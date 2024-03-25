Diyarbakır\'da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, yeni doğmuş bebeğini metruk bir yapıya bırakarak kaçan 26 yaşındaki kadın hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. 26 yaşındaki anne, maddi durumu iyi olmadığı için bebeğe bakamayacağını düşündüğünü söyledi. Bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, koruma altına alındı.
Olay, 23 Şubat'ta Sur ilçesinde meydana geldi. İskender Paşa Mahallesi Yalıbahçe Sokak'taki bir metruk yapıdan bebek sesi geldiğini duyanlar, bir süre sesin geldiği yapıda ve bahçede arama yaptı. Aramada yapının merdiveni ile duvarı arasında poşet içerisinde havluya sarılı, yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Bebeği bulanlar alıp sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada ihbarla bölgeye Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri geldi. Ekiplere teslim edilen bebek Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Çevredeki güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) incelemelerinde bebeği bırakanın anne M.Ç.C. olduğunu tespit edildi ve kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı. M.Ç.C. ifadesinde 23 Şubat'ta bulunduğu otelde tek başına bebeği doğurduğunu, maddi durumu iyi olmadığı için bebeğe bakamayacağını düşündüğünü, bu nedenle de harabe bir binanın önüne bıraktığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç.C. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebek ise tedavisinin ardından savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek, koruma altına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının sanık M.Ç.C. hakkında hazırladığı iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu sanık M.Ç.C. hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede, "Şüphelinin mevcut eyleminin bebeğin beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumu, mağdur bebeği metruk bir yere bıraktığı göz önünde bulundurulduğunda, eyleminin 'alt soya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirildiği ve üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmıştır. Şüphelinin ikrarı, bilgi sahibinin beyanı ve kamera görüntülerinden anlaşılacağı üzere şüpheli hakkında işlediği suçtan kamu davası açılması yönünde yeterli şüpheye ulaşıldığından eylemine uyan suçtan cezalandırılması talep olunur" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da metruk yapıya bırakılan bebeğin annesi hakkında 20 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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