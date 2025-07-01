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Türkiye'de 342 Yangın, Durum İyileşiyor

Türkiye\'de 342 Yangın, Durum İyileşiyor
01.07.2025 13:21
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Bakan Yumaklı, ülke genelinde 342 yangın çıktığını ve 6'sının sürdüğünü açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Bölge Müdürlüğü'nde yangınlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, cuma gününden bu yana ülke genelinde ciddiyeti yüksek 342 yangın çıktığını ve 6 yangının ise devam ettiğini söyledi. İzmir ve Manisa'daki yangınlarla ilgili de açıklama yapan Bakan Yumaklı, İzmir'deki yangında durumun iyiye gittiğini, Manisa'daki yangınlarda ise Ahmetli yangınında alevlerin genişlediğini diğer ilçelerdeki yangınlarda yine durumun iyiye seyrettiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde ülke genelinde devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaptı. İzmir Valisi Süleyman Elban'ın da bulunduğu açıklamada konuşan Bakan Yumaklı, ülke genelinde cuma gününden bu yana 342 ciddi yangının çıktığını ve şu anda 6 yangının devam ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı, yangınlar hakkında son durum değerlendirmesi de yaparken vatandaşlara da uyarılarda bulundu.

İzmir ve Manisa'dan iyi haberler

İzmir ve Manisa'da devam eden yangınları kontrol alma çalışmalarının iyiye gittiğini söyleyen Bakan Yumaklı, Manisa Ahmetli yangınının geniş bir alana yayıldığını, diğer yangınlarda düne göre iyi durumda olduklarını belirtti. Yumaklı, "Karşıyaka Yangın Yönetim Merkezimizden hem Manisa'daki yangınları, hem İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarını, hem de Hatay ve Adana'daki yangınları buradan takip ettik. Arkadaşlarımız bizleri oralardan anbean bilgilendirdiler. Türkiye genelinde cuma gününden bu yana, irili ufaklı olanları saymıyorum, toplamda ciddiyeti yüksek olan 342 yangın çıktı. Dün son açıklamamızdan sonra Adana Kozan'daki yangınla ilgili iyi haber verebiliriz demiştik. Hamdolsun, onu kontrol altına aldık. Şu anda devam eden yangınlar şunlardır: Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Ahmetli, İzmir Seferihisar, İzmir Menderes ve Hatay Antakya. Bu altı yangın halen sürmektedir. İzmir Seferihisar ve Menderes yangınlarında oldukça rahatladık. Yani, burada dünden çok daha iyi durumdayız. Arkadaşlarımız hem soğutma çalışmalarını sürdürüyor, hem de ani çıkan rüzgar değişimlerine karşı anında müdahalede bulunarak yangının tekrar büyümesini engelliyorlar. Manisa'da devam eden yangınlarda da, özellikle Akhisar'da, dünden çok daha iyi bir durumdayız. Kula'da da yine çok daha iyi durumdayız. Her iki bölgede de, yani Akhisar ve Kula'da iyi haberler vereceğimizi umuyorum. Ahmetli yangını biraz daha geniş bir alana yayıldı ve çok hızlı ilerledi. Orada kanyonlar ve uçurumlar var. Ancak arkadaşlarımız hem İzmir'de hem Manisa'da gece boyu ciddi müdahalelerle yangının etkisini büyük ölçüde düşürdüler. Akhisar'daki yangın bir vadinin içine sıkıştı. Ahmetli'de ise yangının yüzde 90'ı itibariyle çevresi kontrol altına alındı. Kula'daki yangından da bahsetmiştim. İnşallah Akhisar ve Kula ile ilgili iyi haberler vereceğiz" dedi.

Hatay en zor durumdaki il

Ülkedeki orman yangınları konusunda en sıkıntılı ilin Hatay olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Dün yaşanan yoğun rüzgar sırasında, burada görev yapan pilotlarımız olağanüstü bir çaba sarf etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Zaman zaman risk alarak müdahalelerde bulundular. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, rüzgarın dünküne göre daha iyi olması nedeniyle, hem kara hem hava ekipleri tüm güçleriyle yoğunlaşmış durumdalar. Hatay-Antakya şu anda en zor durumdaki ilimiz. Buradaki kararsız ve sert rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşıyoruz. Bölgede 7 helikopter ve 60 arazöz görev yapıyor. Ayrıca gece boyunca gelen takviyeler de bu mücadeleye destek sağladı" diye konuştu.

