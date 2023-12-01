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Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı - Son Dakika

Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı

Gazze'de bir haftadır devam eden ve birkaç kez uzatılan insani ara sona erdi. İsrail saldırılara yeniden başlarken ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

01.12.2023 - 08:10,  Güncelleme: 08:36
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24 Kasım Cuma günü Hamas ve İsrail arasında yapılan geçici ateşkes kapsamında; Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. Bugün sona erecek olan ateşkesin yeniden uzatılması beklenirken, İsrail ordusundan yapılan açıklamada "Hamas ateşkesi ihlal etti, İsrail topraklarına ateş açıldı" denildi. İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başladı, hava bombardımanında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı

KARŞILIKLI ESİR TAKASI YAPILDI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı

2 KEZ UZATILMIŞTI

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu. İsrail ordusu, 30 Kasım'da tarih belirtmeden "insani aranın" uzatıldığını duyururken Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.

Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı

İSRAİL SALDIRILARINA YENİDEN BAŞLADI

Bu sabah ateşkesin sona ermesi beklenirken bazı kaynaklar insani aranın yeniden uzatılabileceğini öne sürdü. Ancak İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başladığı duyuruldu. Açıklamada, "Hamas ateşkesi ihlal etti, İsrail topraklarına ateş açıldı" denildi. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 5 kişi can verdi.

Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı

KATLİAMDA CAN KAYBI 15 BİNİ GEÇTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı

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Son Dakika Dünya Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'de ateşkes sona erdi! İsrail saldırılarına yeniden başladı - Son Dakika
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