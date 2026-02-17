Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Abdullah Öcalan

Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var

Beştepe\'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
17.02.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Abdullah Öcalan için gündemde olan "Umut Hakkı"yla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Uçum, “Umut hakkı tartışmasında netleştirilmesi gereken bazı hususlar” başlıklı yazısında TBMM’nin şartla salıverilmenin kapsamını münfesih terör örgütleriyle sınırlayan özel bir düzenlemeyle genişletebileceğini belirterek, böyle bir durumda FETÖ dahil diğer örgüt mensuplarının kapsam dışında kalabileceğini ifade etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun siyasi parti gruplarının birer temsilcisinden oluşan rapor yazım ekibi, ortak rapor taslağını tamamladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan için önerdiği "umut hakkı" ifadesi raporda doğrudan yer almadı. Ancak raporun "demokratikleşme önerilerileri" temel başlığı altındaki, "yargılama ve infaza ilişkin düzenleme" önerileri bölümünde tarif edildi.

Türkiye'nin gündemindeki "Abdullah Öcalan'a umut hakkı"yla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, şartla salıverilmenin hangi koşullar altında uygulanabileceğini ve bu süreçte dikkate alınması gereken temel hususları AA Analiz için kaleme aldı.

‘Umut hakkı’nın kişiye özgü veya münfesih terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik bir tahliye imkanı olmadığını vurgulayan Uçum, “Umut hakkı doğrudan tahliye de sağlamaz. Umut hakkı, bir af uygulaması ise hiç değildir. Daha da önemlisi, umut hakkı bağımsız bir hak değil şartla salıverilme imkanının başka türlü ifadesidir” dedi.

"TANINMIŞ BİR HAK DEĞİL, İMKAN"

Umut hakkı nitelemesinin şartla salıverilme anlamına geldiğini ifade eden Uçum, şartla salıverilmeden farklı ve umut hakkı denen ayrı bir hukuki kurum olmadığına vurgu yaptı. Uçum, “Bizim mevzuatımızda da umut hakkı nitelemesi kullanılmaz. Koşullu salıverilme kavramına yer verilir” diye yazdı.

“Şartla salıverilme, hükümlülere tanınmış bir haktan ziyade en azından başlangıç açısından bir hukuki imkandır” diyen Uçum, “Çünkü şartla salıverilme bir hak olarak doğrudan devreye girmez. Gerçekleşme koşulları tamamen hükümlüye bağlıdır. Bunlar da kanunda belirtilen asgari cezayı çekmek ve bu süre boyunca iyi halli olmaktır” ifadelerini kullandı.

Hiçbir hükümlünün başlangıçtan itibaren kesin olarak şartla salıverilme hakkına sahip olmadığına vurgu yapan Mehmet Uçum, “Sadece şartla salıverilme umudu vardır. Bunun için asgari cezanın iyi halli çekilmesi koşulu ilk aşamadır. İkinci aşama bu konuda bir idari raporun ve infaz yargısı kararının olmasıdır. Bu iki aşama olumlu tamamlanınca kişi koşullu olarak salıverilir. Koşullu salıverilme de bihakkın tahliye yani infazın tamamlandığı anlamına gelmez. Ancak koşullu salıverilme süresince kasten yeni bir suç işlenmemesi ve varsa belirlenmiş yükümlülüklere uyulması halinde infaz tamamlanmış sayılır. Aksi halde kişi hem önceki cezasından bihakkın tahliye tarihine kadar kalan cezayı çeker hem de yeni suçtan dolayı infaz kurumunda daha fazla kalır. Yani koşullu salıverilmeden daha geç yararlanır” değerlendirmesinde bulundu.

<a class='keyword-sd' href='/bestepe/' title='Beştepe'>Beştepe</a>'den çarpıcı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

"TÜRKİYE’DE BAZI SUÇLAR KAPSAM DIŞI TUTULMUŞTUR"

Umut hakkının ömür boyu cezaevinde kalacak şekilde hüküm almış herkese şartla salıverilme umudunu vermek anlamına geldiğini ifade eden Uçum, şunları aktardı: “Doğrudan bir hak tanımlamak değil bir hukuki imkan sağlamaktır. Bunun temel sebebi, genel olarak cezanın infazından beklenen amaçtır. Bu amaç, hükümlünün yeniden toplumla uyumlu olacağı bir duruma gelmesidir. Bu bakışla, ömür boyu infaz kurumunda kalmayı zorunlu kılan yasal düzenlemeler cezadan beklenen amaçla bağdaşmaz. Hükümlüye ‘bir gün gün ışığına çıkma umudu’ tanımayan infaz sistemi, cezanın genel amacından uzaklaşmış olur. Bununla birlikte bazı suçlar bakımından şartla salıverilme imkanının verilmediği sistemler de vardır. Türkiye’de de bazı suçlar kapsam dışı tutulmuştur.”

