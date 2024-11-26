Biden, ateşkesin yerel saatle 04.00\'te yürürlüğe gireceğini açıkladı

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İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında toplanan kabinenin Lübnan'da Hizbullah ile ateşkese varılmasını onayladığını, duyurdu. Söz konusu ateşkesin yarın sabah yerel saatle 04.00'te (Türkiye saatiyle 05.00) yürürlüğe girmesinin beklendiği ifade edilmişti. ABD Başkanı Biden, ateşkes için verilen saatte yürürlüğe gireceğini açıkladı. Biden, Türkiye, Mısır ve Katar'la Gazze Şeridi'nde de ateşkes için çalışacaklarını açıkladı.

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