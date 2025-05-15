Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu - Son Dakika
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Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde evinde çıkan yangında eşi ile iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri kundaklamadan tutuklandı. Zanlının daha önce de evde gaz kaçağı oluşturmak için gaz borusunu çiviyle deldiği ortaya çıkarken, bu plan işe yaramayınca ailesini eterle bayıltıp yangın çıkardığı ifade edildi.

15.05.2025 10:18
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Aydın Nazilli'de 18 Mart'ta itfaiye eri Turgay Gezgin'in evinde yangın çıkmış, eşi Fatma Gezgin ile çocukları Toprak Ege Gezgin (4) ve Muzaffer Deniz Gezgin (11) yaşamını yitirmişti. Turgay Gezgin olay sırasında evde olmadığı belirtilmişti. Gece mesaisinden dönen ve eşiyle iki çocuğunun yangında hayatını kaybettiği haberini alan itfaiye personeli Turgay Gezgin, baygınlık geçirmişti. Yangınla ilgili soruşturma sürerken Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Fatma Gezgin'in kulağında hala kulaklık olduğunu görünce ölümlerin karbondioksit zehirlenmesinden olmadığını anladı. Soruşturma başlattı.

OLAY GÜNÜ SEVGİLİSİNİ ARADI

Takvim'de yer alan haberde zanlının olay gününe dair detaylar ve zanlının korkunç planları yer aldı. Gezgin'in yangının çıktığı gün sevgilisi F.T. ile sık sık telefonla görüştüğü ve eşi hakkında olumsuz konuşmalar yaptığı tespit edildi.

Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
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DOĞAL GAZ BORUSU ÇİVİ İLE DELİNMİŞ

Polis, yangından 15 gün önce Fatma Gezgin ile çocukları uykudayken, evde doğal gaz kaçağı yaşandığını öğrendi. Kaçağı hisseden evdeki kedinin ise Fatma Gezgin'in üstüne atlayıp uyandırdığı, gaz kokusunu alan kadının da çocuklarını uyandırıp, evden çıktığı ve zehirlenmekten kurtuldukları anlaşıldı. Çağrılan doğal gaz teknisyenin ise borunun kendiliğinden patlamadığını, çiviyle delindiğini söylediği ortaya çıktı.

Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

ETERLE BAYILTIP YANGIN ÇIKARMIŞ

İtfaiyeci Turgay Gezgin'in yangından bir gün önce veterinere gidip, "Hayvanlara derin uyku veren ilaç istiyorum" diyerek eter alıp çocuklarını bayılttığı ve ardından evde yangın çıkardığı tespit edildi.

Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

RAPORLU OLMASINA RAĞMEN İŞE GİTTİ

Öte yandan şahsın ruhsal sorunları nedeniyle raporlu olmasına rağmen işe gittiği öğrenildi. Çelişkili ifadeler veren Gezgin'in 'işe gittim' demesine rağmen olaydan 9 dakika önce evden çıktığı kamera kayıtlarıyla da tespit edildi. Turgay Gezgin'in bir yıldır ilişki yaşadığı F.T.'yle 11 Mayıs'ta nişan yaptığı anlaşıldı.

Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu

2015'TE 'KAHRAMAN İTFAİYECİ' OLARAK ANILMIŞTI

Turgay Ahmet Gezgin, 2015 yılında yine Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan bir ev yangınında, mahsur kalan yaşlı bir kadını dumandan etkilenmemesi için kendi oksijen maskesini vererek kurtarmasıyla büyük takdir toplamıştı. Olay sonrası fenalaşan Gezgin, bu fedakârlığıyla "kahraman itfaiyeci" olarak anılmış ve yerel basında geniş yer bulmuştu.

İTFAİYE ERİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında itfaiye eri Turgay Gezgin ve nişanlısı F.T.'nin savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Gezgin'in ifadesinde, eşi Fatma Gezgin ile daha önce ayrılma kararı aldıklarını fakat ailelerin araya girmesiyle tekrar barıştıklarını ancak sonrasında ilişkilerinin tekrar bozulduğunu söylediği öğrenildi. Kendisinin geceleri dışarıda alkol aldığını ve eve pek uğramadığını belirten Gezgin, olay gecesi kendisinin balkonda, eşinin de salonda olduğunu anlattı.

Gezgin, "Balkonda olduğum esnada eşim Fatma bana saat 03.30 sıralarında doğal gaz kokusu olduğundan bahisle WhatsApp üzerinden mesaj attı. Bunun üzerine doğal gaz borularını ve hattını kontrol ettim, herhangi bir koku almadım. 10- 15 gün önce tadilat yaptırmıştık ancak tekrar herhangi bir koku almadım. Ezan okunmadan önce diye hatırladığım bir zamanda eşim oruç tuttuğu için sahur hazırlamak üzere mutfağa geçti. Ben de üzerimi değiştirerek 05.45'te itfaiyeye gitmek için evden çıktım. Direkt itfaiyeye gittim. Bu esnada kendisi mutfaktaydı" dedi.

