İzmir Merkezli Define-1 Operasyonunda 47 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İzmir Merkezli Define-1 Operasyonunda 47 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen 'Define-1' operasyonlarında uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda binlerce tarihi eser, silah ve mühimmat ele geçirildi. Bakan Yerlikaya, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonların devam edeceğini belirterek, suçluların adalete teslim edileceğini vurguladı.

11.07.2024 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonlarında uluslararası tarihi eser kaçakçılığı yapan organize suç örgütü üyesi 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; "Tarihi Eser Kaçakçılığı ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçlarına yönelik İzmir merkezli Ankara, Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, Karaman, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon ve Aydın olmak üzere 24 ilde "Define-1" operasyonları düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda Türkiye'ye ait tarihi eserleri kaçak kazılarla elde edip, yurt dışında yer alan müzayede evlerine yasa dışı yollarla satarak haksız kazanç sağladığı tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerinin banka hesap hareketlerinin incelenmesi sonucu Avrupa ve ABD'de faaliyet gösteren 5 farklı müzayede evinden örgüt elebaşı konumundaki "pazarlamacı" olarak tabir edilen şahsa ve aile bireylerine günümüz kuru ile yaklaşık 72 milyon Türk lirası döviz cinsinden para gönderildiği ve bu paranın suç grubu üyeleri ve bu gruba menfaat sağlayan şahıslar arasında paylaştırıldığı tespit edildi.

Ayrıca 2020 yılında Hırvatistan'da ele geçirilen ve ülkemize iade edilen bin 57 adet Türkiye kökenli tarihi eserin de örgütün faaliyetleri kapsamında yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Operasyonlar sonucu, 6 bin 325 adet sikke, 997 adet obje, 5 adet dedektör, 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi 47 şüpheli ise yakalandı.

Bakan Yerlikaya tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonların devam edeceğini belirterek, "Tarihi ve kültürel mirasımıza zarar veren, bu topraklara ait tarihi eserleri yurt dışına kaçırmaya çalışan tarih eser kaçakçılarına da nefes aldırmayacağız. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, İzmir, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir Merkezli Define-1 Operasyonunda 47 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:05 Afyonkarahisar’da korkutan deprem Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Vatandaşlar panikle sokaklara fırladı
03:47 Japonya’nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı Japonya'nın ilk kadın başsavcısı göreve başladı
01:27 ABD, İsrail’e 227 kilogramlık bombaları tekrar göndermeye başladı ABD, İsrail'e 227 kilogramlık bombaları tekrar göndermeye başladı
23:52 Sonuç bildirgesi yayımlandı NATO zirvesine 2026’da Türkiye ev sahipliği yapacak Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak
21:18 Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 10’u iptal edildi Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
07:49 Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel’den 3. bebek müjdesi Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den 3. bebek müjdesi
00:03 İtalya okullarda cep telefonlarını yasaklıyor İtalya okullarda cep telefonlarını yasaklıyor
23:54 Hollanda’yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya’nın rakibi oldu Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu
23:08 Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı İşte Kabine’nin en çok beğenilen 5 ismi Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi
22:58 Fenerbahçe’nin hazırlık maçında ortalık bir anda karıştı İki futbolcu, boğaz boğaza kavga etti Fenerbahçe'nin hazırlık maçında ortalık bir anda karıştı! İki futbolcu, boğaz boğaza kavga etti
22:22 Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı
21:00 Beşiktaş’ın Ciro Immobile için Lazio’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Ciro Immobile için Lazio'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
20:58 Erdoğan ve Biden’dan ayaküstü sohbet NATO zirvesinde aile fotoğrafı Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 08:22:16. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Merkezli Define-1 Operasyonunda 47 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement