İsrail misilleme sonrası İran\'ın kalbini hedef seçti: Yol açıldı

ABD ve İran arasında Tahran'ın nükleer programını sınırlandırmak için anlaşma yapmaya yönelik görüşmelerin devam ettiği bir dönemde İsrail ordusu İran'a çok geniş çaplı bir dizi saldırı düzenledi. İran'ın nükleer tesisleri, füze tesisleri, üst düzey komutanları, nükleer bilimcileri ve hava savunma sistemlerini hedef alan İsrail ordusu, ABD'nin dahli olmadan çok katmanlı ve uzun mesafeli bir operasyon yürütmüş oldu. İsrail ordusu "Yükselen Aslan" adı verilen operasyonda, 200 kadar savaş uçağıyla İran'daki hedeflere yüzlerce bomba bırakırken, bazı bölgelerdeki füze rampaları ve hava savunma sistemleri dronlarla vuruldu.

İRAN MİSİLLEME SALDIRILARI BAŞLATTI

Bu saldırıların ardında İran misilleme saldırıları başlattı. Droneların yanı sıra yüzlerce balistik füzenin fırlatıldığını saldırıda Tel Aviv'de patlamalar yaşandı. Bazı füzeler İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe"yi aştı ve patlamalara neden oldu.

İSRAİL GENELKURMAYI: TAHRAN YOLU AÇILDI

İran'ın misillemesi sonrası İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, Zamir ve Bar'ın durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı. Zamir ve Bar, İsrail'in İran'a ait karadan karaya ve karadan havaya füze bataryalarını hedef almasının ardından kendilerine "Tahran yolunun açıldığını" iddia ederek İran'a yeni hava saldırıları düzenleyeceklerini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan bir diğer açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Bar, İran'da yüzlerce hedefi vurduklarını ileri sürdü. Bar, vurdukları yüzlerce hedef arasında çok sayıda füze bataryasının da bulunduğunu kaydetti.

Karadan havaya füze bataryalarının hedef alınmasıyla İsrail'in İran hava sahasında hareket özgürlüğü kazandığını iddia eden Bar, İsrail'in ilk kez Tahran'da savunma unsurlarını hedef aldığını ileri sürdü. İsrail ordusu, İran'da hedef alınan karadan karaya füze bataryalarının görüntülerini paylaştı. İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de son 24 saat içinde İran hava savunma sistemlerinin büyük kısmının yok edildiği öne sürüldü.

SABAH YENİDEN FÜZELER ATEŞLENDİ

İsrail ordusu, İran'dan kuzey, güney ve merkez bölgelere 5. dalga füze saldırıları düzenlendiğini açıkladı. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'in kuzey, güney ve merkez bölgelerine füze saldırıları düzenlendiği, hava savunma sistemlerinin bunları engellemeye çalıştığı belirtildi. İsrail'in saldırıları bildiren telefon uygulamasında, kuzeydeki geniş bir alanda ve güneyde Gazze Şeridi çevresindeki kentlerde alarmlar çaldığı duyuldu.

Sosyal medyada, kuzeydeki bölgelerde İran'dan atılan balistik füzeler ve hava savunma sistemlerinden ateşlenen füzelerin havada bıraktığı izler paylaşıldı. İran'dan ateşlenen füzelerin seyrinde yer alan işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında gökyüzünde füzelerin izleri görüldü. Önleyici füzelerin infilak etmesiyle patlama sesleri duyuldu.

15 DAKİKA İÇİN 3 SALVO FÜZE

Yediot Ahranot'un haberine göre, İran'dan İsrail'e doğru sabah saatlerinde 15 dakika içinde üç salvo füze fırlatıldı.Haberde, İsrail'in merkez bölgesinde bir füzenin isabet etmesi sonucu 6 binanın hasar aldığı ve 9 kişinin yaralandığı paylaşıldı. İsrail ordusu iç cephe komutanlığı, saldırı uyarısı yaptığı bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceğini ancak yakınlarda ve korunaklı alanlarda kalınması gerektiğini açıkladı.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI ARTTI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre; İran'ın İsrail'e düzenlediği son saldırılarda Tel Aviv'in güneyindeki bazı binalar hedef alındı. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırılarda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Böylece İran'ın İsrail'e dün akşam itibarıyla düzenlediği 6 saldırıda ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı ise 172'ye yükseldi.

İRAN İKİ GENERALİNİ DAHA KAYBETTİ

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Genelkurmay Başkanlığı İletişim ve Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetler kurmay kadrosundan olduğu belirtilen 2 generalin İsrail saldırılarında öldüğü belirtildi.

Saldırıda, Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı General Gulamreza Mehrabi ile Genelkurmay Başkanlığı Operasyon Dairesi Başkan Yardımcısı General Mehdi Rabbani'nin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a düzenlediği saldırıda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid ve Devrim Muhafızları Ordusu Hava Savunma Sistemleri Komutanı Davud Şeyhiyan gibi önemli isimlerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

İSRAİL, İSFAHAN'DAKİ NÜKLEER TESİSİ DE VURDU

İsrail ordusu ise İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'daki nükleer tesisi de vurduklarını açıkladı.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'a düzenledikleri saldırılarda ülkenin en büyük nükleer tesisi Natanz'ın yanı sıra İsfahan'da bir nükleer tesisi daha vurduklarını ileri sürdü.

İsfahan'daki tesiste, nükleer silah yapımında zenginleştirilmiş uranyumun yeniden dönüştürülmesi işleminin yapıldığını ifade eden Adraee, "uranyum metal üretimi, zenginleştirilmiş uranyum dönüştürme altyapısı ve laboratuvarların" vurulduğunu iddia etti.

İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, İsfahan'daki Şehid Reisi Nükleer Santrali'ne İsrail tarafından cuma akşamı saldırı düzenlendiğini belirtmişti.

TEL AVİV'DE YIKIM VAR

İsrail iç cephe komutanlığı, İran'ın son füze saldırısında Tel Aviv'de bir binanın tamamen yıkıldığını açıkladı. Basında yer alan haberlerde, Tel Aviv'de 4 noktaya İran'a ait füzelerin isabet ettiği, saldırı sonucu kentte bazı binaların yıkıldığı ve büyük çapta hasarlar meydana geldiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada İran'dan fırlatılan bir füzenin Tel Aviv'in merkezinde bir binaya isabet etmesi sonucu çıkan yangının söndürülmeye çalışıldığı bilgisi verildi. Öte yandan sabah gelen ilk görüntülerde Tel Aviv'de çok sayıda binanın yerle bir olduğu görüldü.

İSRAİL'İN İRAN SALDIRILARI

İsrail, sabah saatlerinde başkent Tahran başta olmak üzere İran'ın nükleer tesisleri ve çeşitli kritik noktalarına hava saldırıları düzenledi.

Saldırıların hedefinde Tebriz, Kirmanşah, Huzistan, İlam ve İsfahan eyaletinde bulunan Natanz Nükleer Tesisi ile bazı diğer bölgeler yer aldı. Ayrıca, Doğu Azerbaycan eyaletindeki Tebriz Rafinerisi çevresi, kuzeybatı hava savunma sistemleri, Tebriz'deki Şehit Fakuri Hava Üssü, Karamelek-Dizelabad bölgesi, Aşura Ordusu ve Khasban Kolordusu çevresi ile Merage'deki gözetleme üssünün de İsrail'in hedef aldığı noktalar arasında yer aldığı aktarıldı.

78 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran medyası, İsrail'in Tahran'daki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılar sonucunda 78 kişinin hayatını kaybettiğini, 329 kişinin ise yaralandığını bildirdi.