"OTOMATİK BİR TAHLİYE UYGULAMASI OLMAZ"

Şartla salıverilme imkanının, şu anda kapsam dışında olan suçlardan hükümlü olanlara da tanınırsa yine şartla salıverilmenin esaslarının uygulanacağını kaydeden Uçum, “Otomatik bir tahliye uygulaması olmaz. İdare ve gözlem kurullarının altı ayda bir değerlendirme yaparak oluşturacağı rapora ve İnfaz hakimliğinin kararına göre işlem yapılır. Şartla salıverilme kararının çıkabilmesi için hükümlünün çektiği ceza süresince iyi halli olduğunun tespiti gerekir. Aksi halde cezasını çekmeye devam eder” açıklamasını yaptı.

"HEMEN BİR KANUNİ DÜZENLEME YAPILSA BİLE…"

Mehmet Uçum, şu değerlendirmeyi yaptı: “Öte yandan kapsam dışında olan hükümlülerin kapsama alınması halinde mahkumiyetleri örgütlü suça dayandığı için mevcut yasal hükümlere göre: müebbet hapiste 30 yıl, ağırlaştırılmış müebbet hapiste 36 yıl, müebbete eklenen bir veya daha fazla müebbet ceza halinde 40 yıl, müebbete eklenen bir veya daha fazla süreli ceza halinde en fazla 40 yıl ceza çekilmesi şarttır. Konuya ilişkin hemen bir kanuni düzenleme yapılsa bile kapsama giren kişiler bu süreleri tamamlamadan bu imkandan yararlanamaz. Diğer bir deyişle, belirtilen cezalar çekildikten sonra şartla salıverilme umuduna ilişkin imkan devreye girer.”

Şartla salıverilmeden ve bu kapsamda umut hakkı olarak ifade edilen imkandan yararlanabilmek için iki durumun bir arada gerçekleşmesi gerektiğini aktaran Uçun, “Birincisi kanunda belirtilen süre kadar cezanın çekilmiş olması. İkincisi çekilen ceza süresince hükümlünün iyi halli olması. Bu iki durumun birlikte gerçekleştiği infaz hakiminin kararıyla tespit edildiğinde şartla salıverilme olur. Aksi halde hükümlünün infazı devam eder” dedi.

ŞARTLA SALIVERİLMENİN GENİŞLETİLMESİ HALİNDE KAPSAMA EKLENECEKLER

Umut hakkı olarak tartışılan şartla salıverilmenin genişletilmesi halinde kapsama girecek hükümlülerin hangileri olduğunu da açıklayan Uçum, şunları yazdı: “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını devletin güvenliğine, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı işlenen örgütlü suçlardan alanlar, Geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları, Terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar. Eğer bu konuda tam irade ve yetki sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) şartla salıverilme imkanından yararlanacak hükümlü kapsamını yukarıda belirtilen hükümlülerle genişletecek düzenleme yaparsa Öcalan da bu kapsama girer. Bu düzenleme tamamen TBMM’nin takdirindedir.”

Uçum, "Elbette TBMM kapsam dışında olan suçları şartla salıverilmenin kapsamına eklerse bu konuda süre, değerlendirme talebi, süreç yönetimi, ilgili ve yetkili idari ve yargısal merciler bakımından özel düzenleme de yapabilir. Genel şartla salıverilme usulünden farklı bir usul belirleyebilir. Bu hususta hukuken bir engel yoktur" dedi.

MEVCUT DURUMDA ŞARTLA SALIVERİLMENİN KAPSAMI

Yürürlükteki İnfaz Kanunu'na göre açıkladığı kapsam dışı hükümlüler hariç tüm hükümlüler suç ve ceza türleri ne olursa olsun şartla salıverilme imkanına sahip olduğuna dikkat çeken Uçum, “Örneğin terör suçundan müebbet veya süreli hapis cezası alanlar yine kapsam dışı suçlar dışındaki suçlardan ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezası alanlar mevcutta bu imkandan yararlanabilir. Ancak ifade edildiği gibi kanunda belirtilen asgari cezaların çekilmesi ve ceza süresince iyi halli olma şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde bu imkan devreye girer. Bu nedenle, şu anda umut hakkı olarak tartışılan şartla salıverilmenin genişletilmesi kapsamında, sanki terör suçluları için ilk kez şartla salıverilme getirilmek isteniyormuş gibi değerlendirme yapmak hatalıdır” ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ MENSUPLARI YARARLANABİLECEK Mİ?

FETÖ mensuplarından müebbet ve süreli hapis cezası alan hükümlerinin de şartla salıverilme imkanına sahip olduğunu kaydeden Uçum, kapsam dışı olanların sadece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar olduğuna vurgu yaptı.

