'Eşimi İngiltere'ye gönderdim' dedi, bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

'Eşimi İngiltere'ye gönderdim' dedi, bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi, 34 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü. Şüphelinin oğlunu arayarak durumu anlatması üzerine cinayet ortaya çıktı. Şüpheli, cami imanına eşini İngiltere'ye gönderdiğini söyleyip helallik aldığını belirtti. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, Türkan A.'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

16.04.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın cinayetinin bu defa ki adresi Antalya oldu. Abdüsselam A., 34 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, cinayetin ardından oğlunu arayıp durumu anlatınca olay ortaya çıktı.Abdüsselam A.'nın 2 gün önce namaza gittiği caminin imanına eşini İngiltere'ye gönderdiğini söylediği, dün öğlen saatlerinde kendisinin de eşinin yanına gideceğini belirterek helallik aldığı öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ, YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Bir ihbarı değerlendiren Antalya Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'ncü katında 68 yaşındaki Türkan A.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Eşini bıçakladığı belirlenen 69 yaşındaki Abdüsselam A. ise evde yakalandı.

'İngiltere'ye gönderdim' dediği 34 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü

KATİL ZANLISI 2 GÜN CAMİDE YATMIŞ

Abdüsselam A.'nın namaza gittiği caminin imamı, şahsın cami cemaatinden olduğunu, uzun süredir tanıştıklarını ve geçen hafta kendisi izinde olduğunda 2 gün camide yattığını belirterek, "2 gün önce Türkan ablayı İngiltere'de bulunan oğlunun yanına gönderdiğini söyledi. Dün öğleyin bitkin ve telaşlı bir hali vardı. Yorgun olduğunu, kendisinin de İngiltere'ye gideceğini söyleyip helallik aldı" dedi.

'İngiltere'ye gönderdim' dediği 34 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü

68 YAŞINDAKİ KADININ CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Abdüsselam A. polis tarafından gözaltına alınırken, Türkan A.'nın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

'İngiltere'ye gönderdim' dediği 34 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
'İngiltere'ye gönderdim' dediği 34 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
'İngiltere'ye gönderdim' dediği 34 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
\'Eşimi İngiltere\'ye gönderdim\' dedi, bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Manavgat, Antalya, Cami, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Eşimi İngiltere'ye gönderdim' dedi, bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İbrahim ERDURAN: Derdin neydi ki be amca? Üstüne camiye gidiyor, 2 gün orada konaklıyor ve ne olduysa caminin imamıyla da helalleşiyorsun. Acaba 2 gün boyu camide kalarak tevbe istiğfarında mı bulundun ki affolunacağı kanaatine mi vardın? 0 0 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Bu defaki derken ki birleşik yazılır. 0 0 Yanıtla

18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalarda Bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Sonrası Açıklamalarda Bulundu
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
17:21 Lütfü Savaş’ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı Lütfü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden para aldığı ortaya çıktı
14:19 BAE’de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi BAE'de şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi
12:13 Başkanlık katında jakuzi mi var Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi’nden çok özel kareler Başkanlık katında jakuzi mi var? Türkiye gündemine oturan Sancaktepe Belediyesi'nden çok özel kareler
17:15 Cimbom’un kasası dolacak Zaniolo için rekor bonservis talebi Cimbom'un kasası dolacak! Zaniolo için rekor bonservis talebi
16:50 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı Masada üç önemli konu başlığı var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1,5 ay sonra toplandı! Masada üç önemli konu başlığı var
16:35 Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu
16:23 Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi’yi İkna etmeye çalışacağım Dursun Özbek de gitmesini istiyor: Mehmet Büyükekşi'yi İkna etmeye çalışacağım
15:03 Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın başdanışmanı oldu Ümit Özat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın başdanışmanı oldu
14:36 Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı Panathinaikos, Fatih Terim ile yola devam kararı aldı
14:28 Özel’den Merkez’in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun Özel'den Merkez'in açıkladığı rekor zarara tepki: Parayı emekliye değil bir avuç zengine verenlere yazıklar olsun
14:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında kriz mi var Bakan Şimşek’ten dedikoduları bitiren sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la aralarında kriz mi var? Bakan Şimşek'ten dedikoduları bitiren sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2024 19:16:53. #1.12#
SON DAKİKA: 'Eşimi İngiltere'ye gönderdim' dedi, bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement