Tunç Soyer'i o mu şikayet etti? Gözlerin çevrildiği Cemil Tugay'dan açıklama var

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

157 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil 157 kişi gözaltına alındı.

CEMİL TUGAY "ŞİKAYET ETTİ" İDDİALARINI YALANLADI

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasının Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın şikayetiyle başladığı iddia edilmişti. Tartışma yaratan iddia üzerine Cemil Tugay'dan bir açıklama geldi.

Yerel haber sitesi Gündeme Bakış'a konuşan Tugay, hiçbir suç duyurusunda bulunmadıklarını belirterek "Şu anda gözaltına alınanlar arasında genel müdürümüz, genel sekreter yardımcımız, daire başkanlarımız da var. Bunların her biri bizim için kıymetli. Haksız bir suçlama var" dedi.

Tugay'ın sözleri şöyle:

"İç denetimimiz inceleme yaptı. Hiçbir suç duyurusunda bulunmadık. Şikayette bulunmadık. Soyer ve Aslanoğlu hakkında da herhangi bir suç duyurusunda bulunmadık. Kooperatif konusuyla ilgili Mülkiye Başmüfettişi geçtiğimiz aylarda inceleme yaptı ve gitti. 2025'in Şubat ayında savcılık bizden geçen yıllarda İZBETON ihaleleriyle ilgili dosyaları istedi. Onları yolladık. Özellikle vurgulamak istiyorum Şenol Aslanoğlu ve Tunç Soyer'le ilgili hiçbir incelememiz de yok. Birçok arkadaşımız gözaltına alındı. Genel müdürümüz, genel sekreter yardımcımız, iki daire başkanımız da gözaltına alınanlar arasında… Bunlar bizim için kıymetli isimler. Haksız bir suçlamayla karşı karşıyalar."