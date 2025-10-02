İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı'nda son durum - Son Dakika
Dünya

İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı'nda son durum

İsrail\'in alıkoyduğu aktivistleri getirdiği Aşdod Limanı\'nda son durum
02.10.2025 17:19
Küresel Sumud Filosu'na ait İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu bazı gemiler ve aktivistler, İsrail'e ait askeri gemiler eşliğinde Usdud (Aşdod) Limanı'na getirildi. Limanın çevresindeki İsrail ordusuna ait askeri gemi hareketliliği sürüyor.

Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ait 44 gemiden 4'ü hala seyir halinde görünüyor. İsrail güçleri 21 gemiyi alıkoydu, 37 Türk vatandaşı 200 aktivisle birlikte Aşdod limanına getirildi.

İsrail askerleri, Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'ndaki teknelere baskın düzenleyerek aralarında Türk aktivislerin de bulunduğu çok sayıda aktivisti gözaltına aldı, teknelere el koydu. İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu gemiler ve aktivistler Usdud (Aşdod) Limanı'na getirildi.

Erdoğan'dan İsrail'in Sumud Filosu baskınına ilk tepki

AKTİVİSTLER CAN YELEKLERİYLE GÜVERTEDE GÖRÜLDÜ

Küresel Sumud Filosu'ndaki gemilerin Aşdod Limanı'na ulaştığı ve bazı aktivistlerin turuncu can yelekleriyle gemilerin güvertesinde görüldüğü belirtildi. Yasadışı el konulan gemilerden birinde Filistin bayrağının dalgalanması dikkati çekti.

Öğlen saatlerinden itibaren limanın çevresindeki askeri gemi hareketliliği sürüyor.

İşte bölgeden kareler:

Kaynak: AA

