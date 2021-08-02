Op. Dr. Burcu Kardaş Arslan - Profesyonel Kadın Doğum Hizmetleri

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Bu çalışmalar içerisinde ofis cerrahi işlemleri de bulunuyor. Bunların başında artık günümüzde çok fazla talep gören labioplasti operasyonu sıkça sunulan hizmetlerimiz arasında yerini alarak uygun labioplasti fiyatları ile size sunuluyor.

Bu durumun yanı sıra uzmanlar tarafından sunulan ve sıkça tercih edilen hizmetlerden bir başkası da kızlık zarı onarımıdır. Uzmanlar bu konuda da hastalarına uygun kızlık zarı dikimi fiyatları sunmaktadır.

Kürtaj Nedir?

Kürtaj günümüzde çok sık uygulanan bir cerrahi işlem olarak kabul ediliyor. Genellikle gebe kadınların istenmeyen durumlarda veya sağlığı tehdit eden durumlar söz konusu olduğunda uygulanan cerrahi bir işlemdir. Deneyimli ve uzman hekim tarafından steril şartlarda yapıldığı durumda hiçbir sıkıntı yaşanmaz , kişinin bundan sonraki doğurganlığına olumsuz etkisi olmaz .

Kürtaj Hangi Durumlarda Yapılır?

Kürtaj genellikle hamile kadınların hayati tehlikesi oluşabilecek durumlar yaşandığında tercih edilen bir işlemdir ve işlem bu konuda deneyimli ve uzman hekimler tarafından yapılır. Mevcut durumlara göre en ideal hastaya sunulur.

Kürtaj Öncesi Hastanın Dikkat Etmesi Ve Yapması Gerekenler

Kürtaj öncesi hastaların belirli şartlara uyması gerekir Bu şartlar arasında ise ilk olarak cerrahi işlemden belli bir zaman önce yeme ve içmenin kesilmesi gerekir. Bunun yanı sıra sigara ve alkol kullanımı mümkün değildir hastalar operasyon öncesinde gerekli eşyalarını hazırlanmalı ve cerrahi işleme hazır hale gelmelidir. Cerrahi işlem öncesi doktor ile görüşülerek uygun kürtaj fiyatları hakkında bilgi elde edilmelidir.

Kürtaj Sonrası Neler Yapılmalı? Nelere Dikkat Edilmeli?

Kürtaj sonrası bir süre gözetim altında kalınması gerekir. Çünkü tüm cerrahi işlemler sonrası bir takım komplikasyonların oluşma ihtimali vardır. Bunun yanı sıra bir süre dinlenilmesi gerekir. Doktorlar tarafından verilen ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. Kürtaj öncesi hastaların doktordan gerekli bilgi alması ve kürtaj fiyatları gibi detaylar hakkında konuşması iyi bir seçenek olacaktır.

Kürtaj Fiyatları 2021

Günümüzde yapılan bu işlemler gebelik haftasına ve hastanın durumuna , doğum yapıp yapmamasına göre değişiklik gösterir. Riskli durumlarda yapılan kürtaj işlemleri için oldukça yüksek kürtaj fiyatları olabilir. Bundan dolayı hastaların mevcut durumlarını doktor ile görüşmesi gerekir.

Kızlık Zarı Nedir? Anatomik Yapısı Nasıldır?

Kızlık zarı çocukluktan yetişkinliğe kadar meydana gelebilecek enfeksiyon gibi olumsuzlukları engellemek ve korumak amacıyla genital bölge girişinde bulunan bariyer gibi bir yapıdır.Vajina içerisinde yer alan bu kısım yapısına göre dar veya esnek bir yapıda karşımıza çıkabilir. Mevcut yapısı da oluşan cerrahi işlemlerde etkilidir Bundan dolayı kızlık zarı dikimi fiyatları değişebilir.

Kızlık Zarı Muayenesi Neden Yapılır?

Kadın doğum uzmanları tarafından muayenesi gerçekleşir. Yapılan muayeneler talep ya da hastalık gibi durumlardan oluşabilir. Söz konusu muayene için 18 yaşından küçük kişilerin veli izni bulunması veya velisi ile gelmesi gerekir. Bunun beraberinde farklı bölgelere göre muayene ve değişiklik gösteriyor.

Kızlık Zarı Dikimi Yöntemleri

Kızlık zarı dikimi yöntemler kalıcı olarak karşımıza çıkar. 3 çeşittir.Flep, mikrocerrahi ve primer onarım olarak sunuluyor.Yöntemlere göre kızlık zarı dikimi fiyatları da değişebilir.

Kızlık Zarı Dikimi Mümkün Mü?

Genel olarak talep edilen durumlarda bu operasyon mümkündür. Kısa süreli ve başarılı sonuçları bulunan bir cerrahi işlemdir. Dileyen kişiler bu konu hakkında ve kızlık zarı dikimi fiyatları ile ilgili uzmanlardan yardım alabilir.

Labioplasti Neden Uygulanır?

Labioplasti daha çok estetik bir işlemdir. Estetik bir görünümün yanı sıra dudaklar üzerinde küçültme gibi işlemler yapılabilir. Labioplasti fiyatları mevcut durumlara göre farklılık gösterebilir.

Labioplasti Kimlere Uygulanabilir?

Labioplasti işlemi uygulanabilecek bayanlar için herhangi bir şart aranmıyor. Yani hastalar menopoza dahi girmiş olsa da bu işlemden yararlanabiliyor. Bu konu hakkında detaylı bir bilgiye için ve labioplasti fiyatları için mutlaka bir uzman ile görüşülmesi gerekiyor.

En İyi Labioplasti Tekniği Hangisidir?

Hastalar için genellikle uzmanlar tarafından parsiyel rezeksiyon yöntemi tercih ediliyor. Bu yöntem sadece Uzmanlar tarafından değil aynı zamanda hastalar tarafından da tercih edilen bir teknik olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu teknik başta olmak üzere diğer teknikler ve baz alınarak labioplasti fiyatları üzerinden birçok farklılık görünebiliyor.

Labioplasti Ameliyatı Fiyatları 2021

Günümüzde bu hizmeti veren birçok uzman bulunuyor. Ancak uzmanlar tarafından sunulan hizmet kapsamında uygulanan yöntemler ve hastanın durumu gibi unsurlar söz konusu olaraküzerinde farklı bir durum sergileyebiliyor.