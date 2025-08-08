Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var - Son Dakika
Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var

Çanakkale'den gelen görüntüler iç açıcı değil! Çok sayıda gözaltı var
08.08.2025 18:42
Çanakkale'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, kent merkezinde oluşan yoğun duman nedeniyle vatandaşlar sokakları boşalttı. Bölgeden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne sererken, yangına ilişkin başlatılan soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale'de merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.

BÖLGEDEN GELEN GÖRÜNTÜLER FELAKETİN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel ile havadan 8 uçak ve 4 helikopterin müdahale ettiği yangın bölgesinden gelen görüntüler ise felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE YAKLAŞTI, SOKAKLAR BOŞALDI

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın bölgesine yakın olan Kepez'de sokaklarda yoğun duman etkisini gösterdi. Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için sokakları boşalttı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRAFİĞE KAPATILDI, UÇULAR DURDURULDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği, Çanakkale'de meydana gelen yangınlar nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi. Bakanlık, yangın nedeniyle Çanakkale Havalimanı pistinin de 8 Ağustos 2025 saat 20.00'ye kadar uçuşlara kapatıldığını açıkladı.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ BOŞALTILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde öğrencilere kampüsü boşaltma uyarısı yapıldı. Uyarının ardından öğrenciler kampüsten tahliye edildi.

3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin merkez ilçesinde yangın devam ederken diğer yandan Bayramiç ilçesinde de orman yangını etkisini sürdürüyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle, Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir" denildi.

TAHLİYE EDİLEN KÖY ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangının ulaştığı Saçaklı köyünde birçok ev alevlere teslim olurken köylüler ve ekipler organize bir şekilde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

VALİLİK: İL MERKEZİNİ TEHDİT EDER BİR DURUM YOKTUR

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibariyle Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

İTFAİYE ARACI ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir kişinin şoföre, "Eyvah, kaç kaç. Aracı bırak" dediği duyuldu.

YAŞLI BAKIM MERKEZİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesinin yerleşim yerine yakın olması sebebiyle bölgedeki yaşlı bakım merkezi tahliye edildi. Jandarma, sağlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları da bölgede yürütülen tahliye çalışmalarına destek verdi.

İşte bölgeden görüntüler:

