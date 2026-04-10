Bakan Göktaş, Senegal\'de Türkiye\'nin destekleriyle faaliyet gösteren sosyal hizmet merkezlerini ziyaret etti

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Senegal'in başkenti Dakar'da Türkiye'nin destekleriyle faaliyet gösteren sosyal hizmet merkezlerine ziyarette bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 6'ncı Dönem Toplantısı için bulunduğu Dakar'da Türkiye'nin destekleriyle faaliyet gösteren sosyal hizmet merkezlerini ziyaret etti. Bakan Göktaş, ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen 'Afrika Kültür Evi Projesi' çalışmalarının yer aldığı Dakar El Sanatları Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Göktaş, 2024 yılında açılışını gerçekleştirdiği yeni atölyelerde üretilen el emeği ürünleri inceledi.

Ziyaret programına, 2020 yılında Emine Erdoğan tarafından açılan Ginddi Barınmaya Muhtaç Çocukları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ile devam eden Göktaş, merkezdeki çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Bakan Göktaş, merkezin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve çocukların rehabilitasyon süreçlerine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlerinin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Göktaş, Türkiye - Senegal 6'ncı Dönem Karma Komisyonu toplantısı vesilesiyle Senegal'de bulunduğunu hatırlatarak, programı kapsamında, 2024'te açılışını gerçekleştirdiği el sanatları eğitim merkezini ziyaret ettiğini ifade etti.

Merkezin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirildiğini anımsatan Göktaş, bu atölyelerin somut ve başarılı sonuçlar verdiğini görmekten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bu merkezde eğitim alan kadınların, hem yerel ekonomiye katkı sağladıklarını hem de yeni beceriler kazanarak güçlendiklerini görmenin son derece sevindirici olduğunu aktaran Göktaş, "Kadınların ekonomik hayata ve aile bütçelerine aktif şekilde katkı sunabilmeleri, aynı zamanda kendi potansiyellerini keşfetmeleri büyük önem arz ediyor. Nitekim bugün merkezde 508 öğrencinin eğitim görüyor olması, projenin ulaştığı başarıyı açıkça ortaya koymaktadır. Başta merkezin yöneticisi olmak üzere emeği geçen herkese, ayrıca Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) katkılarından dolayı teşekkürlerimi ifade etmek isterim" diye konuştu.

'SENEGAL İLE TESİS ETTİĞİMİZ İŞ BİRLİĞİ AYRI BİR ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Bakan Göktaş, Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekerek, bunun uzun vadeli ve stratejik bir ortaklığa dayandığını söyledi. Senegal ile ilişkilerin, kazan-kazan ilkesi temelinde gelişen güçlü bir iş birliği örneği teşkil ettiğinin altını çizen Göktaş, "Afrika kıtası, ülkemiz açısından stratejik bir ortak olup Senegal ile tesis ettiğimiz iş birliği bu çerçevede ayrı bir önem taşımaktadır. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle burada bulunmamızın temel amacı, ekonomik ilişkilerimizi ve yatırım alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşımanın yollarını birlikte değerlendirmektir. Bu doğrultuda Türkiye'den gelen yatırımcıların da katılımıyla bir iş forumu düzenlenecektir. Ardından, Senegal Dışişleri Bakanı'nın eş başkanlığında Karma Ekonomi Komisyon toplantısı gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Bu sürecin, her iki ülkenin Cumhurbaşkanlarının ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda ilerlediğini vurgulayan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'e büyük önem atfetmektedir. Nitekim kendisi Senegal'e birden fazla ziyaret gerçekleştirmiş olup son ziyaret 2022 yılında yapılmıştır. Aynı yıl gerçekleştirilen son Karma Komisyon toplantısının ardından, bugün bu süreci yeniden canlandırmaktan memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Göktaş, ziyaret ettiği merkezin, sunduğu mesleki eğitim alanları itibarıyla stratejik bir öneme sahip olduğunu, dikiş-nakış, seramik ve deri işçiliği gibi farklı alanlarda verilen eğitimlerin kadınların istihdam edilebilirliğini artırdığını bildirdi.

'TÜRKİYE OLARAK SOSYAL HİZMETLER ALANINDAKİ TECRÜBEMİZİ SENEGAL İLE PAYLAŞMAYA HAZIRIZ'

TİKA aracılığıyla yürütülen projeler kapsamında, eğitim materyallerinin ve bazı üretim süreçlerinin Türkiye'den sağlandığını, mesleki eğitim alanında Senegal ile iş birliğinin güçlenerek devam ettiğinin altını çizen Göktaş, "Bizim için bu iş birliği yalnızca ekonomik bir ortaklıkla sınırlı değildir, tüm boyutlarıyla ele alınan çok yönlü bir ortaklıktır. Türkiye olarak, Senegal ile ilişkilerimizin her alanda daha da gelişmesine katkı sunmaya kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Temasları kapsamında ayrıca, Emine Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde açılışı gerçekleştirilen Ginddi Çocuk Rehabilitasyon Merkezi'ni de ziyaret ettiklerini bildiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Senegal Aile ve Dayanışma Bakanı Maimouna Dieye ile yakın ve samimi bir iş birliğimiz bulunuyor. Ülkemizde düzenlenen Uluslararası Aile Forumu'na katılım sağlamış ve verimli temaslarda bulunmuştuk. Türkiye olarak, aile politikaları, çocukların korunması, kadınların güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadele başta olmak üzere sosyal hizmetler alanındaki tüm tecrübemizi Senegal ile paylaşmaya hazırız. Bu anlayışla, kazan-kazan ilkesi ve iyi uygulama paylaşımı temelinde iş birliğimizi sürdürmeye ve Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkileri daha da ileriye taşımaya kararlıyız."