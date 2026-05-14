Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da 12 anlaşma imzaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da 12 anlaşma imzaladı

14.05.2026 18:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslar için gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile görüştü. İki lider, Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantı sonrası 12 anlaşma ve 1 ortak bildiri imzalandı; 'Ebedi Dostluk ve Ortaklık Bildirisi' de bunlar arasında yer aldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Erdoğan, burada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile baş başa görüştü. Daha sonra iki lider Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından düzenlenen imza töreni ve ortak basın toplantısında, iki ülke arasında 12 anlaşma ile 1 ortak bildiri imzalandı. Bu kapsamda, 'Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Ebedi Dostluk ve Ortaklık Bildirisi', Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından imzalandı.

İmza töreninde, Türkiye Cumhuriyeti adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Kazakistan Cumhuriyeti adına Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 'Yatırımların Teşviki ve Korunması Anlaşması'nı teati etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Tokayev'in huzurunda iki ülke arasında imzalanan diğer anlaşmalar ise şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Merkezlerinin Kuruluşu, İşleyişi ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma,

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Protokol,

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti Bilim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı Arasında Ortak Burs Programına İlişkin Anlaşma,

Kazakistan Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Arasında, Kazakistan Cumhuriyeti'nde 2 Türk Maarif Vakfı Okulunun Açılmasına İlişkin Niyet Anlaşması,

Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti ile TAV Holding Arasında Almatı Uluslararası Havalimanı Yatırım Anlaşması,

Samruk-Kazyna Anonim Şirketi ile YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Arasında Hastane İnşaatlarının Finansmanına İlişkin İşbirliği Anlaşması,

Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ofisi'ne Bağlı Ekonomik Yönetim Yetkisine Sahip Devlet Kuruluşu 'Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı TV ve Radyo Kompleksi' ile TRT Arasında Radyo ve Televizyon Alanında Mutabakat Zaptı,

KazMunayGas Milli Şirketi Anonim Ortaklığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Arasında Petrol Sahası Hizmetine İlişkin İşbirliği Anlaşması,

KazMunayGas Milli Şirketi Anonim Ortaklığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Arasında Petrol ve Gaz Projelerinin Ortak Geliştirilmesi Konularına İlişkin Mutabakat Zaptı,

Astana Uluslararası Finans Merkezi ile İstanbul Finans Merkezi Arasında Mutabakat Zaptı,

ANKA İnsansız Hava Araçlarının Üretimi ve Bakımı için Ortak Girişim Kurulmasına İlişkin Anlaşma.

Kaynak: DHA

