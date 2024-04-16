\'Eşimi İngiltere\'ye gönderdim\' dedi, bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı

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Kadın cinayetinin bu defa ki adresi Antalya oldu. Abdüsselam A., 34 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, cinayetin ardından oğlunu arayıp durumu anlatınca olay ortaya çıktı.Abdüsselam A.'nın 2 gün önce namaza gittiği caminin imanına eşini İngiltere'ye gönderdiğini söylediği, dün öğlen saatlerinde kendisinin de eşinin yanına gideceğini belirterek helallik aldığı öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ, YAŞLI KADININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Bir ihbarı değerlendiren Antalya Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'ndeki bir apartmanın 4'ncü katında 68 yaşındaki Türkan A.'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Eşini bıçakladığı belirlenen 69 yaşındaki Abdüsselam A. ise evde yakalandı.

KATİL ZANLISI 2 GÜN CAMİDE YATMIŞ

Abdüsselam A.'nın namaza gittiği caminin imamı, şahsın cami cemaatinden olduğunu, uzun süredir tanıştıklarını ve geçen hafta kendisi izinde olduğunda 2 gün camide yattığını belirterek, "2 gün önce Türkan ablayı İngiltere'de bulunan oğlunun yanına gönderdiğini söyledi. Dün öğleyin bitkin ve telaşlı bir hali vardı. Yorgun olduğunu, kendisinin de İngiltere'ye gideceğini söyleyip helallik aldı" dedi.

68 YAŞINDAKİ KADININ CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Abdüsselam A. polis tarafından gözaltına alınırken, Türkan A.'nın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.