Brittney Griner: Amerikalı basketbol yıldızı nasıl birdenbire ortadan kayboldu? - Son Dakika

Tüm zamanların en yetenekli kadın basketbol oyuncularından Brittney Grine, Ukrayna gerilimi tırmanırken Moskova'da gözaltına alındı. Hayranları konunun neden daha fazla ilgi görmediğini sorguluyor.

Brittney Griner'ın güvenlik kamerası kaydıyla ortaya çıkan son görüntülerinden birinde, Amerikalı profesyonel basketbol oyuncusu küçük, siyah bir valizle havaalanı güvenliğinden geçerken görülüyor.

Phoenix Mercury'nin yıldız pivotu Griner, UMMC Ekaterinburg adlı Rus takımında bir sezon daha oynamak için Moskova'nın dışındaki Şeremetyevo Havaalanına inmişti.

Güvenlik görüntülerinde koşu ayakkabıları, siyah eşofman ve arkasında "Barış İçin Siyahlar Hayatlar" yazılı siyah bir kapüşonlu mont giyerken görünüyor, örgülü siyah saçları omuzlarından aşağı düşüyor.

2 metreden uzun boyuyla basketbol standartlarına göre bile uzun sayılan Griner, gümrük görevlileri ve diğer yolcuların arasından seçilebiliyor.

Başka bir görüntüde, gümrük memuru görünümlü bir erkeğin karşısında otururken başını "hayır" anlamında sallarken görülüyor. Bu, Griner'ın geçen hafta Rus devlet televizyonunda bir sabıka fotoğrafı yayınlanana kadar, son kez görüntülendiği andı.

31 yaşındaki Griner'in Rus makamları tarafından uyuşturucu suçlamasıyla tutuklandığına inanılıyor.

Gözaltına alınmasından bir ay sonra, hangi koşullarda kaldığına dair çok az şey biliniyor.

Kaderi etrafındaki belirsizlik, taraftarları ve spor analistleri tarafından tüm zamanların en iyi kadın basketbol oyuncusu olarak kabul edilen oyuncuya büyük bir destek verilmesine yol açtı.

Griner'ın gözaltına alınmasına verilen tepkilerin susturulduğunu söyleyen bazı hayranlarıysa duruma öfkeli.

Taraftarları ve uzmanlar, erkek oyunculara kıyasla Griner'a gösterilen ilginin azlığının, profesyonel sporlarda uzun süredir devam eden cinsiyet eşitsizliğinin dışavurumu olduğunu söylüyor.

Amerikan Ulusal Kadın Basketbol Ligi (WNBA) ve Griner hakkında bir kitap yazan Tamryn Spruill, "Eğer onun yerine aynı derecede yetenekli bir NBA [profesyonel erkekler ligi] oyuncusu olsaydı bu haber sadece tüm spor sayfalarının değil dünyadaki tüm medya sayfalarının ön kapağında olurdu" dedi.

ABD'nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi'nde profesör ve spor yazarı olan Melissa Isaacson, Ligin dokuz yıllık emektarı Brittney Griner'ın "en iyinin en iyisi" olduğunu söyledi.

Isaacson, "O, yaptığı sporun her yönüyle Tom Brady'si" dedi ve ekledi: "Onun dünyadaki en iyi sporculardan biri olduğunu tartışmak yanlış olmayacaktır."

Grinder, ABD'de Texas eyaletinin Houston kentinde doğdu ve Baylor Üniversitesi'nden basketbol bursu kazandı. Burada oynadığı takımı ulusal şampiyonluğa taşıdı.

Şu anda WNBA tarihinin en baskın oyuncularından biri ve ligin en iyi hücum oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Griner bugüne kadar bir üniversite şampiyonluğu, WNBA ve Euroleague şampiyonlukları ve bir Olimpiyat altın madalyası kazanarak çok az sporcunun kazanabildiği başarılar elde etti. Ve eşsiz smaç yeteneğiyle ünlü.

Saha dışında da henüz 22 yaşında, profesyonel spora başladığı sıralarda eşcinsel kimliğini kamuoyuna açıklamasıyla bir öncü olarak görülüyor.

Griner, aynı yıl WNBA'de birinci sıradan seçmelere katılan ve kısa bir süre sonra Nike tarafından tanıtılan ilk açık eşcinsel sporcu oldu.

Spruill, "Grinner'dan önce ligde 'eşcinsel deme' gibi bir sansür vardı. Ve o sadece 'boşver, ben buyum' der gibiydi."

Griner'in takım arkadaşı Diana Taurasi, "Griner hep bir öncü olmuştur" dedi.

Tüm bunlara rağmen, Griner'in ikinci bir işi vardı ve bu yüzden Rusya'ya uçması gerekiyordu. Yıldız sporcu 2014'ten beri ABD sezonu dışındaki zamanlarında EuroLeague takımı UMMC Ekaterinburg'da oynuyordu

WNBA oyuncularının kabaca yarısı sezon dışında yurt dışında çalışıyor. Çoğu için bu, gelirlerini artırmanın bir yolu: WNBA oyuncuları Rusya'da ABD'dekinden yaklaşık beş kat daha fazla kazanıyor.

Spruill, "Onun yerinde Steph Curry veya LeBron James gibi bir erkek bir oyuncu olsaydı Rusya'da olması gerekmezdi çünkü yeterince para kazanıyor olurdu." dedi.

ABD'de NBA'deki maaşlar, WNBA'dekilerin 200 katından fazla.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından EuroLeague tüm Rus takımlarının üyeliklerini askıya aldı. ABD ve WNBA yetkilileri, oyuncularını geri çağırmaya başladı.

Ancak Rusya'ya bir hafta önce 17 Şubat'ta giriş yaptığı düşünülen Brittney Griner için artık çok geçti. Griner'ın tam olarak ne zaman ülkeye giriş yaptığıysa belirsiz.

Rusya Federal Gümrük Servisi, bir basın açıklamasında, havalimanındaki bir arama köpeğinin, yetkilileri bir Amerikan basketbol oyuncusunun bagajını aramaya yönlendirdiğini ve sporcunun valizinde esrar yağı içeren elektronik sigara kartuşları bulunduğunu söyledi. Devlete ait bir Rus haber ajansı olan TASS, oyuncunun Griner olduğunu söyledi.

Rus makamları, Griner'in Şubat ayında havaalanında durdurulduğunu açıklamalarına rağmen, tutukluluğu Mart ayının üçüncü haftasında teyid edildi. Nerede ve hangi koşullar altında tutulduğu kamuoyuna açıklanmadı.

ABD'li yetkililer ve Brittney Griner'ın temsilcileri, Griner'ı eve getirmek için çalıştıklarını söylemek dışında çoğunlukla sessiz kaldılar.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, BBC'ye verdiği demeçte oyuncunun gözaltına alındığını doğruladı ve "bu vakadan haberdar olduklarını ve konuyu yakından takip ettiklerini" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen hafta Amerikalı yetkililerin kendisine yardım etmek için "ellerinden gelen her şeyi yaptığını" söyledi ve ekledi:

"Bu noktada gizlilikle ilgili hususlar göz önüne alındığında söyleyebileceğim çok az şey var."

Griner'ın menajeri Lindsay Colas, oyuncu ve avukatıyla Rusya'da "yakın temas halinde" olduğunu söyledi ancak daha fazla yorum yapamadı.

Griner'ın tutuklanmasının Ukrayna'nın işgaliyle bağlantılı olduğuna dair bir kanıt olmasa da, bazı ABD'li yetkililer ABD-Rusya ilişkilerindeki gerilimin Griner'ın güvenliğini tehlikeye atabileceğini belirtmişti.

Temsilciler Meclisi'nin silahlı hizmetler komitesinin bir üyesi olan ABD Kongre Üyesi John Garamendi, "Griner'ın şu anda dünya çapında sürdürülen siyasi savaşta bir piyon olmasını istemiyoruz" dedi ve ekledi:

"Ukrayna'daki savaş, ABD ile Rusya arasındaki diplomatik bağları kopardı. Bu durum, sorunu daha da kötüleştirecek."

Kongre Üyesi Garamendi, Rusya'nın Brittney Griner'ın ABD büyükelçiliğine erişimini engellediğini söyledi.

Uyuşturucu suçlamalarından suçlu bulunursa 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Rusya'daki ABD büyükelçiliği yorum talebine yanıt vermedi.

Griner'ın tutuklandığına inanılan tarihten bu yana bir ay geride bırakılırken bazı taraftarlar, spor medyasının dünya çapında bir sporcunun hapiste olmasına ilgisiz kalması karşısında şaşkın.

Bazıları, sessizliğin Rusya ile müzakereler sırasında tartışmaları körüklemekten kaçınmak amacıyla kasıtlı olabileceğini düşünüyor.

Ancak diğerleri Spruill gibi, Griner hakkındaki kısık sesli haberlerin, kadın sporcuların karşılaştığı açık eşitsizlikleri ortaya koyduğunu söylüyor.

Spruill, Amerikan futbolcusu Tom Brady'nin defalarca haberleştirilen emekliliği, Novak Djokovic'in Avustralya'da yaptığı dilden dile yayılan Covid açıklamaları veya Aaron Rodger'ın aşı durumu gibi konularla medyada erkek oyunculara Brittney Griner'dan çok daha fazla yer ayrıldığına dikkat çekiyor.

Spruill'in başlattığı ve ABD hükümetinin Griner'ın ülkeye güvenli dönüşüne öncelik vererek ona "normal bir spor ikonu" gibi muamele etmesini talep eden çevrimiçi bir dilekçeyi yaklaşık 60 bin taraftar imzaladı.

Spor yazarı Spruill, "Hakkında kesinlikle yeterli haber yapılmadı. Bu durumu yaygın medyanın seçimi olduğu dışında yorumlamak benim için zor." dedi.

Griner'in partneri Cherelle geçen hafta Instagram'da üzücü bekleyişini anlattığı bir paylaşımda:

"İnsanlar kendini 'meşgul tut' diyor. Yine de, bu dünyada hiçbirimizi senin için endişelenmekten alıkoyacak bir iş yok. Yüreğim, yüreğimiz sensiz geçen her gün biraz daha yanıyor. Bu acıyı ifade edecek kelime yok. Canım yanıyor, canımız yanıyor." diye yazdı.