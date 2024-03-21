Kocaeli'de iki çocuğunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kocaeli'de iki çocuğunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı

Geniş Video İzle

Kocaeli'de yaşanan dehşet verici olayda, bir baba çocuklarını boğarak öldürdü ve ardından mektup yazdı. Yargılama süreci başladı ve sanık, eşinin davranışları ve hakaretlerinden dolayı psikolojisinin bozulduğunu iddia etti. Duruşma sırasında sanığın yazdığı not da okundu. Olayla ilgili detaylar mahkemede ortaya çıktı.

21.03.2024 15:37  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de yaşanan korkunç olayda polisler, sokakta şüphelendikleri kişiyi durdurduktan sonra evinde yaptığı aramada 13 yaşındaki Beril Yağmur ve 10 yaşındaki Yunus Emre R. isimli kardeşleri ölü olarak buldu. Çocukların boğularak öldürüldüğü belirlenirken babaları Murat R. gözaltına alınarak işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Yargılanmasına başlanan katil zanlısı, "Eşimin davranışları nedeniyle psikolojim bozuldu, cezaevinde kuru ekmek yiyorum ama huzurum yerinde." ifadelerini kullandı. Zanlının, cinayetin ardından yazdığı mektup mahkemede okundu.

13 VE 13 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUĞUNU BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Dehşete düşüren olay, 23 Mart 2023 tarihinde Körfez ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir vatandaşın sokakta şüpheli şekilde gezdiğini gören polis ekipleri 45 yaşındaki Murat R.'yi durdurdu. Şahıstan şüphelenen ekipler hemen evi kontrol etti. Murat R.'nin annesinin evinde yapılan incelemede 13 yaşındaki Beril Yağmur ve 10 yaşındaki Yunus Emre R. isimli kardeşler ölü bulundu. Baba Murat R. gözaltına alınırken, çocuklar ise morga kaldırıldı. Yapılan otopside çocukların boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Gözaltına alınan Murat R. ruh ve sinir hastalıklarına sevk edildi. Burada 5 ay kalan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"EŞİMİN DAVRANIŞLARI NEDENİYLE PSİKOLOJİM BOZULDU"

Olayla ilgili duruşma Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulunurken tutuklu sanık Murat R. ile müşteki anne Merdiye R. SEGBİS ile davaya katıldı. Mahkeme başkanının başka çocukların var mı? sorusuna sanık Murat R., "Yok diyorlar. Hatırlamadığım şeyden dolayı cezaevindeyim. Eşimle 14 yıldır evliyim. Evliliğimizden beri eşim bana kötü davranıyor. Eşimin bana davranışları ve hakaretlerinden dolayı psikolojim bozuldu. Erkekliğime adamlığıma laflar söylüyordu. Evi geçindirmeye çalışmama rağmen hakaretlerine devam etti" diye konuştu.

"CEZAEVİNDE KURU EKMEK YİYORUM AMA HUZURUM YERİNDE"

Eşiyle geçinemediklerini belirten tutuklu sanık Murat R., "Eşim, birkaç kez evlilik yaptığından dolayı anneme, 'Namussuz kadın', bana da 'Namussuzun çocuğu' diyordu. Ev almak için uğraşıyordum ancak dolandırıldım. O süreçte eşimi memleketine gönderdim bir süre uzak kalırsak sorunlarımız düzelir diye düşündüm ama düzelmedi. Eşimin hakaret ve isteklerinden yoruldum ve boşanmak istedim. Çocuklarım için elimden geleni yaptım. Eşim bana, 'Çocukları sana göstermeyeceğim' diyordu. Mahkeme kararı olacağı için bu sözleri umursamıyordum. Cezaevinde kuru ekmek yiyorum ama huzurum yerinde. Evlilikte hiç huzur bulamadım" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRDÜĞÜMÜ HATIRLAMIYORUM"

Eşinin çocuklarını kendisine karşı da doldurduğunu belirten Murat R., "Eşim çocuklarımıza, 'Bu sizin babanız değil' diyordu. Bir süre sonra çocuklar da birkaç kez öyle demeye başladı. Olay günü çocuklara ayakkabı almak için evden çıktım. Çocuklar evde uyuyordu, daha sonra çay bahçesine gittiğimi ve polisin yanlarına oturduğumu hatırlıyorum. Polislerle konuştuğumu, annemin evine gittiğimizi, sonra cezaevine geldiğimi hatırlıyorum. 5 ay ruh ve sinir hastalıklarında kaldım, sonra cezaevine geldim. Çocuklarımı öldürdüğümü hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