"Hiç yorulmayan, uyumayan bir düşman"

Bakan Yumaklı, "Dün de söylediğimiz gibi, bu bir cephe savaşı. Karşınızda hiç yorulmayan, uyumayan, dinlenmeyen bir düşmana karşı mücadele ediyorsunuz. O bir cephe açıyor, siz de hem o cephenin gideceği yönü hem de mevcut durumu tahmin ederek savunmanızı oluşturuyorsunuz. Bu tam anlamıyla bir savaş usulü. Rüzgarın kararsız esmesi zaman zaman planlarımızı bozabiliyor. Bu durumda yeni bir cephe oluşturuyoruz ve mücadele bu şekilde devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün tüm ekipleri, geçtiğimiz yılın Ekim ayından itibaren Türkiye'deki bütün köylere arazözleriyle ulaştı. Yangın çıktığında yaşanacak problemler ve yapılması gerekenler, broşürlerle halka anlatıldı ve eğitimler verildi. Ancak bu vurdumduymazlığı, bu duyarsızlığı bir türlü aşamıyoruz. Türkiye'nin herhangi bir noktasında, bir kişinin sadece iki dakikalık bir dikkatsizliği, bizleri günlerce uğraştıran bir sürece sokabiliyor. Bunu anlatamadık. Elbette gücümüz yerinde. Ben arkadaşlarıma güveniyorum. Onlar bilgi, tecrübe ve ellerindeki makinelerle görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam edecekler. Ancak mesele bu kadar basit değil" açıklamasında bulundu.

Önümüzdeki hafta yine tehlikeli

Yarından itibaren şiddetli rüzgarın orman yangınlarına sebep olabileceğini söyleyerek vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan İbrahim Yumaklı, "Yarından itibaren rüzgar özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz'in büyük bir kısmında yine şiddetli olacak. Hava sıcaklıkları ciddi şekilde artacak. Bütün bunlar yaşanırken, sadece birkaç saniyelik bir dikkatsizlik Türkiye'nin herhangi bir yerinde büyük yangınlara neden olabilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan bir kez daha istirham ediyorum: Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Elinizdeki sigarayı yol kenarına, kuru otların arasına atmayın. Yangınların yarısından fazlası orman alanlarında başlamıyor. Yani çöp, kuru ot gibi yerlerde başlıyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca, Ekim 2025'e kadar, teyakkuz halindeyiz. Her an elimiz tetikte, gözümüz ekranlarda. İnsansız hava araçlarının tespit ettiği noktalara ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Bu bizim işimiz ve yapacağız. Ancak yangını çıkaranın hiç mi suçu yok? Toplumsal duyarlılık istiyoruz. Bu mücadeleyi tek başımıza sürdüremeyiz. Dünyada da bunu tek başına başarabilen bir ülke yok" dedi.

"Cansiperane mücadele ediyor"

"Cumhuriyet tarihinin en güçlü hava, kara ve personel gücüne ulaşmış durumdayız" diyen ve yangınlarla mücadelenin cansiperane şekilde devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Ama bu imkanlar sonsuz değil. Riskli alanlara gerekli yerleştirmeleri yapıyoruz. Teknoloji konusunda da şu anda dünyanın önde gelen ülkelerinden biriyiz. Yangınlarla mücadeledeki yöntemlerimizle ilgili pek çok ülke bizimle iletişim kuruyor. Ama mesele bu değil. Mesele, vatandaşımızın Türkiye'nin 785 bin kilometrekarelik alanının herhangi bir yerinde dikkatsizce yaktığı bir ateşin, ülkemizin kaynaklarını, insan gücünü ve biyoçeşitliliği yok etmesidir. Bütün bunlara gerek kalmayabilir. Buradan tekrar çağrıda bulunuyorum: Lütfen açık alanlarda ateş yakılmasın. Yangına neden olabilecek hiçbir şeye izin verilmesin. Bunu yapanlar kadar, buna teşebbüs edenleri görenler de ya müdahale etsin ya da en kısa sürede yetkililere veya kamuya haber versin. Biz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekeni yaparız. En başta söylediğim gibi, bu rüzgarda pilotlarımız olağanüstü bir çaba sarf ediyor. O ormanların içinde, kameralar zaman zaman yansıtsa da, görünmeyen yerlerde genç kardeşlerim ateşin içine girip söndürmek için cansiperane mücadele ediyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşları el ele, omuz omuza çalışıyor. Yerel yönetimlerden Emniyet Teşkilatı'na, Milli Savunma'dan İçişleri'ne, Sağlık Bakanlığı, AFAD ve adını saymadığım birçok kuruma teşekkür ediyorum. Bilgilendirmeye devam edeceğiz. Birazdan buradan ayrılıp Hatay'a geçeceğim. Oradaki sert ve kararsız rüzgarlar işimizi zorlaştıracak gibi görünüyor. Koordinasyonu devralmak üzere oraya gideceğim." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Türkiye'de 342 Yangın, Durum İyileşiyor - Son Dakika

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