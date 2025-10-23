İrem Helvacıoğlu Kaza Geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İrem Helvacıoğlu Kaza Geçirdi

Haberin Videosunu İzleyin
İrem Helvacıoğlu Kaza Geçirdi
23.10.2025 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İrem Helvacıoğlu Kaza Geçirdi
Haber Videosu

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi ve bebeğiyle birlikte yürüyüşte motosiklet kazası geçirdi.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle birlikte ölümden döndüğü kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI MOTOSİKLET ÜZERLERİNE DOĞRU SAVRULDU

Kaza, dün akşam saatlerinde Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobil, ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bebek arabasındaki Sora'nın üzerine doğru savruldu. Kazada motosikletin kadın sürücüsü ve İrem Helvacıoğlu yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Helvacıoğlu'nun bebeği kazadan yara almadan kurtuldu.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle ölümden döndüğü an kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan Helvacıoğlu ve ailesinin ölümden döndüğü kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle ölümden döndüğü an kamerada

"BİZİ KALDIRIMDA ADETA BİÇERCESİNE VURDU"

Olayın ardından sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yapan Helvacıoğlu, sürece ilişkin bilgi verdi. 35 yaşındaki oyuncu, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle ölümden döndüğü an kamerada

"BAŞIMA 12 DİKİŞ ATILDI, ESKİ HASARIM NÜKSETTİ"

O sırada Sora kucağımdaydı, başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı."

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle ölümden döndüğü an kamerada

"KIZIMIZI KORUYABİLMİŞ OLMAMIZ EN BÜYÜK ŞÜKÜR SEBEBİMİZ"

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kızının sağlığını koruyabilmiş olmalarının en büyük tesellileri olduğunu vurgulayan Helvacıoğlu, "Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun bebeğiyle ölümden döndüğü an kamerada

"HUKUKİ SÜRECİN KARARLILIKLA TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Açıklamasının sonunda olayın hukuki yönüne değinen Helvacıoğlu, trafik kurallarına uymamanın ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gördüklerini belirtti. Helvacıoğlu "Yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: İHA

İrem Helvacıoğlu, Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, Magazin, Bebek, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İrem Helvacıoğlu Kaza Geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz Sergen Yalçın: Acı çekerek ilerleyeceğiz
Hastane önünde kahreden olay Emekli polis kendini vurdu Hastane önünde kahreden olay! Emekli polis kendini vurdu
Diyarbakır’da tarlada erkek cesedi bulundu Diyarbakır'da tarlada erkek cesedi bulundu
Mehmet Topal’a yurt dışından sürpriz teklif Mehmet Topal'a yurt dışından sürpriz teklif
Okan Buruk açıkladı Lucas Torreira ülkesine dönüyor Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü
Şırnak’ta “usulsüz sağlık raporu“ operasyonunda 3 şüpheli gözaltında Şırnak'ta "usulsüz sağlık raporu" operasyonunda 3 şüpheli gözaltında
Arda Güler’in Real Madrid’i zorlu maçta Kenan Yıldızlı Juventus’u üzdü Arda Güler'in Real Madrid'i zorlu maçta Kenan Yıldızlı Juventus'u üzdü
Akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden 2 kişi tutuklandı Akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden 2 kişi tutuklandı
ABD, Rusya’nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil’i yaptırım listesine aldı ABD, Rusya'nın iki büyük petrol şirketi Rosneft ve Lukoil'i yaptırım listesine aldı
Louvre Müzesi Müdürü Cars: Kalıcı bir polis karakolu kurulmalı Louvre Müzesi Müdürü Cars: Kalıcı bir polis karakolu kurulmalı
AK Partili Abdulhamit Gül: Kürtçe, bu toprakların en kadim dillerindendir AK Partili Abdulhamit Gül: Kürtçe, bu toprakların en kadim dillerindendir
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal Polis ile asker arasında çatışma çıktı Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon’da kabul edildi Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor
Türkiye’de de yok satıyor Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler tek tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler tek tahminde birleşti

19:25
Selin yıkıp geçtiği Foça’da yaşlı adam kayıp
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp
18:57
İsrail’in “Batı Şeria“ kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki Aralarında Türkiye de var
İsrail'in "Batı Şeria" kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var
18:54
ABD’nin “yaptırım“ kararına Putin’den ilk yorum
ABD'nin "yaptırım" kararına Putin'den ilk yorum
18:50
Canlı anlatım Kadıköy’de goller üst üste kaçıyor
Canlı anlatım! Kadıköy'de goller üst üste kaçıyor
18:37
Yabancı kadını dakikalarca takip etti “Ama siz evlisiniz“ sorusuna verdiği yanıt skandal
Yabancı kadını dakikalarca takip etti! "Ama siz evlisiniz?" sorusuna verdiği yanıt skandal
18:31
Galatasaray taraftarlarından UEFA’ya tepki
Galatasaray taraftarlarından UEFA'ya tepki
18:15
Gelecekte yeniden aday olacak deniyordu Ali Koç’tan bomba hamle
Gelecekte yeniden aday olacak deniyordu! Ali Koç'tan bomba hamle
17:16
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli
17:04
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin’i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu
16:24
CHP’de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
CHP'de kritik dava öncesi kurultay tarihi netleşti
16:21
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar
Marketten aldığı çayı eleyen vatandaş isyan etti: Bize çamur içiriyorlar
16:11
Trump: İsrail Batı Şeria’yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder
16:09
Selin vurduğu Foça’da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
14:50
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor
14:49
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti
Ahmet Türk kayyuma gerekçe olan davadan beraat etti
14:19
Bir ilimiz sele teslim Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2025 20:09:36. #7.11#
SON DAKİKA: İrem Helvacıoğlu Kaza Geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.