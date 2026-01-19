Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar

Haberin Videosunu İzleyin
Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
19.01.2026 07:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar
Haber Videosu

İran'da 23 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 3 bin 919'a yükselirken, ülkede görevli doktorların hazırladığı raporda ölü sayısının 16 binden fazla olduğu ifade edildi. İran'da 8 Ocak gecesi kaydedilen bir görüntü servis edilirken, güvenlik güçlerinin toplanan kalabalığın üzerine ateş açtığı ve göstericilerin çığlıklar içinde kaçmaya çalıştıkları görüldü. Görüntüler ölü sayısının gizlendiği iddialarını doğrular nitelikte.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 919'a yükseldiğini duyurdu.

GÖZALTILAR 25 BİNE YAKLAŞTI

HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 24 bin 669 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 3 bin 919 kişi yaşamını yitirdi. HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 3 bin 308'e çıktığını duyurmuştu.

Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar

ORTALIĞI KARIŞTIRACAK GÖRÜNTÜ

İran'daki protestolar 23. gününde devam ederken bugün servis edilen bir görüntü ölü sayısının 3 bin 919 ile sınırlı kalmamış olabileceğine işaret etti.

Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar

KAN DONDURAN RAPOR: ÖLÜ SAYISI 16 BİNDEN FAZLA

İran'da görevli doktorların rapor ettiği bilgilere göre protestoların başlamasından bu yana 16 binden fazla insan hayatını kaybederken, gösterilerin ilk günlerine dair servis edilen görüntü de bu iddiayı doğrular nitelikte.

Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar

PROTESTOCULARIN ÜZERİNE ATEŞ AÇILDI

Tahran'da protesto gösterisi yapan kalabalığa güvenlik güçlerinin ateş açtığını gösteren görüntüler yayınlanırken, servis edilen videoda insanların mermilerin havada uçuştuğu dakikalarda çığlık çığlığa ağladıkları duyuluyor.

Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, birçok kente yayılmıştı. İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti. Son günlerde ise internet erişiminin kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlandığı bildiriliyor.

Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar

İran'da gösteriler sönümlenmiş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor. İranlı yetkililer ise gösterilerde çıkan olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapmazken terör örgütlerine mensup olduğu öne sürülen veya olayları provoke eden 3 bin kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise 17 Ocak'ta yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında "İsrail ve ABD ile bağlantılı kişilerin büyük hasara yol açtığını ve birkaç bin insanı öldürdüğünü" söylemişti.

İnsan Hakları, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Dene Mene Dene Mene:
    Türkiye yıllarca İrana teröre destek verme dedi, o ise iranın pkk sı pjak büyüttü destekledi şimdi başına bela oldu. hepsinin israil piyonu olduğu ortaya çıktı. etme bulma dünyası 17 9 Yanıtla
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    terör değil yaşanılanlar dikkatini çekerim. irandaki siyasal islamcı molla rejiminin halkına olan zulmü. 13 16
    Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    Şehir efsanesi anlatıyorsun, İran 47 yıldır cia-mossad-mı6 aparatı teröristler ile mücadele ediyor. pkk-pjak ta onlardan biri zaten. 2 1
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    tramp nerede kaldı 4 3 Yanıtla
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Sizleri az daha bekletecek gibi , şu an Grönland telaşeşi var da, az daha sabredin, sizlerin beklediği müjde belkiii gelir. 3 0
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Grönland ta 2 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi Müsavat Dervişoğlu yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçildi
Türkiye’yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Beşiktaş’a Ndidi’den kötü haber Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu
Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı Kedi, fırın tezgahının üzerinde fareyle oynadı
Elazığ’daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış
Dursun Özbek’in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı Dursun Özbek'in soyunma odasında ne söylediği ortaya çıktı
Esra Erol’un şeriat sözlerine Hüda Par’dan sert tepki Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye transfer cevabı Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar’ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı

09:10
Nereden nereye Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
Nereden nereye! Bir zamanlar modeldi, şimdi tüm dünya tanıyor
09:09
Komşuda tarihi an Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
Komşuda tarihi an! Terör örgütünün sözde bayrağını silahla vurarak düşürdü
08:55
İstanbul’da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı
08:48
Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe hakkında bomba iddia: O olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz
08:33
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar’ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı
Trump, Somali asıllı Ilhan Omar'ı hedef aldı: Her şeyi biliyor, ülkeden atılmalı
08:10
Yıllarca unutulmayacak final Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
Yıllarca unutulmayacak final! Son düdükle birlikte tüm ülke sokağa döküldü
07:58
İstanbul karlar altında Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarı geldi
İstanbul karlar altında! Araçlar yollarda kaldı, Meteoroloji ve AKOM'dan yeni uyarı geldi
07:57
Suriye’deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor
Suriye'deki tarihi gelişme sonrası herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki mesajını paylaşıyor
07:38
Trump’ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
Trump'ın Grönland tehdidi sonrası altından tarihi zirve
07:35
Binlerce tweet attılar Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ’’O olmasaydı kazanamazdık’’ diyor
Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor
07:17
Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı
Finali kaybeden En-Nesyri hüngür hüngür ağladı
06:45
Ülke felaketi yaşıyor 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
Ülke felaketi yaşıyor! 300 ev küle döndü, OHAL ilan edildi
06:42
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
11 zincir market güçlerini birleştirdi, yeni ucuzluk marketi kuruldu
02:16
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
Ateşkes sonrası Haseke ilinden gelen katliam iddialarına soruşturma
02:16
İran’daki gösteriler 23 gündür sürüyor Ölü sayısı 3 bin 919’a yükseldi
İran'daki gösteriler 23 gündür sürüyor! Ölü sayısı 3 bin 919'a yükseldi
00:17
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPGSDG elebaşı Mazlum Abdi, “Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var“ dedi.
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.
22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
16:50
Elazığ’daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış
Elazığ'daki kavga, tuvaletini duvara yapan yolcu nedeniyle çıkmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 10:01:09. #7.11#
SON DAKİKA: Günler sonra ortaya çıktı! Protestocuları teker teker böyle vurmuşlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.