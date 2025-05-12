Sahte Kiralama Sitesine Operasyon: 52 Tutuklama

Sahte araç kiralama sitesiyle 122 kişi dolandırılmıştı: 52 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli merkezli 28 ilde sahte araç kiralama sitesi üzerinden 122 kişiyi dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 101 şüpheliden 52'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, araç kiralama internet sitesi üzerinden dolandırılan vatandaşlar, durumu polise bildirerek şikayette bulundu. Yapılan incelemelerde, İ.Ö., O.G. ve T.G. isimli şahısların liderliğinde faaliyet gösteren bir çetenin, sahte araç kiralama sitesi aracılığıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. 122 kişiyi mağdur eden şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 180 milyon TL'lik para hareketliliği olduğu belirlendi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 109 şüpheliden 101'i gözaltına alındı. 3 şüphelinin yurt dışında olduğu, 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüpheliler; Kocaeli, Hakkari, Diyarbakır, Ağrı, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Mersin, Ankara, Ordu, Tokat, Antalya, Denizli, Muğla, Uşak, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Eskişehir, İstanbul ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

9 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı, 45'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 49 şüpheli serbest bırakıldı.