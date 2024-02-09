Jandarma\'dan zehir tacirlerine Narkogüç-49 operasyonu: 214 gözaltı

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Netanyahu\'dan Gazzelilerin son sığınağı olan kent için tahliye emri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde: Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 15 ilde düzenlenen "Narkogüç-49" Operasyonlarında 1 Ton 110 kg Uyuşturucu Madde ele geçirildiğini belirterek 214 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde: Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 15 ilde düzenlenen "Narkogüç-49" Operasyonlarında 1 Ton 110 kg Uyuşturucu Madde ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyonlarda, 214 zehir taciri ve sokak satıcısının yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya şu bilgileri paylaştı:

" İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır olmak üzere 15 ilde "Narkogüç-49" operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar doğrultusunda, kara para aklanmasının önlenmesine yönelik Adana İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli KOM faaliyeti kapsamında Diyarbakır'dan Adana'ya uyuşturucu madde taşınacağı istihbaratı alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda; 617 kg toz esrar ele geçirildi. 3 uyuşturucu nakil ve ticareti yapan zehir taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 60 kg eroin, 16 kg metamfetamin, 11, 5 kg skunk, 4 kg 650 kg bonzai, muhtelif miktarda uyuşturucu hap, kök kenevir ve esrar ele geçirildi. 37 sokak satıcısı yakalandı.

Ankara (2) İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 17 kg skunk, 33 kg esrar, muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 17 sokak satıcısı yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 58 kg metamfetamin ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1.5 kg metamfetamin,

muhtelif miktarda bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 Zehir Taciri yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda metamfetamin, skunk ve esrar ele geçirildi. 33 Sokak Satıcısı yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda metamfetamin, kubar esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 9 Sokak Satıcısı yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda metamfetamin, kokain, esrar, bonzai, uyuşturucu hap ve kenevir tohumu ele geçirildi. 23 Sokak Satıcısı yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1, 2 kg esrar, 267 gr metamfetamin, muhtelif miktarda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 25 sokak satıcısı yakalandı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1.5 kg esrar ele geçirildi.

1 zehir taciri yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi. 46 Sokak Satıcısı yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 19, 3 kg kubar esrar,

716 gr kenevir tohumu, muhtelif miktarda sentetik ecza ve bonzai ele geçirildi.

3 Zehir Taciri yakalandı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 kg bonzai ele geçirildi.

2 Zehir Taciri yakalandı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 2, 3 kg metamfetamin,

1, 3 kg kubar esrar ele geçirildi. 1 Zehir Taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 254 kg esrar ele geçirildi. 8 Sokak Satıcısı yakalandı.

Operasyonu gerçekleştiren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum. Ülkimezin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." - ANKARA