CİNAYET SONRASI ÖLDÜRDÜĞÜ ÇOCUKLARINA MEKTUP YAZDI

Çocukları öldürdükten sonra sanığın yazdığı not da mahkeme salonunda okundu, "Melek evlatlarım benim. Bu dünyada sizden başka kimsem yok. Ben hem annesiz hem de babasız büyüdüm. Sizi asla kimselere mahcup ettirmem. Sizler meleksiniz. Artık sizi bu kötü dünyanın insanlarına emanet etmeyeceğim. Ben sizi almadan yaşamam. Sizlere babasızlığın acı gününü yaşatmam asla. Dolandırıldım, annenizle aramızda maddi olarak hep kavga vardı. Sizlerden ayrılmak benim için ölüm gibi geliyor. Sizler benim içimde birer melek olarak yaşayacaksınız. Sizi seven babanız. Sizleri çok seviyorum, onun için sizleri Allah'a emanet ediyorum, varsın ben yanayım" notu dikkat çekti. Mahkeme başkanının notu hatırlayıp hatırlamadığını sorduğunda sanık, "Çocukları uyuttuktan sonra bir şeyler yazmışımdır ama ne yazdığımı hatırlamıyorum" dedi.

"ÇOCUKLARI BOĞRAK MI UYUTMUŞ?"

Olaya ilişkin dinlenen sanığın eşi Merdiye R., "Ben ne kendisine ne de annesine hakaret etmedim. Murat sürekli bana hakaret ediyordu. Asıl ben dayanamadığım için kendisinden boşanmak istedim. 14 yıldır bir gün bile oturup benimle sohbet etmedi. Bana, 'Köyden geldin, mağaradan geldin, Suriye'den geldin, çingenesin' deyip hakaretler diyordu. Olay günü Murat çocuğu berbere götüreceğini ve alışveriş yapacağını söyledi. Çocuğu gelip aldı gitti. Kızımı ise kurs çıkışı alıp götürmüş. Çocukları boğarak öldürmüş. 'Çocukları uyuttum' diyor, çocukları boğarak mı uyutmuş? Sanık annesine çocukların fotoğrafını çekip atmış, annesi bana haber vermedi. Haber verseydi belki yetiştirdim, çocuklarımı kurtarırdım, şikayetçiyim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine, tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

2 çocuğunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı: Cezaevinde huzurum yerinde
Kocaeli\'de iki çocuğunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de iki çocuğunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çanakkale'de 58 Suçtan Aranan Zanlı Tutuklandı
    16:40 Çanakkale'de 58 Suçtan Aranan Zanlı Tutuklandı

    Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 58 ayrı suçtan aranan S.E. yakalandı. S.E'nin suç kayıtları arasında nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi suçlar bulunuyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.E. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

  • Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
    16:40 Kütahya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

    Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö. ve Y.A. tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüphelilerin üst ve ev aramalarında 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kütahya'da yılbaşından bu yana uyuşturucu operasyonlarında tutuklanan zanlı sayısı ise 49 olarak belirlendi.

  • Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
    16:32 Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, A.T., M.A. ve E.C. isimli üç şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, 56 parça halinde satışa hazır 50.36 gram esrar maddesi, 51 adet uyuşturucu hap ve 23 bin 400 Türk Lirası nakit para ele geçirildi.

  • Çanakkale'de 58 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı
    16:31 Çanakkale'de 58 suç kaydı olan şüpheli tutuklandı

    Çanakkale'de Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yakalanan nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanmak suçlarından 58 suç kaydı bulunan şüpheli S.E. tutuklandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Küçükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi: 1 koyun telef oldu
    16:27 Küçükbaş hayvan yüklü kamyon devrildi: 1 koyun telef oldu

    Ankara'da küçükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı, bir koyun ise telef oldu. Olay, Ankara-Çubuk yolunda meydana geldi. Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce otomobile çarptı, ardından yol kenarına devrildi. Şoför, kafasını kamyonun ön camına çarptı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Telef olmaktan kurtulan koyunlar başka bir kamyona transfer edildi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili tutanak tuttu.

