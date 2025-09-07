Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar

Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar
07.09.2025 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, baba ve oğul olaya müdahale eden polis memurlarına saldırdı. Polise bıçak ve sandalye ile saldırılırken; kavga sırasında 2 polis memuru ve 2 sivil yaralandı. Kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. Olay anı ise kameraya yansıdı.

Aksaray'da iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, baba ve oğul olaya müdahale eden polis memurlarına tekme, yumruk ve bıçakla saldırdı. 2'si polis 4 kişinin yaralandığı saldırı anı anbean kameraya böyle yansıdı.

Aksaray'da meydana savaşı gibi bir kavga çıktı. Muhsin Çelebi Mahallesi 600 sokakta edinilen bilgiye göre, Mustafa A. (23) ve babası Ali A. (46) aynı sokakta oturdukları ve daha önceden husumetli oldukları Tuncer Ç. (48) ile oğlu Mustafa Samet Ç. (22) aralarındaki laf atma meselesi yüzünden tartıştı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Bir süre sonra tartışmanın dozu artarak olay kavgaya dönüşürken, taraflar sokak ortasında birbirine girdi. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN POLİSLERE BIÇAK ÇEKİP SALDIRDILAR

Kısa sürede adrese gelen bekçi ve polis ekipleri kavgaya müdahale edip ayırmak istedi. Tuncer Ç. ile oğlu Mustafa Samet Ç. polislerin müdahalesiyle durdurulurken, Ali A. ile oğlu Mustafa A. husumetlilerini bırakıp polis memurlarına saldırmaya başladı.

Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar

Mustafa A. elindeki sandalye ile polis memurunun koluna vurup yaralarken, babası Ali A. ise elindeki bıçakla önce çevredeki vatandaşlara, sonra da polis memuruna saldırdı. Polis ve bekçilerin biber gazı ile müdahale ettiği olayda elindeki bıçağı bir türlü bırakmayarak herkese saldıran baba Ali A., bıçağı polislerin üzerine fırlattı.

Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar

POLİSİ TEHDİT DE ETTİLER

Bu sırada babasının yanına koşup gelen Mustafa A. polis memurlarına, "Babama vurursan sana düşmanlık güderim, seni bulurum" diye tehdit etti. Elindeki bıçakla yere düşen baba Ali A., yere düşmesine rağmen bıçağı bırakmamakta direnip polis memurlarına bıçak sallamaya devam etti.

Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar

Polis memurları ve bekçiler şahıslara biber gazı sıkarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak yere düşseler bile direnmeye devam eden baba oğul bıçak ve tekmelerle ekiplere saldırısını sürdürdü. Babasına biber gazı sıkılırken yanına gelen Mustafa A., burada polis memurlarına tekme atarak saldırdı.

Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Biber gazı ile düşürülen baba ve oğul kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Kolundan sandalye vurularak yaralanan ve tekme ve yumrukla bacağından ve ayağından yaralanan 2 polis memuruna ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı.

Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar

Etkisiz hale getirilen baba ve oğlu olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar

Polis memurları ise ekip otolarıyla hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, kolundan sandalyeyle yaralanan polis memurunun kolu alçıya alındı. Olayla ilgili Mustafa A. ve babası Ali A. ile karşı taraf olan Mustafa Samet Ç. (22), Y.Ç. (16), M.A.K. (17), B.Ş. (17) ve Tuncer Ç. (48) olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Aksaray, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Polis, Kavga, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba Beslediği muhabbet kuşuna öğrettiği şarkı bomba
Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı Minderini kaldıran kadın, dehşet verici manzarayla karşılaştı
Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri’den hamileyim Eşinin yasak aşkından gelen mesaj hayatını kararttı: Bahri'den hamileyim
Herkes ekran başına Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda Herkes ekran başına! Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda
Melis Sezen’den Venedik’te transparan rüzgarı Melis Sezen'den Venedik'te transparan rüzgarı
Komşusu şikayet eden yandı Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor Komşusu şikayet eden yandı! Tek ihbar yetiyor, cezası 300 bin liraya kadar çıkıyor
Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener’i konuşacak Ali Koç yeni hocayla söz kesti: Dünya yine Fener'i konuşacak
Eczanelerde yeni dönem: Yapılan ölçümler e-Nabız’a aktarılacak Eczanelerde yeni dönem: Yapılan ölçümler e-Nabız'a aktarılacak
Saçlarını siyahlatmak için aldığı şampuan arı sokmasından beter hale getirdi Saçlarını siyahlatmak için aldığı şampuan arı sokmasından beter hale getirdi
13 yaşındaki çocuğu para karşılığı evlendirmişler Görüntüler şoke etti 13 yaşındaki çocuğu para karşılığı evlendirmişler! Görüntüler şoke etti
Sağanak yağış nedeniyle kayan yolda korkunç kaza Otomobil kağıt gibi katlandı Sağanak yağış nedeniyle kayan yolda korkunç kaza! Otomobil kağıt gibi katlandı
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’dan yüzük şov Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan yüzük şov
Ceza alacak mı Dursun Özbek, Barış Alper için son kararını verdi Ceza alacak mı? Dursun Özbek, Barış Alper için son kararını verdi

19:10
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
18:37
Dantelli elbisesiyle kamera karşısına geçen Hadise’den olay pozlar
Dantelli elbisesiyle kamera karşısına geçen Hadise'den olay pozlar
17:54
Kiracı dehşeti Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı linçten son anda kurtuldu
Kiracı dehşeti! Evi ateşe verip, eşyaları sokağa attı; linçten son anda kurtuldu
17:53
Beşiktaş’ta veda Tayyip Talha’nın yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ta veda! Tayyip Talha'nın yeni takımı belli oldu
17:35
Sizinle gurur duyuyoruz Filenin Sultanları Dünya ikincisi
Sizinle gurur duyuyoruz! Filenin Sultanları Dünya ikincisi
17:30
Husiler’den İsrail’deki Ramon Havalimanı’na saldırı Dumanlar yükseldi
Husiler'den İsrail'deki Ramon Havalimanı'na saldırı! Dumanlar yükseldi
17:17
Taraftar şokta Fenerbahçe’nin yeni transferi hazırlık maçında sakatlandı
Taraftar şokta! Fenerbahçe'nin yeni transferi hazırlık maçında sakatlandı
16:49
“Dünyanın En Güzel 50 Köyü“ sıralandı, listede Türkiye’den de bir köy yer aldı
"Dünyanın En Güzel 50 Köyü" sıralandı, listede Türkiye'den de bir köy yer aldı
16:42
Ali Koç’tan teknik direktör açıklaması İsim verdi
Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması! İsim verdi
16:22
Nijerya’ya Osimhen’den kötü haber
Nijerya'ya Osimhen'den kötü haber
15:18
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi
Kalabalık grup CHP binasına girmek istedi, gençler son anda engelledi
14:57
Kabine yarın toplanıyor Masada 3 kritik konu başlığı var
Kabine yarın toplanıyor! Masada 3 kritik konu başlığı var
14:37
Erbakan resti çekti: İmralı’ya heyet gönderilmesi durumunda komisyondan çekiliriz
Erbakan resti çekti: İmralı'ya heyet gönderilmesi durumunda komisyondan çekiliriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2025 19:37:15. #7.13#
SON DAKİKA: Meydan savaşı çıktı! Polise bıçak çekip saldırdılar, işte o anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.