"HERHANGİ BİR DOĞAL GAZ, İS, DUMAN KOKUSU ALMADIM"

Gezgin, ifadesinin devamında, "İtfaiyeye gittiğimde Hüseyin Serkan Yaşar ile Zafer Halilaki ayaktaydı. Hüseyin Serkan sahur yapmıştı, toplanıp içeri gitti. Bir süre Zafer ağabeyle oturdum. Daha sonra acıktık. Daha sonra ben, Uzun Çarşı'ya börek ve poğaça almaya eve de montumu almaya gittim. Bu esnada anahtar yanımdaydı. Apartmanın dış kapısının anahtarı ve iç daire kapısının anahtarı aynı anahtarlıkta takılıydı. Genelde dış kapıyı şifreyle açarım. O gün nasıl açtığımı hatırlamıyorum. Saat 07.00 sıralarında daire kapısını açıp, içeri girmeden montumu alarak çıktım. Bu esnada herhangi bir doğal gaz, is, duman kokusu almadım. Şüphelenecek herhangi bir şey görmedim. Montumu giyerek binadan çıktım ve tekrar itfaiyeye gittim" dedi.

"MESAJINI GÖRDÜM ANCAK CEVAP VERMEDİM"

Bu esnada kamera görüntülerinde girip, çıkarken sürekli eve baktığının doğru olduğunu ifadesinde belirten Gezgin, şöyle devam etti:

"Bende çevre kontrolü hastalığı var. Olaydan sonra veya önce itfaiyede, olayın yaşanmış olduğu evime veya babamların evine girip çıkarken çevre kontrolü yaparak girip, çıkarım. Buradaki kamera kayıtları incelenirse bunun benim olağan olarak yaptığım bir hareket olduğu görülecektir. İtfaiyeye döndüğümde arkadaşlarımla poğaça yedik. Akabinde 07.40- 07.45 civarı eşimi aradım ancak açmadı. Ben de mesaj attım. Birkaç defa aradım. Bana atmış olduğu 'Çok geç gelme pazara gidelim. İnsanlar uyanınca da ev sahibini mi arayacaksın, doğal gazı yapanı arayacaksın? Birini ara kokuya baktır' şeklindeki mesajlarını itfaiyeye ilk geldiğimde gördüm ancak cevap vermedim. Ben genelde onun mesajlarını cevapsız bırakırım."

Eşini saat 07.45 gibi birkaç kez aradığını, telefonu açmaması üzerine eve gittiğini aktaran Gezgin, ifadesinde ayrıca, "Bu esnada saat 08:00 sıralarındaydı. Ben yukarı çıkarken komşumla karşılaştım. O da dairesinden çıkıyordu. Daire kapısına geldiğimde herhangi bir koku almadım. Anahtarımın yanımda olmadığını fark ettim. Kart ile açmaya çalıştım ancak açamadım. Zile bastım, kapıyı çaldım, yaklaşık 3- 4 defa çalıp bekledim. İkişer dakika arayla çalmış olsam yaklaşık 8- 10 dakika sürmüştür. Yukarıda kapıyı çalarken aşağıda bodrum kattaki daireden komşumun gittiğini duydum. Bir süre sonra ben de çıktım. Başka kimseyi duymadım, görmedim" dedi.

EVE GİTTİĞİ SAATE ÇELİŞKİLİLİ İFADE

Savcının "Daha önceki beyanlarınızda eve en son 07.00'de gelerek montunuzu aldığınızı söylediniz. Şu an da ise saat 08.00- 08.10 esnasında gelerek yaklaşık 10 dakika apartman dairesinin önünde bulunduğunuzu söylüyorsunuz. Çelişki hakkında ne söyleyeceksiniz?" sorusuna Gezgin, "Benim yalan söyleme gibi bir lüksüm yok. Zaten her yerde kamera var, gerek savcılıkta gerek karakolda vermiş olduğum ifadelerde bu hususu hatırlamamış olabilirim" diye karşılık verdi. Gezgin, çarşıya gittikten sonra komşusunun kendisini araması üzerine eve geldiğini de belirtip, içeri girmek istediğini fakat yoğun dumanlardan dolayı giremediğini belirtti.

Savcı, Gezgin'e nişanlısı şüpheli F.T.'nin olaydan önce kendisine "Kötü şeyler olacak" şeklinde attığı mesajı da sordu.