  • Hatay'da Hapis Cezalısı ve Bisiklet Hırsızı Yakalandı
    16:24 Hatay'da Hapis Cezalısı ve Bisiklet Hırsızı Yakalandı

    Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hakkında hapis cezası bulunan bir şahıs ile bisiklet hırsızlığı şüphelisi bir kişi yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hapis cezası bulunan İ.H.A. ve bisiklet hırsızlığı şüphelisi M.C.Ç. yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Trabzon'da uyuşturucu satıcısı yakalandı
    16:22 Trabzon'da uyuşturucu satıcısı yakalandı

    Trabzon'da yapılan operasyonda, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, 114 gram kubar esrar, 856 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu kullanma, 2 de esrar öğütücü aparat ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

  • Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu: İşletmeye İdari Para Cezası
    16:22 Bursa'da Kaçak Sigara Operasyonu: İşletmeye İdari Para Cezası

    Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bir işletmenin yakınında bulunan okullardaki öğrencilere kaçak sigara sattığını tespit etti. Ekipler, işletme sahibine idari para cezası uyguladı. Operasyonda çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi ve şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

  • Ankara'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı, 1 Koyun Telef Oldu
    16:19 Ankara'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı, 1 Koyun Telef Oldu

    Ankara-Çubuk yolunda meydana gelen kazada, küçükbaş hayvan yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı ve bir koyun telef oldu. Kamyon sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobile çarptıktan sonra yol kenarına devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza sonucu telef olan koyunun yerine başka bir kamyon gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili tutanak tuttu.

  • Dörtyol'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 50 Paket Sigara ve 170 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
    16:18 Dörtyol'da Kaçak Sigara Operasyonu: Bin 50 Paket Sigara ve 170 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

    Dörtyol ilçesinde yapılan operasyonda, bir ikamette ve otomobilde yapılan aramada bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ile 170 adet elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

  • Kapaklı'da 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı
    16:15 Kapaklı'da 6 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

    Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, çocuğun cinsel istismarı suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan M.K. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca Atatürk Mahallesi ve 19 Mayıs Mahallesi'nde yapılan aramalarda ise 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi ve araç şoförleri R.A. ve A.Y. gözaltına alındı.


15:28 Nevruz kutlamalarına katılan Leyla Zana’dan çözüm süreci mesajı Nevruz kutlamalarına katılan Leyla Zana'dan çözüm süreci mesajı
15:14 Gelecek Partisi, Şanlıurfa’da Zeynel Abidin Beyazgül’ü destekleme kararı aldı Gelecek Partisi, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül'ü destekleme kararı aldı
14:36 Bağcılar’daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu Bağcılar'daki sucu dükkanında yıllarca istismara uğrayan çocuğun annesi konuştu
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak
13:58 Merkez Bankası faizi yüzde 50’ye yükseltti Merkez Bankası faizi yüzde 50'ye yükseltti
16:33 Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi Cem Yılmaz, yeni sevgilisi Necla Karahalil ile el ele görüntülendi
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe’den talep geldi, değerlendiriyoruz Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa sözleri: Fenerbahçe'den talep geldi, değerlendiriyoruz
16:11 Altan Gördüm, Şahane Hayatım dizisinin kadrosuna dahil oluyor Altan Gördüm, Şahane Hayatım dizisinin kadrosuna dahil oluyor
15:31 Teoman’dan dikkat çeken özel hayat itirafı: 80 yaşında evleneceğim Teoman'dan dikkat çeken özel hayat itirafı: 80 yaşında evleneceğim
15:14 Merkez Bankası’nın faiz artırımıyla dolar ve euro geriledi Merkez Bankası'nın faiz artırımıyla dolar ve euro geriledi
14:28 Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı Merkez Bankası: Faiz artışında enflasyon görünümündeki bozulma dikkate alındı
14:07 İtalya Parlamentosunda Başbakan Meloni ve muhalefet milletvekilleri arasında ilginç anlar yaşandı İtalya Parlamentosunda Başbakan Meloni ve muhalefet milletvekilleri arasında ilginç anlar yaşandı
13:35 Fenerbahçe’nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 16:43:11. #1.12#
SON DAKİKA: Kocaeli'de iki çocuğunu öldüren babanın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement