Erdoğan ile Putin'in bugünkü görüşmesinde gözler bu olayda: Erdoğan yine bekletilecek mi? - Son Dakika
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Erdoğan ile Putin'in bugünkü görüşmesinde gözler bu olayda: Erdoğan yine bekletilecek mi?

05.08.2022 09:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek. İkili ilişkilerin masaya yatırılacağı görüşmede merakla beklenen olay ise iki lider arasındaki "bekletme" konusu oldu. 2 yıl önce Erdoğan ve Türk heyetinin Rusya'da dakikalarca bekletilmesi sonucu 2 hafta önce gerçekleşen Tahran Zirvesi'nde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'i dakikalarca bekletmesi, dış basında "rövanş" olarak tanımlanmıştı. Bugünkü görüşmede yeniden böyle bir durumun yaşanıp yaşanmayacağı merakla bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine, bugün Soçi'ye gidecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

2 SENE ÖNCEKİ GÖRÜŞMEDE PUTİN, ERDOĞANI BEKLETMİŞTİ

2020 yılında Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk heyetini kameralarla dolu odada dakikalarca bekletmesi gündem olmuştu. Rus basını ise o anları televizyonlarda sayaç koyarak yayınlamıştı.

Tahran'daki rövanş sonrası akıllarda tek soru: Putin, Erdoğan'ı yine bekletecek mi?

ERDOĞAN RÖVANŞI TAHRAN'DA ALDI

Geçtiğimiz haftalarda İran'da gerçekleşen 3'lü zirvede ise Putin'in dakikalarca Erdoğan'ı beklemesi kameralara yansımıştı. Tek başına basın mensupları ile Erdoğan'ı karşılamaya hazırlanan Rusya Devlet Başkanı'nın yüz ifadeleri ise dikkat çekmişti.

Tahran'daki rövanş sonrası akıllarda tek soru: Putin, Erdoğan'ı yine bekletecek mi?

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI HAREKAT

Öte yandan, Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat toplantının gündemindeki öncelikli başlık olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Rusya ile 2019'da imzalanan 10 maddelik anlaşmayı hatırlatacak. Rusya'dan sorumluluklarını yerine getirmesini isteyecek.

Tahran'daki rövanş sonrası akıllarda tek soru: Putin, Erdoğan'ı yine bekletecek mi?

TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

Soçi'deki görüşmede, Türkiye'nin girişimleri ile Rusya ve Ukrayna arasında imzalanan anlaşma sonrası oluşturulan tahıl koridoru da ele alınacak. Sahadaki son duruma mercek tutulacak. İlk geminin yola çıkmasının ardından yeni sevkiyatların da sorun yaşanmadan gerçekleşebilmesi ve uluslararası pazarlara ulaşması adına atılacak adımlar konuşulacak.

Tahran'daki rövanş sonrası akıllarda tek soru: Putin, Erdoğan'ı yine bekletecek mi?

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna savaşı da iki liderin gündeminde olacak. Erdoğan, savaşın son bulması adına, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonda da Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade edecek. Kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki çabaların sürdürüleceğini belirtecek.

Tahran'daki rövanş sonrası akıllarda tek soru: Putin, Erdoğan'ı yine bekletecek mi?

İKİLİ İLİŞKİLER MASADA

Erdoğan ve Putin, daha önce belirlenen ortak ticaret hacmi hedefi doğrultusunda ekonomik ilişkileri değerlendirecek. Enerji ve savunma alanlarındaki mevcut projelerin yanı sıra iş birliği alanlarının daha da genişletilmesine yönelik konular gözden geçirilecek.

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Son Dakika Dünya Erdoğan ile Putin'in bugünkü görüşmesinde gözler bu olayda: Erdoğan yine bekletilecek mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan ile Putin'in bugünkü görüşmesinde gözler bu olayda: Erdoğan yine bekletilecek mi? - Son Dakika
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