İşgal altındaki Batı Şeria\'da Filistinlilerin gözaltına alınmasına ilişkin İsrailli askerler tarafından paylaşılan yeni görüntüler tespit edildi

Dünya

BBC, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin gözaltına alınmasına ilişkin İsrailli askerler tarafından paylaşılan yeni görüntüler tespit etti.

Aralarında İsrail bayraklarına sarılmış gözaltındaki kişilerin de görüntülendiği 45 fotoğraf ve video analiz edildi.

BBC Şubat ayında yaptığı benzer bir çalışmada İsrail askerlerinin Gazze'de gözaltına alınan kişilerin elleri ve gözleri bağlı videolarını internette paylaştığını tespit etmişti.

İsrail ordusu olayla ilgili inceleme başlatacağını söylemişti.

Ordu yetkilileri askerlerin "kabul edilemez davranışlar" sergilemeleri halinde disiplin cezalarına çarptırıldıklarını ya da açığa alındıklarını belirtiyor. Ancak yetkililer BBC'nin tespit ettiği son olaylar ve askerler özelinde yorum yapmadı.

Hukukçular, gözaltındaki kişilerin videolarının çekilmesi ve paylaşılmasının savaş suçu olabileceğini söylüyor.

Uluslararası hukuk, gözaltında tutulan kişilerin gereksiz yere aşağılanmasını ve kamuoyunun merakına maruz bırakılmasını suç sayıyor.

İnsan hakları uzmanları gözaltı görüntülerinin paylaşılmasının da tam olarak bunu yaptığını belirtiyor.

BBC Verify, Şubat ayında yaptığı çalışma sırasında son dönemde şiddet olaylarının arttığı Batı Şeria'da benzer davranışlar olduğunu fark etmeye başladı.

BBC'ye konuşan eski İsrail askeri Ori Givati, ordu içinde bu tür vakaların devam etmesine hiç şaşırmadığını söyledi.

İsrail ordusundaki suistimal iddialarını inceleyen Breaking The Silence adlı kuruluşun sözcüsü Ori Givati, İsrail'deki aşırı sağcı siyasi söylemin bu tip olayları teşvik ettiğine inandığını belirtti.

Askerlerin davranışları sonucunda bedel ödemediğini söyleyen Givati, "Hükümetin en üst düzey bakanları tarafından cesaretlendiriliyor ve destekleniyorlar" diyor.

Givati, "Filistinliler konusunda ordu içindeki kültür, onların sadece hedef oldukları yönünde. Onlar insan değil. Ordu size böyle davranmayı öğretiyor" diye devam ediyor.

Neler tespit edildi?

BBC Verify tarafından incelenen 45 sosyal medya videosu ve fotoğrafın, İsrail ordusunun en büyük piyade tugayı olan ve çoğunlukla Batı Şeria'da faaliyet gösteren Kfi Tugayı'ndan 11 asker tarafından paylaşıldığı tespit edildi.

Askerlerin hepsinin şu anda faal olduğu ve sosyal medya kimliklerini gizlemediği ortaya çıktı.

Sosyal medya videolarının analizine göre bu askerlerin dördü, Batı Şeria'nın kuzeyinde konuşlandırılan 9213 numaralı yedek taburunda görev yapıyor.

İsrail ordusu, bu askerlerin eylemleri ve disiplin cezası alıp almadıkları yönündeki sorularımıza yanıt vermedi.

Sosyal medya hesapları herkese açık olan askerlere ayrıca ulaşmaya çalıştık. Biri bizi engellemiş görünüyor, diğerleri ise bu haberin yayın tarihine kadar sorularımıza yanıt vermedi.

Askerler arasında en aktif olanının sosyal medyadaki ismi Yohai Vazana.

Paylaştığı videoların çoğunda askerlerin geceleri Filistinlilerin evlerine girip onları gözaltına aldığı, çoğu zaman ellerini ve gözlerini bağladığı görülüyor. Videoların çekildiği sırada başörtüsüz yakalanan kadınlar ise panik halinde.

Vazana'nın kollarında 'Asla unutma, asla affetme 7/10' yazılı dövmeler var ve kendisini "dijital içerik üreticisi" diye tanımlıyor. Askeri operasyonlardan ise "av" diye bahsediyor. Videolardan başçavuş olduğu anlaşılıyor.

Vazana, Facebook ve TikTok'ta Filistinlilerin gözaltına alındığını gösteren ve vücut kamerasından çekildiği anlaşılan 22 video ve fotoğraf paylaştı.

TikTok, henüz platformdan kaldırılmadığına dikkat çektiğimiz iki videonun daha sonra kaldırıldığını belirtti.

Sosyal medya şirketi, "şiddet içeren trajedilerin kurbanlarını aşağılamayı amaçlayan içeriklere tolerans göstermediğini" belirtti

Facebook'un sahibi Meta ise içerikleri incelediğini ve politikalarını ihlal eden videoları kaldıracağını açıkladı.

Yukarıda ekran görüntüsünü paylaştığımız Yohai Vazana'nın videolarından birinde askerlerin bir eve zorla girdiği ve çocuklu Filistinli bir kadının önünde poz verdiği görülüyor.

Vazana'nın paylaşımlarında yanında sık sık Ofer Bobrov adlı bir asker daha yer alıyor.

Bobrov kendi videolarında "9213" etiketini kallanıyor, bu da onun Vazana'nın taburunda olduğuna işaret ediyor.

Bobrov da katıldığı askeri operasyonları gösteren videolar yayınlıyor ama bunun yanı sıra askerlerin günlük hayatlarından kesitler de paylaşıyor.

TikTok'ta 12 Şubat'ta yayınlanan bir videoda gözaltına alınan bir kişinin elleri ve gözleri bağlı bir şekilde yere yatırıldığını gösteren fotoğraflar yer alıyor. Arkasında İsrail bayrağıyla poz veren bir asker duruyor.

Aynı taburdan olan ve internette Sammy Ben adını kullanan bir başka askerin ise Instagram'da gözaltına alınan Filistinlileri gösteren toplamda 8 video ve fotoğraf paylaşımı var.

Görüntülerde Filistinlilerin elleri ve gözleri bağlı bir şekilde yere yatırıldığı veya çömelmeye zorlandığı görülüyor.

Sammy Ben bu paylaşımlarda üzerlerinde Hamas bayrakları bulduklarını iddia ettiği "teröristleri" gözaltına aldıklarını söylüyor.

Gazze'de de görev yapmış olan Ben, bir videoda gözaltına alınan iki Filistinliyle alay ederek onlara "Am Yisrael Chai", yani "İsrail halkı yaşıyor" demelerini emrediyor.

Ori Dahbash da aynı taburun bir başka üyesi ve Batı Şeria'daki askeri operasyonların görüntülerini paylaşıyor. Bunların arasında Vazana tarafından da paylaşılan bir gözaltı fotoğrafı da var.

Uzmanlar, askerlerin yayınladığı bu görüntülerin uluslararası hukuku ihlal edebileceğini söylüyor.

Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu uluslararası ceza mahkemeleri danışma panelinin başkanı olan Dr. Mark Ellis, görüntüler hakkında soruşturma başlatılması ve askerlere disiplin cezası verilmesi çağrısında bulundu.

1998-2006 yılları arasında Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde çalışan uluslararası insan hakları avukatı Sir Geoffrey Nice da Dr. Ellis ile aynı fikirde, ancak ilgili kişilerin hesap vermeye zorlanacağı konusunda kuşkulu.

BBC'nin araştırmasına yanıt veren İsrail ordusu, askerlerin profesyonel standartlara tabi tutulduğunu ve değerlerine uygun olmayan davranışların incelendiğini söyledi.

Yapılan açıklamada, "Kabul edilemez davranışlar söz konusu olduğunda askerler disiplin edilir ve hatta yedek görevinden uzaklaştırılır. Ayrıca, askerlere operasyonel faaliyetlerin görüntülerini sosyal medya ağlarına yüklemekten kaçınmaları talimatı verilmiştir" denildi.

Ordu yetkilileri, Gazze'de daha önce benzer sosyal medya paylaşımları yapıldığı ve bu yönde harekete geçme sözü verildiğinden bahsetmedi.

Eski İsrail askeri Ori Givati, gözaltına alınan kişilere yönelik muameleden utanç duyduğunu ve iğrendiğini söyledi.

Givati, bu davranışın İsrail toplumunun Filistinlilere bakışını yansıttığını ve uluslararası hukuka uyma iddialarını sorgulattığını söyledi, "Bu şekilde davranmaya devam edersek toplum olarak bir geleceğimiz yok" dedi.