Kaza: Zile'de 4 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti
Kaza: Zile'de 4 Aile Üyesi Hayatını Kaybetti

09.08.2025 16:09
Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, festival iptal oldu.

Tokat'ta dün Karayün mevkisi Çekerek- Zile kara yolunda yürek yakan kaza meydana geldi. Emrah Çelik'in kontrolündeki 16 BMT 901 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeritte seyreden Özgür Sepetçi'nin (44) kullandığı 60 AFZ 583 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada Emrah-Şeyma Nur Çelik çifti ile 2 aylık bebekleri Elanur Çelik ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Döndü Pusat hayatını kaybetti.

Şeyma Nur Çelik (solda), Emrah Çelik (ortada), E.Ç. (sağda)

1'İ ÇOCUK 2 KİŞİ YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Çelik çiftinin 3 yaşındaki çocukları E.Ç. ile diğer otomobilin sürücüsü Özgür Sepetçi ise ağır yaralandı. E.Ç. ile Sepetçi'nin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Hastanede yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edilip Almus ilçesi Kolköy'e götürüldü. Cenazeler, köy camisinde öğle vakti kılınan namazına ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

FESTİVALE GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Bursa'da yaşayan Çelik ailesinin kentin Almus ilçesi Kol köyünde bugün ve yarın düzenlenmesi planlanan yayla şenliğine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken cenazeler nedeniyle köyde yapılması planlanan festivalin iptal edildi.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'dan, Kolköy'de düzenlenen festival için köylerine gittikleri öğrenilen aile fertlerinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kolköy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, hayatını kaybeden 4 kişi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken cenazeler nedeniyle köyde yapılması planlanan festivalin iptal olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

