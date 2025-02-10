Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor

Geniş Video İzle

Türkiye'nin nüfus istatistikleri açıklandı. Buna göre, ülke nüfusu 2024'te bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu. En fazla nüfuslu il 15.7 milyonu aşkın nüfusuyla İstanbul olarak belirlendi. En düşük nüfuslu ilçe Konya Yalıhüyük olurken, Türkiye'nin 5 köyünde yalnızca 1'er kişinin yaşadığı kayıtlara geçti.

10.02.2025 18:31  Güncelleme: 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'de nüfusun yüzde 6,6'sı belde ve köylerde ikamet ederken, 5 köyde sadece kayıtlı birer kişinin yaşadığı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, ülke nüfusu 2024'te bir önceki yıla kıyasla 292 bin 567 kişi artarak 85 milyon 664 bin 944 kişi oldu.

Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor!

NÜFUSUN SADECE YÜZDE 6,6'SI BELDE VE KÖYLERDE YAŞIYOR

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet eden kişi sayısı 80 milyon 7 bin 258 olarak kayıtlara geçti. Toplam nüfus içinde il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı yüzde 93,4'e yükselirken, 30 büyükşehir dışındaki illerde yer alan belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7'den yüzde 6,6'ya düştü. Geçen yıl belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,3 azalışla 5 milyon 657 bin 686 kişi olarak belirlendi.

Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor!

57 KÖYDE 10 VEYA DAHA AZ KİŞİ YAŞIYOR

Türkiye genelinde 10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı 57 olarak tespit edilirken, 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı ise 480 olarak kayıtlara geçti. Adıyaman'ın merkez ilçesindeki Taşpınar, 7 bin 2 kişilik nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık köyü olarak dikkati çekti. Burayı, 6 bin 144 kişiyle Adıyaman'ın merkez ilçesindeki İpekli, 5 bin 881 kişiyle Osmaniye'nin merkez ilçesindeki Dereobası, 5 bin 766 kişiyle Uşak'ın merkez ilçesindeki Mende ve 5 bin 722 kişiyle Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Bostanbükü köyleri takip etti.

Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor!

5 KÖYDE TEK BAŞINA YAŞAM

TÜİK verileri, ülkedeki 5 köyde kayıtlı sadece birer kişinin yaşadığını ortaya koydu. Bu köyler, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu, Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Çattepe, Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Tarlabaşı, Bitlis'in merkez ilçesine bağlı Kayalıbağ ve Bingöl'ün Kiğı ilçesine bağlı Çomakköy oldu.

Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor!

Bingöl'ün Adaklı ilçesindeki Maltepe köyü iki ve Kütahya'nın Emet ilçesindeki Kalfalar köyü de üç kişilik nüfusuyla dikkati çekti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Dilekli ile Bingöl'ün Yedisu ilçesindeki Akımlı köyleri 4'er, Şırnak'ın merkez ilçesindeki Kemerli ve Cevizdüzü köyleri, Siirt'in Eruh ilçesindeki Narlıdere ve Erzincan'ın Tercan ilçesindeki Topalhasan köyleri de 5'er kişinin yaşadığı yerler olarak kayıtlara geçti.

Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1\'er kişi yaşıyor

Yalıhüyük, İstanbul, Türkiye, Konya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ercan Aydın:
    peki bu 10 kişi altı köylerde devletten maaşlı muhtar var mı? camii imamı var mı? okul olmadığı kesindir de!! 49 8 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Koyde koylu bırakmadılar 39 9 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    Ankara Çamlıdere doğancı köyü 3 5 ihtiyar 17 2 Yanıtla
  • osman şahin:
    ÇİFTÇİLİK BİTTİ KÖYLERİN ADI MAHALLE OLARAK DEĞİŞTİ HAYVANCILIK BİTTİ KISACASI YAŞAM BİTİ EĞİTİM YOK HAK HUKUK ADALET YOK 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:16 Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu Hamas, İsrail ile yapılacak esir takasını durdurdu
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
18:32 Yalnızlığın bu kadarı Bu 5 köyde yalnızca 1’er kişi yaşıyor Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor
17:07 Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak Emeklilerin zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 21:42:28. #1.11#
SON DAKİKA: Yalnızlığın bu kadarı! Bu 5 köyde yalnızca 1'er kişi yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.