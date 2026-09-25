Tarikat liderinin oğlu olan öğretmen, cezasının yarısını doldurmadan cezaevinden çıkmış - Son Dakika
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Tarikat liderinin oğlu olan öğretmen, cezasının yarısını doldurmadan cezaevinden çıkmış

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Tarikat liderinin oğlu olan öğretmen, cezasının yarısını doldurmadan cezaevinden çıkmış
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Endonezya'da İslami bir yatılı okulda öğrencisine cinsel saldırıdan 7 yıl hapis cezası alan Bechi'nin Ağustos 2025'te ceza indirimiyle serbest kaldığı, BBC Eye'ın araştırmasıyla ortaya çıktı. Mahkemede tanıklık eden eski öğrenciler tahliyeden habersizdi. Göç ve Cezaevleri Bakanlığı indirimin gerekçesini paylaşmadı.

BBC'nin araştırmacı gazetecilik birimi BBC Eye'ın soruşturmasına göre, Endonezya'da İslami bir yatılı okulda bir öğrenciye cinsel saldırıda bulunmaktan hüküm giyen öğretmen, gizlice cezaevinden erken tahliye edildi.

Moch Subchi Azal Tsani veya bilinen adıyla Bechi, nüfuzlu bir tarikat liderinin oğlu. Yargılanması, milyonlarca ebeveynin çocuklarını İslami yatılı okullara gönderdiği, dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da büyük yankı uyandırdı.2022'de, babasının Doğu Java'daki okulunda öğretmenlik yaptığı sırada, yaklaşık 1000 çevik kuvvet polisinin katıldığı 15 saatlik bir kuşatmanın ardından tutuklandı. Ailesinin destekçileri tutuklanmasını engellemek için toplanmıştı. Aynı yılın ilerleyen aylarında yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hükümet okulun işletme ruhsatını iptal etti ama daha sonra Cumhurbaşkanı Joko Widodo, olayın kurumdan çok bir bireyi ilgilendirdiğini savundu ve okulun açık kalması için müdahale etti.

Ancak soruşturmamız, 46 yaşındaki Bechi aleyhinde daha çok iddiayı ortaya çıkardı ve okulun ve ailenin bunları bastırmaya çalıştığına dair kanıtlar buldu.

Bechi, kadınlara yönelik şiddet konusunda hükümetin İslami yatılı okullarda cinsel şiddet konusunda "acil durum" uyarısında bulunduğu bir dönemde serbest kaldı. Kurum, dini liderlerin gücünün bu okulları denetimden ve cezalardan koruduğunu, öğrencilerin ise istismarı bildirmelerini engellediğini belirtiyor.

Bechi'ye karşı cinsel taciz ve tecavüz iddialarında bulunan birçok kız öğrenciden yalnızca biri yasal yollara başvurarak mahkumiyetine yol açtı. Kimliği hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. Savcılar tecavüz suçundan azami ceza olan 16 yıl hapis talep etmişti ama mahkeme Bechi'yi tecavüzden suçsuz buldu ve daha hafif bir suç olan cinsel saldırıdan mahkum etti.

BBC tarafından gizlice kaydedilen görüntüler, sanığın cezasının yarısından azını çektikten sonra serbest bırakıldığını ortaya koydu.

Bechi, Mart 2027 civarında şartlı tahliye hakkı kazanabilecekti veya 2029'da cezasının bitiminde serbest bırakılabilecekti. Endonezya Göç ve Cezaevleri Bakanlığı BBC'ye, Bechi'nin Ağustos 2025'te "düzenlemelere uygun olarak verilen ceza indirimleri" ile serbest bırakıldığını söyledi. Bakanlık, cezasının neden azaltıldığını açıklayamayacağını belirtti.

'BANA KÖLE GİBİ DAVRANILDI'

Ira Puspitasari, Mart ayındaki bir etkinlikte Bechi'nin gülümseyerek destekçilerini selamladığı gizli kamera görüntülerini izledikten sonra gözyaşları içinde, "Sanki hiçbir şey olmamış gibi" diyor.

"Bana köle gibi davranıldı. Esir tutuldum, tecavüze uğradım, dövüldüm. Bana söylediği şu sözü asla unutamam: 'Benim kölem olduğunun farkında değil misin?'"

Ira, duruşmada ifade veren dört öğrenciden biriydi ama iddialarıyla ilgili ayrı suçlamalar yöneltilmedi. Bu konuda ilk kez kamuoyuna konuşabilmek için yasal anonim kalma hakkından vazgeçti. Ira, BBC'ye yaptığı açıklamada, 15 yaşından itibaren dört yıldan fazla bir süre boyunca Bechi tarafından tecavüze ve cinsel istismara uğradığını söyledi. Kaçmaya çalıştığını ama Bechi'nin özel güvenlik görevlilerinin kendisini bulup kaçırdığını ve tenha bir kulübeye götürdüğünü, orada Bechi'nin işkence ve tecavüzde bulunduğunu belirtti. Ardından okuldan atıldığını söyledi.

Olayların hepsini polise bildirdiğini fakat daha sonra polise verdiği ifadeyi geri çekmesi için tehdit edildiğini söyledi. Bechi'nin annesinin "hiçbir şey olmadı" demesini istediği bir ses kaydını da paylaştı.

BBC MUHABİRLERİ GİZLİ KAMERAYLA GÖRÜNTÜLEDİ

Bu yılın Ocak ayında, Bechi'nin erken tahliye edilmiş olabileceği haberini alan BBC muhabirleri, kimliklerini saklayarak Doğu Java'daki Şiddikiyye tarikatına ait okulda düzenlenen yıllık dua etkinliğine katıldı.

Muhabirler Bechi'yi maske takmış ve babasının yanında otururken gördüler. Sahneye çıkmadan hemen önce, daha önceki yıllara kıyasla farklı bir uygulamaya gidildi ve film ve fotoğraf çekimi yasaklandı. Ardından Mart ayında, BBC muhabirleri, okulun bulunduğu aynı yerleşkede yer alan ailesinin evinde kılınan bayram namazında Bechi'yi gizli kamerayla tekrar görüntüledi.

BBC, Bechi'den, annesinden ve Şiddikiyye tarikatı okulundan konuyla ilgili yorum almak için girişimde bulundu ancak henüz yanıt alamadı.

MAĞDURLARA HABER VERİLMEDİ

Cinsel saldırı suçundan hüküm giydiği kız öğrenci de dahil ifade veren öğrenciler tanık koruma programına alındı ve Endonezya yasalarına göre Bechi'nin serbest bırakılması konusunda bilgilendirilmeleri gerekiyor.

Ancak Ira ve ifade veren bir diğer eski öğrenci BBC'ye yaptıkları açıklamada kendilerine bilgi verilmediğini söyledi. Bechi'nin gizli kamerayla çekilen görüntülerini görünce şoke oldular çünkü hala hapiste olduğuna inanıyorlardı.

Bakanlık, Bechi'nin şartlı tahliye edilmesi nedeniyle mağdurların bilgilendirilmesine gerek olmadığını söylerken, tanık koruma kurumu ise mağdurların yine de bilgilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ayu Masuroh, Bechi tarafından hiçbir zaman istismara uğramadığını ancak okul arkadaşlarından duyduğu istismar iddialarını araştırmaya başladığını söylüyor. Okula yakın bir yerde oturan Ayu, Bechi'nin hapisten çıkmış olmasından korktuğunu belirtiyor.

"Benden nefret ediyor. Destekçileri beni defalarca öldürmekle tehdit etti. Burada asla güvende hissetmeyeceğim. Endonezya'da yaşarken kendimi güvende hissetmiyorum."

İlk kez kamuoyuna konuşan kadın, Bechi tarafından cinsel saldırıya veya tecavüze uğradıklarını iddia eden en az 10 kadın öğrenciden daha ifade topladığını söyledi.

Anlattığına göre, bazıları Bechi'nin onlara "seçilmiş" olduklarını söylediğini, içlerinden biri ise Bechi'nin kendisini "kişisel bir görüşme" için çağırdıktan sonra tecavüz ettiğini anlattı. BBC'nin gördüğü mahkeme kayıtlarına göre, bu ifadeler, okulda yıllarca süren istismarın ele alındığı kapalı kapılar ardındaki duruşmada verilmişti.

Okulun eski avukatı olan ve daha sonra ayrılıp, öğrencileri desteklemeye başlayan Nun Sayuti, Bechi'nin erken tahliyesinden "derin hayal kırıklığına uğradığını" ve bunun "mağdurların haklarının ihlali" olduğunu söylüyor. "Yaşananları gün yüzüne çıkarmak için uzun ve zorlu bir hukuki süreçten geçtiler" diye ekliyor.

