği için T.C benim aracıma geldi. Bülent Bey bize, 'Siz gidin, aracın şarjı bitti' dedi ve yola devam ettik. Eylem Hanım'ın bana 'Havalimanına git' demesi üzerine ben de havalimanı yoluna girdim." sözleri yer aldı.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın ulaştığı ifadede, tutuklu genç kadına, "Size herhangi bir teklif yapıldı mı?" sorusu sorulduğu, kadının ise "Hayır, ben sadece patronlarımın yanında durdum. Kimseden para almadım. Kimse bana para teklif etmedi. Ben bile bile hiç kimseyi yurt dışına kaçırmadım." yanıtını verdiği öğrenildi.
Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanına gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.
Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Eyüpsultan'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana 'Havalimanına sür' dedi - Son Dakika
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