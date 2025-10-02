İsrail\'in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı\'nda son durum

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ait 44 gemiden 4'ü hala seyir halinde görünüyor. İsrail güçleri 21 gemiyi alıkoydu, 37 Türk vatandaşı 200 aktivisle birlikte Aşdod limanına getirildi.

İsrail askerleri, Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere baskın düzenleyerek aralarında Türk aktivislerin de bulunduğu çok sayıda aktivisti gözaltına aldı, teknelere el koydu. İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu gemiler ve aktivistler Usdud (Aşdod) Limanı'na getirildi.

AKTİVİSTLER CAN YELEKLERİYLE GÜVERTEDE GÖRÜLDÜ

Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerin Aşdod Limanı'na ulaştığı ve bazı aktivistlerin turuncu can yelekleriyle gemilerin güvertesinde görüldüğü belirtildi. Yasadışı el konulan gemilerden birinde Filistin bayrağının dalgalanması dikkati çekti.

Öğlen saatlerinden itibaren limanın çevresindeki askeri gemi hareketliliği sürüyor.

İşte bölgeden kareler: