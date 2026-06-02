İran’ın Saldırıları: ABD Tesislerine Büyük Zarar

02.06.2026 04:39
İran, ABD'nin 20 askeri bölgesine saldırarak ciddi hasar verdi; toplam zarar 29 milyar doları bulabilir.

BBC'nin araştırma ve teyit birimi BBC Verify tarafından analiz edilen uydu görüntüleri ve videolara göre, savaşın başlamasından bu yana İran'ın saldırılarında ABD'nin 20 askeri bölgesi zarar gördü.

Analiz, saldırıların kamuoyuna yansıyandan daha kapsamlı olduğunu gösteriyor.

İran, şubat ayının sonundan bu yana Ortadoğu'daki sekiz ülkede kilit tesisleri hedef aldı.

Bu saldırılarda son teknoloji hava savunma sistemlerine, yakıt ikmal uçaklarına ve radarlara milyonlarca dolarlık zarar verdi.

Tahran, son üç ayda İran ve Lübnan'daki ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak hem ABD üslerini hem de ortak askeri tesisleri hedef aldı.

Pentagon, Epic Fury Operasyonu'nun başlamasından bu yana İran'da 13.000'den fazla hedefi vurduğunu açıkladı.

İran'ın dini lideri Mücteba Hameney mayıs ayı sonunda yaptığı açıklamada, ordusunun ABD tesislerini vurma konusundaki başarısını vurguladı.

Ortadoğu'nun artık Amerikan üsleri için güvenli bir yer olmadığını ifade etti.

Beyaz Saray defalarca İran ordusunun neredeyse yok edildiğini iddia etmişti. Ama analistler Tahran'ın karşı saldırıları sonucu ABD tesislerinde görülen hasarın, Amerikalı yetkililerin daha önce kabul ettiğinden daha kapsamlı olduğunu söylüyor.

ABD'li bir savunma yetkilisi "operasyonel güvenlik nedenlerini" gerekçe göstererek BBC Verify'ın bulguları hakkında yorum yapmayı reddetti.

ABD, büyük bir veri sağlayıcı olan Planet'ten İran ve Ortadoğu'nun büyük bölümünün yeni görüntülerine kısıtlama getirmesini talep etti.

Böylece çatışmaya dair uydu analizlerini sınırlamaya çalıştı.

Şirket de "görüntülerinin düşman aktörler tarafından, müttefik ve NATO ortağı personel ve sivilleri hedef almak için kullanılmamasını sağlamak istediğini" söyledi.

BBC Verify, İran saldırılarının yarattığı hasarı tespit etmek için Planet"ten gelen eski görüntülerle birlikte diğer uluslararası sağlayıcılardan gelen uydu görüntülerini kullandı.

ABD tesisleri Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, Irak, Ürdün, Bahreyn ve Umman'da bulunuyor.

Gerçek rakamlar daha yüksek olabilir ancak analistler üs sayısını en az 28 olarak belirliyor.

Hasar gören BAE'deki Al Ruwais ve Al Sader hava üsleri ile Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssünde çok değerli son teknoloji üç anti-balistik füze batarya sistemi vardı.

ABD'nin dünyanın dört bir yanındaki üslerde konuşlandırılan ve üretimi yaklaşık 1 milyar dolara mal olan Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryalarının yalnızca sekizini işlettiği biliniyor.

Her batarya onu çalıştırmak için yaklaşık 100 askerden oluşan bir mürettebata ihtiyaç duyuyor ve ateşlediği önleyici başına yaklaşık 12,7 milyon dolara mal oluyor.

Geçmişte İrlanda ordusunun başında görev yapan Mark Mellett, BBC Verify'a bataryaların "hızlı veya kolay bir şekilde değiştirilemeyen, oldukça karmaşık bir bölgesel savunma ağının merkezinde olduğunu" söyledi.

Uydu görüntülerini analiz eden uzmanlar, İran saldırılarının Suudi Arabistan'daki Prens Sultan hava üssündeki ABD yakıt ikmal ve gözetleme uçaklarını da ağır bir şekilde vurduğunu gösterdiğini söylüyor. Hasarlı uçaklar ve dumanlar açıkça görülebiliyor.

Analistler bir uçağın E-3 Sentry gözetim uçağı olduğunu tespit etti. ABD medyası, bunun 700 milyon dolara mal olabileceğini bildirdi.

İran saldırıları Kuveyt'teki Ali El-Salem hava üssünü ve Arifjan kampını da hedef aldı.

Askeri istihbarat ve coğrafi veri analizi şirketi MAIAR'dan uzmanlar çatışma sırasında defalarca vurulan üssün uydu görüntülerinde tahrip olmuş yakıt depolama sığınakları, uçak hangarları ve barınaklar tespit etti.

Arifjan Kampı'nda ise uydu iletişim donanımında büyük hasar gözlemlendi.

ABD tesislerine verilen zararın boyutunu ölçmek zor, ancak Pentagon'un mayıs ayında yaptığı bir tahmine göre Epic Fury Operasyonu'nun toplam maliyeti 29 milyar dolar.

Bunun büyük bir kısmının çatışmada tahrip edilen ekipmanların onarım veya değiştirme maliyetleri için harcanması muhtemel.

Demokratlar bunun hafife alındığını söylüyor.

Raporda ayrıca şubat ayından bu yana F-15 ve F-35 savaş uçakları, 24 MQ-9 Reaper insansız hava aracı ve bir A-10 saldırı uçağı da dahil olmak üzere en az 42 uçağın imha edildiği veya hasar gördüğü tespit edildi.

ABD ordusunun kullandığı pahalı donanımla karşılaştırıldığında, İran'ın Ortadoğu'daki hedeflere yönelik saldırılarında ucuz, kolayca değiştirilebilir drone kullandığı bildirildi.

BBC Verify'a konuşan uzmanlar, İran taktiklerinin savaş boyunca geliştiğini ve Ortadoğu'daki şehirleri ve üsleri hedef alan geniş füze saldırılarındansa daha kesin, yönlendirilmiş saldırılara geçildiğini söyledi.

ABD merkezli Stimson Center düşünce kuruluşundan analist Dr. Kelly Grieco İran'ın hava ve füze savunmasını alt etmek için tasarlanmış saldırılarının optimize edildiğini söyledi.

BBC Verify'a konuşan MAIAR'dan bir analist, Tahran'ın taktikleri geliştikçe ABD ordusunun uçaklarını İran İHA ve füzelerinin menzilinin dışına çıkarmakta başarısız olduğunu söyledi.

Mücteba Hamaney, "Bölgedeki uluslar ve topraklar artık Amerikan üsleri için kalkan görevi görmeyecek" dedi.

Ardından İran İslam Devrim Muhafızları (IRGC), Güney İran'a yapılan yeni ABD saldırılarının ardından bölgedeki bir Amerikan üssünü hedef aldığını söyledi.

Dr. Grieco, kırılgan ABD-İran ateşkesinin bozulması ve çatışmaların devam etmesi durumunda, ABD üslerine verilen mevcut hasarın Körfez genelindeki tesislerin savunmasız olabileceğini gösterdiği konusunda uyardı.

"Mevcut çatışma ABD ve ortaklarının hava savunma stoklarını önemli oranda tüketti" dedi.

Barbara Metzler ve Tom Gould bu habere katkıda bulundu.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayımlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

