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"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir - Son Dakika

"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir

22.10.2021 07:42

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daha dengeli olması için bir şeyler yapılması gerektiğini belirterek, "Bu düşüncede Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. BMGK 2. Dünya Savaşı'ndan sonra doğdu. O zaman belirli bir güç dengesi vardı. Şimdi bunlar değişiyor" dedi. Putin ayrıca, Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olabileceğini dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 18. Valday Uluslararası Tartışma Kulübü toplantısına katıldı. Programda kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Putin, Rusya'nın iç ve dış politikalarına dair düşüncelerini aktardı. Dünyanın son 10 yıldır medeniyet krizi yaşadığını savunan Putin, "Karşı karşıya olduğumuz kriz, kavramsal bir kriz, hatta medeniyet krizi. Fiiliyatta bu, insanın yeryüzündeki varlığını tanımlayan yaklaşım ve ilkelerin krizi. Bu durumda hangi yöne ilerleyeceğiz, nelerden vazgeçeceğiz, neleri gözden geçireceğiz veya düzelteceğiz? Asıl değerler için savaş gerektiğinden, onları tüm gücümüzle takip etmemiz gerektiğinden eminim" dedi.

"ERDOĞAN İYİ BİR ANALİST"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi bir analist olduğunu ifade eden Putin, "Erdoğan kısa süre önce Rusya'ya geldi ve görüştük" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyesi olabileceğini düşündüğünü aktaran Putin, "Ancak buna Rusya tek başına karar veremez, oy birliği gerekiyor. Hindistan, Güney Afrika gibi ülkeler de var. Önemli olan dengeyi sağlayabilmek. Erdoğan'a da söylediğim gibi, eğer daimi üyelerin haklarını ellerinden alırsak, BM ölür. Uluslar birliğine dönüşür ve sona erer. Sadece bir tartışma platformuna dönüşür. Valday Tartışma Kulübü 2 olur" dedi.

'Erdoğan haklı' diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAKLI"

Güvenlik Konseyi'nde değişiklik yapılabileceğini savunan Putin, "Ancak Güvenlik Konseyi'ni temelini yıkmadan bir değişiklik yapılması gerekiyor, zira bugün Güvenlik Konseyi, BM'nin anlamıdır. Daimi üyeler var, onların hakları var. Güvenlik Konseyi'nde temsil edilip daimi üye olmayanlar var. Dolayısıyla bu yapıyı nasıl daha dengeli, etkin kılacağımızı düşünmeliyiz. Bu açıdan Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı. BM 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu ve o zaman farklı güç dengeleri vardı. Artık bu değişti. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Elbette bunların hepsini tartışmalıyız ancak reform yolunda hata yapılmasına izin vermemeliyiz" şeklinde konuştu.

ABD'YE IRAK VE AFGANİSTAN ELEŞTİRİSİ

ABD'nin, Irak'tan sonra Afganistan'dan çıkması ve bölgede karmaşaya sebep olmasını eleştiren Putin, "20 yıldır dünyanın en güçlü ülkesi kendisiyle denk olmayan 2 bölgede askeri operasyonlar yürütüyor. 20 yıldır kendi hedefleri için girdiği bölgelerden çıkarken büyük zararlar verdi. ABD'nin yürüttüğü savaşlar operasyon bölgelerine büyük darbe vurdu" ifadelerini kullandı.

Afganistan'da kontrolü ele aldıktan sonra geçici hükümet kuran ve dünya kamuoyunda kaygılı yaklaşılan Taliban rejimine ılımlı yaklaşan Putin, Taliban'ın ülkedeki radikal gruplardan kurtulmayı amaçladığını söyleyerek, "Rusya olarak, Taliban'ın, Afganistan'daki radikal gruplarsan kurtulmayı amaçladığını görüyoruz" dedi.

'Erdoğan haklı' diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir

"BATI BİZİM EVİMİZE SIZMAYA KALKMASIN"

Batılı ülkelerin birçok ülkeye dayatmalarda bulunduğunu ve bunun aile yapısına zarar verdiğini savunarak batıyı eleştiren Putin, "Azınlıklar lehine çoğunluklara tersine ayrımcılık yapılması veya anne-baba, aile ve hatta farklı cinsiyetler gibi temel değerlerden vazgeçilmesi talebi, onlara toplumsal güncellemeye yönelik yolda atılan kilometre taşları. Ancak Batı bizim evimize sızmaya çalışmasın. Zira Rusların büyük çoğunluğu, manevi değerlerin ve tarihsel geleneğin, kültürün esas alınması gerektiğini düşünüyor" diye konuştu.

PUTİN'DEN KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ

"Hazır reçeteler yok. Vahşi kapitalizm de işlemiyor" diyen Putin, "Herkes, bugün ezici çoğunluktaki ülkede toplumsal düzenin temeli olan mevcut kapitalizm modelinin hükmünü yitirdiğini söylüyor. Artık kapitalizmin çerçevesi dahilinde, giderek daha da karmaşıklaşan çelişkiler sarmalından bir çıkış yolu bulunmuyor. Devletlerin ve piyasaların gücünü karşılaştırmak gerek. Bu konuda Çin'in deneyimleri incelenebilir" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Çin ile ülkesinin iyi ilişkilerinin bulunduğunu askeri anlamda da ortak politikalar yürüttüklerini fakat askeri blok oluşturmadıklarını belirtti.

"RUSYA, NATO TARAFINDAN ALDATILDI"

NATO'nun Sovyetler Birliği'ne karşı kurulduğunu hatırlatan Putin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına rağmen NATO'nun Rusya'ya karşı adımlar attığını belirterek, "Rusya, NATO'nun askeri genişlemesinin doğuya kaydırılmayacağının söylenmesiyle kandırıldı" dedi.

NATO'nun, Rusya'nın komşusu olan Ukrayna'daki varlığının kendileri için bir tehdit oluşturduğunu savunan Putin, "Ukrayna'nın, NATO'ya katılımı gerçekleşmeyebilir ancak bölgede askeri yatırımlar devam ediyor. Bu Rusya için gerçek bir tehdit anlamına geliyor. ABD Savunma Bakanı'nın açıklamaları da Ukrayna için kapıyı aralamaktır. NATO, eğitim merkezleri adı altında buraya her şeyi yerleştirebilir. Rusya'nın hemen burnunun dibine roket atabilirler" dedi.

"RUSYA'DA SOSYAL DEVLET İNŞA ETMELİYİZ"

Ülkesindeki gelir adaletsizliğine karşı sosyal devlet inşa etmeleri gerektiğini belirten Putin, "Sosyal devlet inşa etmeliyiz. Avrupa'da, özellikle Kuzey Avrupa'da, uzun zamandır bir sosyal devlet inşa edilmesi gerektiği konuşuluyor. Ancak farklı kategorilerdeki vatandaşların gelir farkını göz önünde bulundurduğumuzda bu bizim özel önem taşıyor. Her ne kadar bu sadece bizim sorunumuz olmasa da" dedi.

Erdoğan haklı diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir
Erdoğan haklı diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir
Erdoğan haklı diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir

Birleşmiş Milletler, Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya 'Erdoğan haklı' diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir - Son Dakika Dünya


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