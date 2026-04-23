Bakan Fidan İngiltere'ye Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

23.04.2026 03:45
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-İngiltere ilişkilerini güçlendirmek üzere Londra'da görüşmelerde bulunacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün iki günlük resmi bir ziyaret için İngiltere'ye gelecek.

Fidan'ın Londra gezisi, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin derinleştiği ve iki ülke arasında ziyaretlerin sıklaştığı bir döneme denk geliyor.

İlişkilerinde en önemli ilerleme, Türkiye'nin İngiltere ile 20 Eurofighter savaş uçağı almasına ilişkin anlaşma ve yeni bir serbest ticaret anlaşması için sürecin başlatılması ile sağlanmıştı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan iki NATO ülkesinin hedefi ekonomi, enerji ve savunma sanayi alanlarında stratejik işbirliğini daha da artırmak.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan 21 Nisan'da yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan, Londra'da İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın yanı sıra bazı milletvekilleri ve yetkililerle de görüşecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın Londra ziyareti kapsamında Oxford Üniversitesi Küresel Tarih Merkezi ve Küresel Düzen Programı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bir etkinlikte konuşma yapmasının planlandığını da kaydetti.

Fidan'ın İngiltere'de yaşayan Türk vatandaşları ve iş insanlarıyla da görüşmesi öngörülüyor.

Son dönemde Türkiye ve İngiltere arasındaki temaslar dışişleri bakanları ile sınırlı değil.

İki ülkenin savunma bakanları, Yaşar Güler ve John Healey de 24-25 Mart'ta Londra'da bir araya gelmişlerdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da Ocak ayında gittiği Londra'da serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin ilerletilmesi için görüşmelerde bulunmuştu.

Ankara-Londra hattında yoğun gündem

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın başta Cooper olmak üzere muhataplarıyla yapacağı görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin olumlu şekilde gelişmesinden duyulan memnuniyeti dile getireceğini, bu işbirliğinin daha da genişletilmesi ve çok boyutlu şekilde derinleştirilmesi talebini muhataplarına ileteceğini kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkiler özellikle İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından yeni ittifaklar oluşturma politikası kapsamında ilerlemiş ve özellikle de NATO kapsamındaki öncelikler açısından stratejik bir boyuta taşınmıştı.

Bu sürecin en somut adımı, her iki tarafın serbest ticaret anlaşması imzalanması için ortak bir irade göstermesi olmuştu.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) ardından Ankara ve Londra, ticaretin aksamaması için 2020'de ürünleri kapsayan geçici bir serbest ticaret anlaşması imzalamışlardı.

Mevcut müzakereler ise çok daha modern ve kapsayıcı bir anlaşmanın yapılmasıyla ticari ve ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandırılmasını amaçlıyor.

Taraflar Mart ayında dördüncü tur müzakereleri tamamladıklarını açıkladı.

Bakan Fidan'ın Londra'da yapacağı görüşmelerde, Türkiye'nin bu sürecin bir an önce tamamlanmasına verdiği önemi aktarması bekleniyor.

Fidan'ın Londra'daki temaslarında tarafların enerji konusunda işbirliğini de ele almaları öngörülüyor.

Savunma sanayii stratejik başlık

Türkiye ve İngiltere arasında, serbest ticaret anlaşması kadar başka önemli bir gelişme ise savunma sanayi alanında yaşanıyor.

İki ülke, Ekim 2025'te 20 Eurofigher savaş uçağının Türk Hava Kuvvetleri'ne kazandırılması için önemli bir tedarik anlaşması imzaladı.

Eurofighterlar, İngiltere-Almanya-İspanya-İtalya konsorsiyumu tarafından üretiliyor.

İngiltere, Almanya'nın bu uçakların Türkiye'ye satılmasına ikna edilmesi sürecinde de önemli rol üstlendi.

Türkiye ayrıca Katar ve Umman'dan da 12'şer kullanılmış Eurofighter almak istiyor.

Bu satışların hepsinin tamamlanması durumunda Türkiye'nin envanterinde 44 Eurofighter savaş uçağı olacak.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, bu konunun Fidan'ın da gündeminde olduğunu, Ankara'da savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesine yönelik güçlü siyasi irade ve kararlılığın mevcut olduğunu vurgulayacağını kaydetti.

Türkiye ve İngiltere'nin SAFE başvuruları reddedilmişti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Londra gündeminde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi ve bu kapsamda yapılması gereken hazırlıklar da yer alacak.

Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin 21-22 Nisan'da Ankara'ya yaptığı ziyaretten hemen sonra Londra'da olacak ve İngiliz muhataplarıyla Ankara Zirvesi'nin gündemine ilişkin konu başlıklarını değerlendirecek.

Türkiye ve İngiltere, AB üyesi olmayan NATO müttefikleri olarak benzer bir konumda.

İki ülkenin de, AB'nin SAFE (Avrupa için Güvenlik Eylemi) programına yaptıkları başvuru reddedilmişti.

AB, SAFE programı kapsamında savunma sanayii üretimi için 150 milyar Euroluk bir finansman programı başlatmış ancak Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye'nin başvurusu veto etmişti.

İngiltere'nin başvurusu da AB'den onay alamamıştı.

Bakan Fidan'ın temaslarında da AB'nin güvenlik ve savunma alanındaki girişimlerini NATO ile yakın eşgüdüm içinde yürütmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

Ankara Zirvesi'nde de bu konunun ağırlıklı olarak ele alınması beklentiler arasında.