Kendisi de duruşmada ifade verdi. Mahkemeye, tecavüz iddiaları ilk ortaya çıktığında Bechi'nin kendisine bu iddiaları ortadan kaldırmasını emrettiğini söyledi. Fakat iddiaları araştırmaya başladığında yanlış tarafı savunduğunu fark ettiğini ve "bir tavır alması gerektiğini anladığını" belirtti.

Ardından Nun, delil toplamaya başladı ve okuldan ayrılmadan önce Bechi'nin kendisiyle övünmelerini gizlice kaydetti. BBC'nin dinlediği kayıtta Bechi "Benim konumumda, istediğim herkese istediğim gibi davranabilirim" diyordu. Kadınlara yönelik şiddetle mücadele komisyonu (Komnas Perempuan) Mayıs ayındaki açıklamasında, son yıllarda yaşanan vakaların "buzdağının görünen kısmı" olabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, birçok okulda öğrencilerin yetersiz koruma mekanizmaları nedeniyle istismarı bildiremediği belirtildi ve hükümete, dini liderlerin sınırsız güç kullanmasını engellemek için denetimi güçlendirme ve daha ağır cezalar uygulama çağrısında bulunuldu.

TARİKATIN SİYASİ NÜFUZU

Bechi'nin davası, babasının sahip olduğu siyasi nüfuz göz önüne alındığında, Endonezya'nın en çok ses getiren cinsel istismar skandallarından biri. Kiai Muchtar Mu'thi, İslami öğretilerini Endonezya milliyetçiliği ile birleştiriyor ve Doğu Java'da sahip olduğu okul, binlerce sadık müriti olan büyük bir tarikatın parçası. Bechi, kamuoyunun muhalefetine rağmen 2022'de tutuklandığında en az 10 yıldır okulda öğretmenlik yapıyordu. Yüzlerce öğrenci ve destekçisi, polisin içeri girmesini engellemek için okulun kapılarının ardında toplandı. Omuz omuza durarak, yumruklarını havaya kaldırdılar ve okulu "bedenleri ve ruhlarıyla" savunmaya hazır olduklarını haykırdılar.

Yıllar geçtikçe, Muchtar ve okulu -ve içinde bulunduğu Şiddikiyye kompleksi- siyasi bir mücadele alanı olan bu bölgede destek arayanların dikkatini çekti. 2014'te, o zamanki cumhurbaşkanı adayı Joko Widodo, seçim kampanyası sırasında burayı ziyaret etti. Beş yıl sonra, halefi Prabowo Subianto da aynı şeyi yaptı.

Endonezya Emniyet Genel Müdürü geçen yıl Ağustos ayında okulu ziyaret etmiş ve Muchtar ile görüşmüş, Şiddikiyye ile daha yakın ilişkiler kurmak istediğini belirtmişti.

Ira'nın söylediğine göre, Bechi hakkındaki iddialarını geri çekmesinde ailenin bağlantıları ve nüfuzu etkili oldu.

"Çok korkmuştum" diyen kadın, Bechi'nin destekçilerinin ölüm tehditleri savurmaya başlamasıyla durumun daha da kötüleştiğini vurguladı. Ira, Haziran 2018'de babasıyla birlikte okulun yakınındaki bir otele çağrıldıklarını ve orada Bechi'nin annesi Nyai Shofwatul Ummah ile tanıştığını söylüyor.

Ira, konuşmalarını gizlice kaydetti ve BBC ile paylaştı. Kayıtta Bechi'nin annesi, oğlunun "belki de Ira ile olan ilişkisinde hatalar yaptığını, bu yüzden özür dilediğini" söylüyor.

Ardından Ira'yı polise yaptığı şikayeti geri çekmeye ikna etmeye çalışıyor ve "Hiçbir şey olmadı, sadece aile meselesi" diyor.

Ira, güvenliğinden endişe ederek iddialarını geri çektiğini belirten bir ifade imzaladığını ve şimdi bundan pişman olduğunu söylüyor.

Dava mahkemeye gittiğinde, Ira saatlerce sorgulandığını ve kendisine "çok detaylı, çok acı verici sorular sorulduğunu" söylüyor. "Mahkemeye her şeyi anlattım."

Bechi'nin hapisten çıkışına dair görüntüleri izleyen kadın, "Sanki o kazanmış, ben kaybetmişim gibi hissediyorum" diyor.

"Dünyanın bunu bilmesi çok önemli. Bu doğru, o özgür. Bu, tam anlamıyla hukukla alay etmek."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC
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