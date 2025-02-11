Afyonkarahisar OSB\'de 20 saat süren fabrika yangını! İtfaiye ekibinin olmaması tepki çekti

3.Sayfa

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan ve orman ürünleri üretimi yapılan bir fabrikada önceki gün akşam saatlerinde yangın çıktı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

İçerisinde çok sayıda ahşap ve suntadan üretilmiş ürün bulunan tesisteki yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler bütün fabrikayı sardı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Hızla büyüyen yangına ilk olarak Afyonkarahisar Belediyesi'nde bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ayrıca olay yerine sevk edilen itfaiye araçları, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler, Emniyet Müdürlüğü'ne ait toplumsal olaylara müdahale araçları, AFAD'a ait araç ve personel de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

YANGININ BOYUTU HAVA AYDINLANDIĞINDA ORTAYA ÇIKTI

Hava aydınlandığında ise yangının boyutu gözler önüne serildi. Yangının iç bölgelerine ulaşılması için hava desteği istendi. Öğleden sonra ise 2 adet helikopter de havadan söndürme çalışmalarına destek oldu.

20 SAAT SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ

Çatısı çöken depoda söndürülen alanlardaki metal malzemelerin altında kalan ahşaplar, yangının uzun sürmesine neden oldu. Depodaki yanıcı madde fazlalığı nedeniyle ekipler, alevlerin çevreye yayılmadan kontrol altına alınması için çaba gösterdi. Yangın, ekiplerin 20 saati bulan çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

"TESELLİMİZ CAN KAYBI YA DA YARALANMANIN OLMAMASI"

Yangının çıktığı fabrika alanına gelen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, bölgede incelemelerde bulundu. Yiğitbaşı, burada yaptığı açıklamada: "Yangının çıkış sebebiyle ilgili netleşen bir şey yok. Önceliğimiz yangının kontrol altına alınması ve yanan malzemelerin buradan kaldırılması. Fabrikadaki bütün ürünlerin yandığını söyleyebiliriz. Allah'a şükür firmanın sigortası varmış. Sigortasının olması iş yeri sahibini biraz daha rahatlatacaktır. Tesellimiz can kaybı ya da yaralanmanın olmaması, ama gönül isterdi ki bu denli maddi kayıpta olmasaydı. Bununla beraber hızlı müdahale ile yangının başka yerlere sıçramadan söndürülmesi teselli eden bir başka nokta." ifadelerini kullandı.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı

"İTFAİYE EKİPLERİMİZ, CANLA BAŞLA MÜCADELE ETTİ"

Yangın bölgesine giden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal da, "Olayı ilk öğrendiğimiz andan itibaren itfaiye ekiplerimiz müdahalede bulundular. Bizler de olay yerinde bizzat takip ediyoruz. Etrafta birçok iş yeri ve fabrikalar var. Bundan dolayı yangının başka bir iş yerine veya fabrikaya sıçramaması adına itfaiyemiz canla başla müdahale ediyor." diye konuştu

Belediye Başkanı Burcu Köksal

OSB'DE İTFAİYE OLMAMASI TEPKİLERİ ÇEKTİ

Öte yandan, yangının ardından gözler Organize Sanayi Bölgesi'ne çevrildi. Yaklaşık 400 firmanın bulunduğu alan içinde ayrıca 2 teknik lise ve bir de yüksek öğrenim öğrenci yurdu yer alıyor. Bu denli riskli bir bölgede itfaiye ekibinin tesis edilmemiş olması vatandaşların da tepkisine neden oldu. Vatandaşların iddiasına göre OSB içindeki itfaiye musluklarının da sağlıklı çalışmadığı ileri sürüldü. OSB içinde olması gereken bir itfaiye teşkilatının olmamasının yangına müdahaleyi geciktirdiği ve yangının şiddetini arttırmasına neden olduğu iddia edildi.

Fotoğraflar: DHA