Görüntüler dehşet verici! Rize'de sel böyle geldi
Görüntüler dehşet verici! Rize'de sel böyle geldi

20.09.2025 22:11
Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olan yağışlar Rize'de dün gece etkisini arttırarak sel, su baskınları ve heyelanlara neden oldu. Ardeşen ilçesi Tunca beldesinde dün gece saatlerinde selin ilk geliş anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinin Tunca beldesinde şiddetli yağış sel ve su baskınlarına yol açtı. Tunca beldesi Ada Mahallesinde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ile kurtarılarak güvenli noktalara taşındı.

SELİN GELİŞİ KAMERALARDA

Özel İdare ve belediye ekipleri gece boyunca su baskını, sel ve heyelan ihbarlarına müdahale etti. Tunca Belediyesi'ne ait Dereağzı sosyal tesisi ve restoran tamamen su altında kaldı.

Selin saat 00.33'deki geliş anı tesisin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde selin geliş anı ve iş yerinin dakikalar içinde sular altında bıraktığı o anlar dikkat çekti.

İŞ MAKİNELERİ SELE KAPILDI

Ardeşen Deremezra köyünde sel sularına kapılarak sürüklenen 2 iş makinesi ve bir taşıyıcı kamyon, sel sularına kapıldı.

Yoldan dereye sürüklenen tonlarca ağırlıktaki 2 iş makinesi ve bir kamyon suların çekilmesi ile birlikte deredeki dev kayaların arasında görüldü. İş makinelerinin birinin devrildiği diğerinin ise yan yattığı gözlendi.

YOL KAPANDI

İkizdere Deresi'nin taşması sonucu Rize-İkizdere- Erzurum karayolu santral mevkiinde dere taşkını dolayısıyla valilik tarafından ulaşıma kapatıldı.

BUNGALOVLAR YIKILDI

Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı.

İlçede dere kenarında bulunan iki bungalov, şiddetli sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

FIRTINA VADİSİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, sel felaketinin ardından Fırtına Vadisi'nde meydana gelen tahribat dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, Fırtına Deresi'nin suyunun çamura bulandığı görüldü.

Kaynak: İHA

Doğu Karadeniz, Doğal Afetler, Ardeşen, Tunca, Rize

