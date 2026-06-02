Bakan Işıkhan İsviçre\'de Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

02.06.2026 12:09
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı için gittiği İsviçre'de Türk STK temsilcileri ve vatandaşlarla buluştu. Bakan, yurt dışındaki Türklerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatı başvurularını ataşeliklerden yapabilmesi için kanuni düzenleme yapılacağını duyurdu.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İsviçre'de 114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından düzenlenen 114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı'na katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere İsviçre Cenevre'ye gitti. Bakan Işıkhan, programları kapsamında İsviçre'de faaliyet gösteren Türk STK Temsilcileriyle bir araya geldi. Uluslararası Çalışma Teşkilatı'nın 114'üncü Uluslararası Çalışma Konferansı vesilesiyle İsviçre'de bulunduklarını hatırlatan Bakan Işıkhan, "İsviçre'de bulunurken de siz değerli kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla bir araya gelmek, hatır sormak, ihtiyaçlarınızı, sıkıntılarınızı belirlemek için bu toplantıyı gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Işıkhan, konuşmasına başlamadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam, sevgi ve muhabbetlerini İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlarına ileterek, "Kurban Bayramı'nı geride bıraktık, Kurban Bayramınızı da tebrik ediyorum. İsviçre'nin tabii ekonomik, kültürel, akademik ve diğer alanlardaki gelişmesinde, ilerlemesinde Türk toplumu olarak sizlerin çok önemli katkıları olduğunu düşünüyorum. Burada çok önemli başarılara imza atan bir toplulukla karşı karşıyayız. Yaptığınız her çalışmadan, her faaliyetten, her başarıdan bizler mutluluk ve gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRK TOPLUMU İSVİÇRE'DE STRATEJİK KONUMDA

Bakan Işıkhan, İsviçre Türk toplumunun değiştiğine ve değişirken dönüştüğüne değinerek, "İlk kuşakla birlikte farklı kuşaklar şu an ikinci, üçüncü, dördüncü kuşağa geldik neredeyse. ve artık evlatlarımız, evlatlarınız İsviçre'de çok önemli, stratejik konumda bulunuyorlar. Birçoğu siyasetçi, birçoğu bilim insanı, birçok akademide başarılı kardeşlerim var. Sizlerin eseri olan yavrularımızla da gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın bize en önemli talimatı özellikle yurt dışında yaşayan siz değerli kardeşlerimizin sorunlarının belirlenmesi, ihtiyaçları varsa bunların giderilmesi ve özellikle bakanlara iletilmesi hususuydu" diye konuştu.

Türkiye ne kadar güçlü olursa Avrupa'nın farklı şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşlarının da o kadar güçlü olduğunu kaydeden Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ateş çemberinde yaşıyoruz. Hep birlikte olmak, kenetlenmek ve birbirimize destek vermek dışında bir şansımızın olmadığını düşünüyorum. Biz birbirimizin yapmış olduğu çalışmalardan gurur duyacağız. Küçük, büyük hiç önemli değil. Üretim, eser üretmek, proje üretmek, hizmet üretmek noktasında biz birbirimize destek vereceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak da bizim en önemli çalışmalarımızın başında doğumdan önce başlayan doğumdan sonrasına kadar süren çok önemli işlevleri yerine getiriyoruz. Öncelikle tabii ki sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği bizim için çok önemli ve yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bizlere çok önemli görevler düşüyor."

ÇALIŞMA HAYATI BAŞVURULARINI ATAŞELİKLERDEN YAPILMASI İÇİN KANUNİ DÜZENLEME YOLDA

Bakan Işıkhan, teknolojik anlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak çok önemli bir süreç içerisine girildiğini belirterek, "Günümüzde bir dijital dünyadan, yapay zekadan söz ediyoruz. Biz de vatandaşlarımızın, özellikle yurt dışında yaşayan kardeşlerimizin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili başvurularının doğrudan ataşeliklerimize alınması noktasında da bir çalışma gerçekleştirdik. Burada elçiliklerimiz bünyesinde bulunan müşavirlik ve ataşeliklerimize doğrudan başvuru yapabileceksiniz ve hızlı bir şekilde bu sorunlarınızın, ihtiyaçlarınızın, dilekçelerinizin yanıtlanması noktasına biz destek vereceğiz. Bu noktada da kanuni bir düzenleme gerçekleştiriyoruz Ankara'da. İnşallah o yasa çıktıktan sonra da hizmetlerimiz hem daha hızlı hem daha erişilebilir hem de kapsayıcılığını artırmış olacağız" açıklamasında bulundu.

Işıkhan, İsviçre'deki programları kapsamında Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda, İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlar ile bir araya gelen Bakan Işıkhan, çalışma hayatına dair talep ve ihtiyaçları dinledi.

Avrupa başta olmak üzere yurt dışındaki Türk vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlü bir şekilde yer alması için faaliyetler yürüten Union of International Democrats (UID) ailesine çalışmalarında başarılar dileyen Bakan Işıkhan, UID Switzerland Bölge Başkanı Yasin Karacaoğlu ve yönetimine ev sahiplikleri için teşekkür etti.

Kaynak: DHA

