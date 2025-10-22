Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Haberin Videosunu İzleyin
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı
22.10.2025 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı
Haber Videosu

Taksim'de 6 arkadaşıyla beraber eğlenmek amacıyla korku evine giden 24 yaşındaki Melike G. kabusu yaşadı. Genç kadın temas edilmeden korkutulmak istemesine rağmen 18 yaşındaki çalışan, Melike G'yi saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı ve elektroşok uyguladı. Kadının şikayeti üzerine çalışan gözaltına alındı işletme ise mühürlendi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nde yer alan bir korku evinde 19 Ekim Pazar günü saat 23.30 sıralarında skandal bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre Melike G., 6 arkadaşıyla eğlenmek amacıyla Taksim'deki korku evine gitti.

Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Burada Melike G. (24) ve arkadaş grubu çalışanlara, korku odalarında kendilerine temas edilmemesini istedi. Çalışanlar da iddiaya göre gelen gruba, kendilerine temas edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 7 arkadaştan 6'sı korku odalarına girerek vakit geçirmeye başladı.

Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

KADINI DARP ETTİ, ELEKTROŞOK UYGULADI

Arkadaş grubundan Melike G'nin odasına giren bir korku evi çalışanı, kadını saçından ve boynundan tutarak yere yatırdı. Yerde de çenesini, boynunu ve ensesini sıkan çalışan daha sonra kadına iddiaya göre elindeki cihazla elektroşok uyguladı. Seansın ardından işletmeden çıkan Melike G., hastaneye giderek darp raporu aldı.

Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

Kendisine temas edilmesini istemediği halde dokunularak darbedildiğini ve elektroşok uygulandığını ifade eden Melike G. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğinde işletmeden ve çalışandan şikayetçi oldu. Melike G.'nin ifadesi ve güvenlik kamera görüntüleri doğrultusunda harekete geçen Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği polisleri, korku evindeki çalışan Baran T'yi (18) gözaltına aldı.

Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

"TEMAS EDİLECEĞİNE DAİR BİLGİ VERDİK"

Emniyetteki ifadesinde, işletmeye gelen müşterilere odaya girmeden önce temas yapılacağına dair bilgi verdiklerini söyleyen Baran T. hakkında "Kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı.

Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

ÇALIŞAN SERBEST BIRAKILDI, İŞLETME MÜHÜRLENDİ

İşlemleri tamamlanan Baran T., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Diğer yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı işletmeyi mühürledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Taksim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ariza Makakula:
    vay ayi vay 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“M3“ suç örgütüne operasyon 40 şüpheli gözaltında "M3" suç örgütüne operasyon! 40 şüpheli gözaltında
24 yılda 50 kat büyüdü Köyden kente göçü tersine çeviren tesis 24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
Yeni kanundan sürpriz çıktı Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir Yeni kanundan sürpriz çıktı! Sürücü olmayan bile 25 bin ceza yiyebilir
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan’a çağrıda bulundu Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı
Sözde kontrollü yıkım Ortalık savaş alanına döndü, yaralananlar var Sözde kontrollü yıkım! Ortalık savaş alanına döndü, yaralananlar var
Genç katibin şüpheli ölümü Parkta cansız bedeni bulundu Genç katibin şüpheli ölümü! Parkta cansız bedeni bulundu
Bir hatasıyla dünyası karardı Hakkında 54 soruşma var Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı Türkiye ve Kuveyt arasında 4 anlaşma imzalandı
Okan Buruk’a büyük müjde Özel madde devreye girdi Okan Buruk'a büyük müjde! Özel madde devreye girdi
Hindistan’da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye’ye geliyor Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor
Okan Buruk, BodoGlimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek Okan Buruk, Bodo/Glimt maçı öncesi açıkladı: 2 hafta daha forma giyemeyecek
Herkes ekran başına Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan bu gece başlıyor
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

11:50
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
11:44
61 yaşındaki Sadettin Saran’dan gövde gösterisi
61 yaşındaki Sadettin Saran'dan gövde gösterisi
11:35
İsrail TV’sinde Türkiye’ye açık tehdit: Türk askeri Gazze’ye girerse...
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
11:30
Görüntü Türkiye’nin tarım merkezinden Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi
Görüntü Türkiye'nin tarım merkezinden! Çekilen fotoğraflar kıtlığın habercisi
10:54
Hesabına gelen 250 bin TL’yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı
10:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor
10:39
İstanbul’da vatandaşı isyan ettiren kuyruk
İstanbul'da vatandaşı isyan ettiren kuyruk
10:36
Kerem Aktürkoğlu’na olay sözler: Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti
Kerem Aktürkoğlu'na olay sözler: Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti
10:31
Katliam gibi trafik kazası En az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var
Katliam gibi trafik kazası! En az 63 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var
10:30
Hakan da boş geçmedi Inter Galatasaray’ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
Hakan da boş geçmedi! Inter Galatasaray'ın rakibine deplasmanda gol oldu yağdı
09:46
AK Parti mi CHP mi İşte Marmara Bölgesi’nde yapılan anketin sonucu
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
09:35
Türkiye’yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
09:19
Tarkan’la yaşadığı aşkla Tanınmıştı Bilge Öztürk’ün yeni tarzı şaşırttı
Tarkan'la yaşadığı aşkla Tanınmıştı! Bilge Öztürk'ün yeni tarzı şaşırttı
08:10
Trump’ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı Füzeler peş peşe fırlatıldı
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
07:58
İngiliz basınından olay iddia Netanyahu’yu Türk askeri korkusu sardı
İngiliz basınından olay iddia! Netanyahu'yu Türk askeri korkusu sardı
07:38
Merkez Bankası duyurdu Yeni 20 TL’lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor
Merkez Bankası duyurdu! Yeni 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2025 12:02:11. #.0.5#
SON DAKİKA: Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.