Uçum, şöyle devam etti: “Eğer böyle bir düzenleme çıkarsa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış FETÖ çetesi mensuplarının bu imkandan yararlanabilmesi için mevcut yasal hükümlere göre 2016 dikkate alındığında en erken 2046’ya, en geç 2056’ya kadar ceza çekmeleri ve bu süre içinde iyi halli olmaları gerekir. Bu konuda yorum yaparken asgari cezayı yatma ve iyi halli olma şartlarıyla infaz hakimliğinin olumlu karar verme koşulu hep göz önünde tutulmalıdır.

Öte yandan TBMM isterse şartla salıverilmenin genişletilmesini münfesih terör örgütü mensuplarıyla sınırlı özel bir düzenlemeyle de yapabilir. Bu durumda FETÖ dahil diğer terör örgütlerinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış mensupları bu genişletmenin dışında kalır. Bu da hukuki bir seçenektir.”

Abdullah Öcalan, Mehmet Uçum, Beştepe, PKK, Son Dakika

Son Dakika Abdullah Öcalan Beştepe'den çarpıcı 'Umut Hakkı' çıkışı! Öcalan için tek yol var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Murat Dalkılıç’ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş… Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…
Beşiktaş’ta sakatlık Yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde yok Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız oyuncu Galatasaray derbisinde yok
Mansur Yavaş’tan “Baş şüpheli“ iddialarına zehir zemberek yanıt Mansur Yavaş'tan "Baş şüpheli" iddialarına zehir zemberek yanıt
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi 20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’yi Avrupa şampiyonu yapan Breanna Stewart, 3 yıl aradan sonra geri döndü Fenerbahçe'yi Avrupa şampiyonu yapan Breanna Stewart, 3 yıl aradan sonra geri döndü
Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu DMM’den açıklama geldi Bir ve 5 kuruş basımı durduruldu mu? DMM'den açıklama geldi
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
Valilikten izin çıkmadı, muhalefet sokağa çıkmaya kararlı Valilikten izin çıkmadı, muhalefet sokağa çıkmaya kararlı
Gençlerbirliği’nde Levent Şahin dönemi Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi
ABD Dışişleri Bakanı Rubio’dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında

11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
11:20
3 günde 10 bin prezervatif tükendi Dev organizasyon için harekete geçildi
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi
11:08
Bahçeli yıllar sonra “püskevit“ sözlerine açıklık getirdi
Bahçeli yıllar sonra "püskevit" sözlerine açıklık getirdi
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
10:31
Gabriel Sara’dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
Gabriel Sara'dan ülkenin konuştuğu görüntülere ilk yorum
10:30
Görüntüler ortaya çıktı Tribünden hakeme skuter attılar, o anlar kamerada
Görüntüler ortaya çıktı! Tribünden hakeme skuter attılar, o anlar kamerada
10:17
Bakışlara dikkat Galatasaray maçı öncesi Kenan’ı şaşırtan olay
Bakışlara dikkat! Galatasaray maçı öncesi Kenan'ı şaşırtan olay
10:08
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
Wanda Nara Fenerbahçeli yıldızla aşk yaşıyor
09:44
Nereden nereye Liverpool’un eski yıldızı tutuklandı
Nereden nereye! Liverpool'un eski yıldızı tutuklandı
09:35
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor
Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor
09:18
Kante’den Fener taraftarını mest eden hareket
Kante'den Fener taraftarını mest eden hareket
09:14
Türkiye’nin dev bankası bugün satılıyor Dikkat çeken teminat detayı
Türkiye'nin dev bankası bugün satılıyor! Dikkat çeken teminat detayı
08:49
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
Yasa dışı bahis operasyonunda el konulan takımın son maçına bakın
08:44
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
08:31
Fena köşeye sıkıştı Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
Fena köşeye sıkıştı! Fotoğraflarla ilgili soruya verdiği yanıta bakın
08:24
Barcelona’ya derbide büyük şok Koltuğunu kaybetti
Barcelona'ya derbide büyük şok! Koltuğunu kaybetti
08:10
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu
07:34
İstanbul ve Adana’da DAEŞ operasyonu 10 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul ve Adana'da DAEŞ operasyonu! 10 şüpheli gözaltına alındı
07:25
Banka hesabındaki paralara el mi konuldu Merve Taşkın’dan iddialara yanıt
Banka hesabındaki paralara el mi konuldu? Merve Taşkın'dan iddialara yanıt
07:10
Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı
Yıllardır biriktirdiği 20 külçe altını yanlışlıkla çöpe attı
06:21
Mehmet Ağar mesaj mı verdi Bakan Çiftçi’yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Mehmet Ağar mesaj mı verdi? Bakan Çiftçi'yi ziyareti sonrası ilk kez konuştu
01:26
Kış Olimpiyatları’nda 6 milyonluk Norveç’i kimse geçemiyor
Kış Olimpiyatları'nda 6 milyonluk Norveç'i kimse geçemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:07:24. #7.11#
SON DAKİKA: Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.