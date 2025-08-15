Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Kız kardeşini taciz edip Hakan'ı öldüren 4 şüpheli tutuklandı

15.08.2025 14:14
Ankara'da merdivenlerdeki yol verme meselesinde annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden 14 ve 17 yaşındaki şüphelilerle 22 yaşındaki Hakan Can Çakır arasında çıkan tartışma, ailelerin araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Hakan Can Çakır'ın hayatını kaybettiği, babası ve ağabeyinin de yaralandığı olayda 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 10 Ağustos'ta dehşet yaşandı. İddialara göre, Hakan Can Çakır (22), merdivenlerdeki yol verme meselesi nedeniyle annesine laf atan ve kız kardeşini taciz eden, T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma, iki tarafın aile fertlerinin dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Hakan Can Çakır, babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı.

HAKAN CAN ÇAKIR HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hakan Can Çakır'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, yaralı ağabeyi ve babası ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye nakledildi.

Öldürülen Hakan Can Çakır

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde, olayın ardından kaçan T.Z. , S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan baba ve 3 oğlu tutuklandı, U.K. ise serbest bırakıldı.

S.Z.

SOSYAL MEDYADA SİLAHLI VE KILIÇLI FOTOĞRAFLAR

Tutuklanan kardeşlerin sosyal medyada uzun namlulu silah, tabanca, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri fotoğraflar paylaştıkları görüldü.

T.Z. (14)

ÖLDÜRÜLEN GENÇ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Saldırıda yaralanan Şahin Çakır ile oğlu Hakkı Can Çakır ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Hakan Can Çakır, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

"LAF ATAN TARAFIN ELLERİNDE DÖNER BIÇAKLARI VARDI"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Satı Terzi, "Saldırıya uğrayan gencin ailesi yeni bir dükkan açmıştı. İki kardeş dükkanda çalışıyordu. O günde çocukların kız kardeşi ve arkadaşı geç saatte dükkandan çıkmışlar. Anne ile kız merdivenden inerken yol istemiş. Oradaki çocuklar da tepki göstererek 'Yol yok' demiş. Daha sonra kızı taciz etmişler. Kız da ağabeyine haber verince iki taraf arasında bıçaklı kavga çıkmış. Laf atan tarafın ellerinde döner bıçakları vardı. Baba, oğulları ve karısı yukarıya çıkıyordu. Laf atılan kızın ağabeyini karnından ve kalbinden bıçaklamışlar. Çocuğunun kardeşine ve babasına da saldırmışlar.

"VEFAT EDEN ÇOCUK KARINCAYI İNCİTMEZDİ"

Vefat eden çocuğu tanırdım. Çok iyi birisiydi. Karıncayı incitmezdi. Maddi durumları pek yoktu. Ağabeyi sırtından, babası ciğerinden bıçaklanmış ama durumları iyiymiş. Taburcu edilmişler. Saldırganların annesi de bir dükkandan bıçak almış. O da saldırmış. Saldırgan baba ve oğulları tutuklandı" dedi.

"ÖLDÜRÜLEN GENCİN DÜKKANI YENİ AÇILMIŞTI"

Öldürülen kişinin dükkanını kısa bir süre önce açtığını söyleyen bir çevre esnaf ise "İki grup kavga etmiş. Daha sonra da bıçaklı saldırı olmuş. İki tarafta esnafmış. Bu bölgede yaşıyorlarmış. Öldürülen gencin dükkanı yeni açılmıştı. Ölen kişiyi bir kez görmüştüm. Bir şey sormak için gelmişti" diye konuştu.

