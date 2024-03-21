Kocaeli\'de iki çocuğunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı

Kocaeli'de yaşanan korkunç olayda polisler, sokakta şüphelendikleri kişiyi durdurduktan sonra evinde yaptığı aramada 13 yaşındaki Beril Yağmur ve 10 yaşındaki Yunus Emre R. isimli kardeşleri ölü olarak buldu. Çocukların boğularak öldürüldüğü belirlenirken babaları Murat R. gözaltına alınarak işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Yargılanmasına başlanan katil zanlısı, "Eşimin davranışları nedeniyle psikolojim bozuldu, cezaevinde kuru ekmek yiyorum ama huzurum yerinde." ifadelerini kullandı. Zanlının, cinayetin ardından yazdığı mektup mahkemede okundu.
Dehşete düşüren olay, 23 Mart 2023 tarihinde Körfez ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir vatandaşın sokakta şüpheli şekilde gezdiğini gören polis ekipleri 45 yaşındaki Murat R.'yi durdurdu. Şahıstan şüphelenen ekipler hemen evi kontrol etti. Murat R.'nin annesinin evinde yapılan incelemede 13 yaşındaki Beril Yağmur ve 10 yaşındaki Yunus Emre R. isimli kardeşler ölü bulundu. Baba Murat R. gözaltına alınırken, çocuklar ise morga kaldırıldı. Yapılan otopside çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Murat R. ruh ve sinir hastalıklarına sevk edildi. Burada 5 ay kalan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken tutuklu sanık Murat R. ile müşteki anne Merdiye R. SEGBİS ile davaya katıldı. Mahkeme başkanının başka çocukların var mı? sorusuna sanık Murat R., "Yok diyorlar. Hatırlamadığım şeyden dolayı cezaevindeyim. Eşimle 14 yıldır evliyim. Evliliğimizden beri eşim bana kötü davranıyor. Eşimin bana davranışları ve hakaretlerinden dolayı psikolojim bozuldu. Erkekliğime adamlığıma laflar söylüyordu. Evi geçindirmeye çalışmama rağmen hakaretlerine devam etti" diye konuştu.
Eşiyle geçinemediklerini belirten tutuklu sanık Murat R., "Eşim, birkaç kez evlilik yaptığından dolayı anneme, 'Namussuz kadın', bana da 'Namussuzun çocuğu' diyordu. Ev almak için uğraşıyordum ancak dolandırıldım. O süreçte eşimi memleketine gönderdim bir süre uzak kalırsak sorunlarımız düzelir diye düşündüm ama düzelmedi. Eşimin hakaret ve isteklerinden yoruldum ve boşanmak istedim. Çocuklarım için elimden geleni yaptım. Eşim bana, 'Çocukları sana göstermeyeceğim' diyordu. Mahkeme kararı olacağı için bu sözleri umursamıyordum. Cezaevinde kuru ekmek yiyorum ama huzurum yerinde. Evlilikte hiç huzur bulamadım" şeklinde konuştu.
Eşinin çocuklarını kendisine karşı da doldurduğunu belirten Murat R., "Eşim çocuklarımıza, 'Bu sizin babanız değil' diyordu. Bir süre sonra çocuklar da birkaç kez öyle demeye başladı. Olay günü çocuklara ayakkabı almak için evden çıktım. Çocuklar evde uyuyordu, daha sonra çay bahçesine gittiğimi ve polisin yanlarına oturduğumu hatırlıyorum. Polislerle konuştuğumu, annemin evine gittiğimizi, sonra cezaevine geldiğimi hatırlıyorum. 5 ay ruh ve sinir hastalıklarında kaldım, sonra cezaevine geldim. Çocuklarımı öldürdüğümü hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.
Çocukları öldürdükten sonra sanığın yazdığı not da mahkeme salonunda okundu, "Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok. Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim. Ben sizi almadan yaşamam. Sizlere babasızlığın acı gününü yaşatmam asla. Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah'a emanet ediyorum, varsın ben yanayım" notu dikkat çekti. Mahkeme başkanının notu hatırlayıp hatırlamadığını sorduğunda sanık, "Çocukları uyuttuktan sonra bir şeyler yazmışımdır ama ne yazdığımı hatırlamıyorum" dedi.
Olaya ilişkin dinlenen sanığın eşi Merdiye R., "Ben ne kendisine ne de annesine hakaret etmedim. Murat sürekli bana hakaret ediyordu. Asıl ben dayanamadığım için kendisinden boşanmak istedim. 14 yıldır bir gün bile oturup benimle sohbet etmedi. Bana, 'Köyden geldin, mağaradan geldin, Suriye'den geldin, çingenesin' deyip hakaretler diyordu. Olay günü Murat çocuğu berbere götüreceğini ve alışveriş yapacağını söyledi. Çocuğu gelip aldı gitti. Kızımı ise kurs çıkışı alıp götürmüş. Çocukları boğarak öldürmüş. 'Çocukları uyuttum' diyor, çocukları boğarak mı uyutmuş? Sanık annesine çocukların fotoğrafını çekip atmış, annesi bana haber vermedi. Haber verseydi belki yetiştirdim, çocuklarımı kurtarırdım, şikayetçiyim" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kocaeli'de iki çocuğunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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