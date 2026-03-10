Bakan Bayraktar Paris'te Nükleer Zirve'de Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
Bakan Bayraktar Paris'te Nükleer Zirve'de Görüşmelerde Bulundu

Bakan Bayraktar Paris'te Nükleer Zirve'de Görüşmelerde Bulundu
10.03.2026 22:30
Enerji Bakanı Bayraktar, Paris'teki Nükleer Zirve kapsamında Romanya, Sırbistan, Bulgaristan ve diğer ülkelerle görüştü.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'te katıldığı 2'nci Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2'nci Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında Romanya Enerji Bakanı Bogdan Ivan ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Nükleer Enerji Zirvesi için bulunduğumuz Paris'te Romanya Enerji Bakanı Sayın Bogdan Ivan ile bir araya geldik. Görüşmemizde, bölgemizde yaşanan son gelişmeleri ve iki ülke arasındaki stratejik enerji iş birliğini daha da ileriye taşıyacak ortak adımları değerlendirdik. Karadeniz havzasının arz güvenliğini tahkim etmek amacıyla hidrokarbon projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve ülkelerimiz arasındaki elektrik enterkonneksiyon hatlarının kapasitesinin artırılması konularında somut projeleri ele aldık" ifadelerini kullandı.

BAKAN BAYRAKTAR, SIRBİSTAN ENERJİ BAKANI HANDANOVIC İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Bayraktar, Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından, "Paris temaslarımız kapsamında Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Sayın Dubravka Djedovic Handanovic ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bölgemizdeki güncel gelişmeleri değerlendirdiğimiz görüşmede, doğal gazdan yenilenebilir enerjiye, madencilikten bölgesel arz güvenliğine uzanan geniş bir çerçevede karşılıklı fayda üretecek iş birliği alanlarını ve somut proje fırsatlarını ele aldık" açıklamasında bulundu.

BAKAN BAYRAKTAR, BULGARİSTAN ENERJİ BAKANI TRAYKOV İLE BİR ARAYA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2'nci Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında Bulgaristan Enerji Bakanı Traycho Traykov ile görüştü. Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bulgaristan Enerji Bakanı Sayın Traycho Traykov ile Nükleer Enerji Zirvesi marjında Paris'te bir araya geldik. Görüşmede Türkiye ve Bulgaristan arasındaki doğal gaz ticareti, yeşil elektrik iletim ve ticaret projeleri ile iki komşu ülke olarak gerçekleştirebileceğimiz ortak projeleri ele aldık."

BAKAN BAYRAKTAR, IAEA BAŞKANI GROSSI İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Bayraktar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi. Bakan Bayraktar, görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Paris'te düzenlenen 2'nci Nükleer Enerji Zirvesi marjında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Sayın Rafael Mariano Grossi ile bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yolda nükleer enerjinin üstlendiği dönüştürücü rolü, kapasite geliştirme faaliyetlerimizi ve yeni nesil teknolojilerdeki fırsatları ele aldık. Bu kapsamda, Küçük Modüler Reaktörler (SMR) alanında da Ajans ile iş birliği yapma kararı aldık. Nükleer enerjinin güvenli ve sürdürülebilir gelişimi konusunda IAEA ile güçlü diyaloğumuzu sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN BAYRAKTAR, ERMENİSTAN BAŞBAKANI PAŞİNYAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2'nci Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan ile görüştü. Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan Başbakanı Sayın Nikol Paşinyan ve Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Sayın Davit Khudatyan ile Paris'te bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, bölgemizde kalıcı barış ve istikrara katkı sağlayacak altyapı ve enerji konularını; bu kapsamda başta elektrik enterkonneksiyonu, nükleer enerji ve doğal gaz olmak üzere ortak çalışma alanlarını ele aldık" ifadelerini kullandı.

BAKAN BAYRAKTAR, FRANSIZ ELEKTRİK ŞİRKETİ CEO'SU FONTANA İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Bayraktar, Fransız elektrik şirketi Electricite de France'nin (EDF) CEO'su Bernard Fontana ile bir araya geldi. Bayraktar, sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Paris'te EDF CEO'su Sayın Bernard Fontana ile bir görüşme gerçekleştirdik. Sinop ve Trakya'da planladığımız yeni nükleer santral projeleri ile Küçük Modüler Reaktör (SMR) teknolojilerinde atabileceğimiz ortak adımları ele aldık. Bu alanda somut adımlar atmaya karar verdik. Nükleer enerji hedeflerimiz doğrultusunda, uluslararası şirketlerle teknoloji ve yatırım odaklı iş birliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

BAKAN BAYRAKTAR, UKRAYNA BAŞBAKANI SVYRYDENKO İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Bayraktar, 2'nci Nükleer Enerji Zirvesi marjında Ukrayna Başbakanı Yulia Svyrydenko ile de görüştü. Bayraktar sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Paris temaslarımız kapsamında, Ukrayna Başbakanı Sayın Yulia Svyrydenko ile bir araya geldik. Görüşmemizde, bölgesel enerji arz güvenliğini ve iki ülke arasında enerji alanındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Özellikle ülkelerimiz arasında doğal gaz ticareti ve elektrik ekipman tedariki konularını ele aldık" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Bulgaristan, Sırbistan, Politika, Romanya, Enerji, Paris, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bakan Bayraktar Paris'te Nükleer Zirve'de Görüşmelerde Bulundu

SON DAKİKA: Bakan Bayraktar Paris'te Nükleer Zirve'de Görüşmelerde Bulundu - Son Dakika