ABD-İran ateşkesi ve Rusya-Ukrayna savaşı da gündemde

Bakan Fidan'ın İngiliz mevkidaşı Cooper ile yapacağı görüşmelerde jeopolitik gelişmelerin ve özellikle Ortadoğu'da süren gerilim ile Rusya-Ukrayna savaşının da ele alınması bekleniyor.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ABD ve İran arasında ateşkes sonrası kritik bir aşamada bulunan müzakereler ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin, Bakan Fidan'ın İngiliz muhataplarıyla ele alacağı konular arasında olduğunu kaydetti.

İngiltere ve Fransa, geçen hafta ilk kez Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin serbest bir şekilde yapılmasının sağlanması için uluslararası bir güç kurma eğiliminde olduklarını kaydetmişti.

Türkiye de Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin serbest şekilde devam etmesi gerektiğini düşünüyor.

Rusya-Ukrayna savaşının diyalog ve diplomasi yoluyla varılacak bir anlaşmayla bitirilmesi de Londra'da ele alınacak konular arasında.

Türkiye, en son Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarına, doğrudan müzakerelere ev sahibi olma konusundaki çağrısının devam ettiğini ve taraflara her türlü katkının sağlanacağını bildirmişti.

Fidan ve Cooper'ın gündeminde yer alacak diğer uluslararası konular arasında Gazze barış planının uygulanması, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırılarının önlenmesi ile Suriye'nin yeniden yapılanması için atılması gereken adımlar da yer alıyor.

Kaynak: BBC

Dış Politika, Hakan Fidan, İngiltere, Ekonomi, Savunma, Türkiye, Londra, Enerji, Dünya, Son Dakika

Okul saldırganının annesi neden tutuklandı Savcılıktan açıklama var Okul saldırganının annesi neden tutuklandı? Savcılıktan açıklama var
Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM’de kabul edildi Sosyal medya ve doğum izni düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Hürmüz’de el konulan gemiden çıkanlar Trump’ı rahatsız etti Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı
Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı Trans bireylerin kavgasını bekçiler biber gazı kullanarak ayırdı
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
Zırhlı aracı hedef alıp 1.8 milyon doları saniyeler içinde çaldılar Zırhlı aracı hedef alıp 1.8 milyon doları saniyeler içinde çaldılar
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa... İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı Bu saatten sonrasına dikkat İstanbul’da kuvvetli yağış alarmı! Bu saatten sonrasına dikkat
Ertan Torunoğulları, ’’Başvuru yaptık’’ deyip açıkladı: Galatasaray kabul ederse derbide olacak Ertan Torunoğulları, ''Başvuru yaptık'' deyip açıkladı: Galatasaray kabul ederse derbide olacak
Bir zamanların Premier Lig şampiyonu 3. Lig’e düştü Bir zamanların Premier Lig şampiyonu 3. Lig'e düştü
İsmail Yüksek’ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç İsmail Yüksek'ten olay sözler: Tek kelimeyle rezillik, utanç
Fred’den tepki çeken açıklama Fred'den tepki çeken açıklama
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
Fenerbahçe’yi eleyen İlhan Palut, gözünü şimdi de sarı-lacivertlilerle ligde oynayacağı maça dikti Fenerbahçe'yi eleyen İlhan Palut, gözünü şimdi de sarı-lacivertlilerle ligde oynayacağı maça dikti
Eski vali Tuncay Sonel’e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi Eski vali Tuncay Sonel'e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi

23:51
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
Okan Buruk: Eğer hatalı biri varsa, o isim...
23:34
’’Biliyorduk’’ diyen Volkan Demirel, Galatasaray’ın zayıf karnını açıkladı
''Biliyorduk'' diyen Volkan Demirel, Galatasaray'ın zayıf karnını açıkladı
23:31
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis’ten geçti
15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren kanun teklifi Meclis'ten geçti
23:07
TBMM’de kabul edildi Memur kadınların doğum izni artırılıyor
TBMM'de kabul edildi! Memur kadınların doğum izni artırılıyor
22:26
Bir sürpriz daha Fenerbahçe’den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
Bir sürpriz daha! Fenerbahçe'den sonra Galatasaray da kupaya veda etti
22:07
Japonya’nın Iwate eyaletinde orman yangını
Japonya'nın Iwate eyaletinde orman yangını
22:06
Sincan’da öğrenci tabancayla okula geldi
Sincan'da öğrenci tabancayla okula geldi
21:59
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı
Ünlü sunucu Serap Paköz meme kanserine yakalandı
21:46
Mauro Icardi’nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında
Mauro Icardi'nin fiziksel görüntüsü eleştirilerin odağında
20:53
Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı
Fenerbahçe Medicana forması giyen Agnieszka Korneluk kariyerini noktaladı
20:51
Uşak Belediyesi’ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
Uşak Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyonda 16 kişi tutuklandı
20:32
Okan Buruk’un yanındaki ismi tanıdınız mı Galatasaray maçında sürpriz misafir
Okan Buruk'un yanındaki ismi tanıdınız mı? Galatasaray maçında sürpriz misafir
20:20
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
19:56
Kastamonu’da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
Kastamonu'da yanan ormanlık alanın küllerinden servet doğdu
19:52
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı’nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
İran Meclis Başkanı Galibaf: Hürmüz Boğazı'nın açılması, ateşkesin ihlaliyle mümkün değil
19:25
İngiltere’de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı
19:23
Galatasaray’ın Gençlerbirliği maçı 11’inde Osimhen detayı
Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'inde Osimhen detayı
18:13
Üsküdar’da 18 yıl önceki cinayet ’kan örneği’ ile çözüldü
Üsküdar'da 18 yıl önceki cinayet 'kan örneği' ile çözüldü
17:42
MHP’li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
MHP'li Adan, yoklamaya katılmayan AK Partililere sert tepki gösterdi