Bu soruya ise Gezgin, "Hislerim kuvvetlidir. Farklı olaylarda da hislerim sonucunda iyi veya kötü olaylar meydana geldi. Boşanma konusunda kendisine boşanacağımı söyledim. Dava olduğunu da söyledim. Ancak davanın boşanma davası olduğunu söylemedim, tanık olduğum bir dosya olabilir" diye cevap verdi.

İfadesi alınan F.T ise olaydan sonra Turgay Gezgin'in kendisine o gün hiç eve gitmediğini söylediğini belirtip, "Zaten evde kalmadığını bazen babasında bazen kız kardeşinde bazen de itfaiyede vakit geçirdiğini söylüyordu. Bu olay olduktan sonra olay olan evde kalıp kalmadığını bilmiyorum. Bana kalmadığını, eşya toplamaya gittiğini söyledi" dedi.

Olay olduktan sonra ailesi ve arkadaşlarının Gezgin'in mezarlığa gitmediğini söylediğini belirten F.T., Gezgin'in ise çocuklarının öldüğüne inanmadığı yönünde kendisine sözler sarf ettiğini ifadesinde söyledi.

Gezgin ile 11 Mayıs'ta nişanlandıklarını da ifadesinde anlatan F.T. şöyle devam etti:

"Bu olaydan yaklaşık 10- 15 gün önce bana 'Benim içime kötü şeyler doğuyor, deprem, ölüm gibi bir şey olacak, bu bana koyacak' dedi. Olaydan 1 gün önce bana 'yarın boşanma davam var, bu iş bitecek' dedi. Ben de ona 'benim boşanmam 8 yıl sürdü, o öyle hemen olmaz' dedim. Bana 'Benimki olacak, biz konuştuk anlaştık, her şey bitecek' dedi. Ben hem 10- 15 gün önce söylediği hem de 1 gün önce söylediği bu sözlerden sonra bu olayın olması üzerine kendisinden şüphelendim. Kendisine 'senden şüpheleniyorum, görüşmek istemiyorum' dedim. Kendisini çok kez engelledim ancak beni sözlü olarak ikna etti. Ben her ne kadar ikna olup görüşmeye devam etsem de kendisine bu olaydan itibaren güvenmiyordum. Olay ile ilgili şüphelerim hep devam ediyordu."

VETERİNERDEN HAYVANLAR İÇİN AĞIR UYKU GETİREN İLAÇ İSTEDİ İDDİASI

Öte yandan Turgay Gezgin'in olaydan 1 gün önce bir veterinere gidip 'Hayvanlar için ağır uyku getiren ilaç istediği ancak veterinerin olmadığını söyleyerek, vermediği öğrenildi.

Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki otopsi raporunda anne ve 2 çocuğunun ölüm sebebinin karbonmonoksitten kaynaklandığı belirtildi. Ancak anne ve iki çocuğun ölümüyle detaylı otopsi için alınan numunelerin İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.

Nazilli, İtfaiye, 3-sayfa, 3-sayfa, Aydın, Hukuk, Hukuk, Yaşam, Yaşam, Suç, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • barış özcan:
    Kahraman olması şerefsiz olmasının önünde engel değil, nasıl bir vicdansızlık bu, insana kıymak, helede ailesine kıymak nasıl bir vahşettir. 169 0 Yanıtla
  • yol yolcu :
    Polis okulları için tam derslik bir olay olmuş.. bu yaşa geldim böylesi bir cinayet ve planını görmedim! ve aşk için evladını katleden bir babayıda ilkkez görüyorum.. bu aşk ne acayyip bişeymiş.. bilim insanları aşk için delilikle aynı diyorlar.. galiba haklılar.. bu adamın yaptığını vijdansız birisi bile yapamaz.. ancak bir deli yapar... Ailenin mekanı cennet olsun..Kalanlara Allah sabırlar versin. 56 0 Yanıtla
  • İsmail Karakuş:
    memleketin tamamına psikoanaliz şart olmalı. 10 yılda bir kanser taraması gibi test zorunlu olmalı. şimdi bu zırvanın hasta olduğunu ailesi çevresi bilmiyor muydu? onlarda sorumlu değil mi? gerekirse ihbar edin çoluk çocuğunuzu. 14 0 Yanıtla
  • Musfata Karakeçi:
    desenize tam bir ae ?? 12 1 Yanıtla
  • merzis:
    Dün ben dediydim adamın işi diye. 9 0 Yanıtla
  • Kerim Gürel:
    İdam cezasi olmayan bir ulke olduğumuz icin boyle vakalari sosyal medyalarda çok kere rastligiyacagiz 4 1 Yanıtla
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