İsrail ve Lübnan’dan Çerçeve Anlaşması - Son Dakika
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İsrail ve Lübnan’dan Çerçeve Anlaşması

İsrail ve Lübnan’dan Çerçeve Anlaşması
27.06.2026 17:58
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İsrail ve Lübnan, ABD'nin arabuluculuğunda kalıcı barış için çerçeve anlaşması imzaladı.

İsrail ve Lübnan, ABD arabuluculuğunda birkaç gün süren müzakerelerin ardından 26 Haziran'da Washington'da bir çerçeve anlaşması imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, anlaşmanın kalıcı barış ve güvenlik için bir çerçevenin oluşturulmaya başlanmasını sağlayacağını söyledi.

Bu sırada 16 Nisan'da ABD arabuluculuğunda imzalanan mevcut ateşkese rağmen İsrail güçleri ile İran destekli Hizbullah arasında güney Lübnan'da çatışmalar sürüyordu.

Hizbullah, imzalanan yeni anlaşmanın tarafı değil ve örgütün güney Lübnan'daki Litani Nehri'nin güneyindeki bölgeden savaşçılarını çekmeyi kabul edip etmeyeceği belirsiz.

Hizbullah lideri Naim Kasım, 27 Haziran'da yaptığı açıklamada ABD-İsrail-Lübnan çerçeve anlaşmasını kınadı ve bunun hükümet tarafından yapılan büyük bir hata olduğunu, grubunun bunu geçersiz saydığını söyledi.

Washington, İsrail ile Hizbullah arasındaki süren gerilimin, Lübnan da dahil olmak üzere "tüm cephelerde" çatışmaların sona erdirilmesini öngören zayıflatabileceğinden endişe ediyor.

Çerçeve anlaşmasında neler var?

İmzalanan14 maddelik çerçeve anlaşmasında İsrail ve Lübnan, her devletin "barış içinde yaşama" hakkını "teyit ediyor" ve "komşu egemen devletler olarak güvenlik içinde yaşama konusundaki karşılıklı arzularını" ifade ediyor.

Anlaşmada, İsrail ile Lübnan arasında "uluslararası siyasi veya hukuki platformlarda her türlü düşmanca ya da olumsuz eylemin sona erdirilmesine" özel olarak atıfta bulunuluyor.

Ayrıca her iki ülke de tutukluların serbest bırakılması ve cenazelerin iadesi için çalışma sözü verdi.

Ancak her iki hükümet de "hiçbir şeyin, kendilerini savunma konusundaki doğal haklarını kullanmalarını engellemediğini" kabul etti.

Anlaşmada Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin, "devlet dışı silahlı grupların doğrulanmış şekilde silahsızlandırılması ve ilgili altyapının ortadan kaldırılması sürecine bağlı olarak" Lübnan topraklarının tamamı üzerinde etkili egemenliği yeniden tesis edeceği belirtiliyor.

Lübnan bunun için uluslararası ve "özellikle ABD liderliği altında Arap ortakların" desteğini talep ediyor.

Ayrıca çerçevenin uygulanmasına yardımcı olmak için ABD destekli bir askeri koordinasyon grubu kurulacak.

Trump'ın rolü

Diplomatik açıdan bakıldığında, herhangi bir anlaşmanın imzalanması ileriye dönük bir adım olarak görülse de Lübnan'daki durum, birkaç ateşkese rağmen belirgin bir değişim işareti göstermedi.

İsrail ile Hizbullah sınır ötesinde karşılıklı saldırılar düzenliyor ve her iki taraf da anlaşmanın ihlal edildiğini ileri sürüyor.

Ancak son günlerde çatışmaların yoğunluğu azaldı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, çerçevenin egemenliğin yeniden tesis edilmesi için ilk adım olduğunu söyledi.

Ancak imzalanmanın hemen ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah silahsızlanana kadar İsrail güçlerinin güney Lübnan'da kalacağını yineledi.

İsrail ordusu şu anda ülke topraklarının yaklaşık %5'ini kontrol ediyor.

Netanyahu, İsrail'in "Lübnan ordusunun bazı bölgeleri devralmak üzere örgütlenmesine izin verdiğini" ve bunun Litani Nehri'nin güneyinde ve kuzeyinde olmak üzere iki pilot bölgede gerçekleşeceğini söyledi.

Güney Lübnan'daki hedeflere yönelik İsrail saldırıları, Ortadoğu'daki çatışmayı çözme çabalarını sekteye uğratma riski taşıyor.

Basına yansıyan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile yaptığı gergin bir telefon görüşmesinde küfürlü bir ifade kullanmıştı.

Trump ayrıca kamuoyu önünde Netanyahu'yu ve İsrail'in çatışmadaki tutumunu eleştirdi.

Trump, İsrail'in Hizbullah roket saldırılarına karşı kendini savunma hakkı olduğunu savunurken aynı zamanda "İsrail'in Lübnan'a saldırılarını kontrol edebileceğini" de ileri sürdü.

Haziran ortası Axios'a verdiği bir röportajda Trump, "Bana büyük saygı duyuyorlar. Söylediğimi yapıyorlar" dedi.

26 Haziran'da imzalanan çerçeve anlaşmasının son maddesinde İsrail ve Lübnan, iki ülke arasında "kapsamlı barış" sağlama çabalarını destekleyen ABD'nin rolünü kabul ediyor ve "Başkan Donald J. Trump'ın vizyonu ve liderliği için derin takdirlerini" ifade ediyor.

Lübnan sağlık bakanlığına göre, İsrail'in Lübnan'daki son saldırılarında en az 4.192 kişi öldürüldü.

11.600'den fazla kişi yaralandı ve Lübnanlı yetkililere göre 1,2 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

İsrail yetkilileri, çatışma boyunca sınırın her iki tarafında 36 İsrail askeri ve dört sivilin öldüğünü söylüyor.

Lübnan, 2 Mart'ta Hizbullah'ın İran'ın dini liderinin öldürülmesine misilleme olarak İsrail'e roket atmasıyla ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa dahil oldu.

İsrail buna Lübnan genelinde hava saldırıları ve güneyde kara harekâtıyla karşılık verdi.

16 Nisan'da ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkes çatışmaları durduramadı.

İsrail ve Lübnan Haziran ayında kırılgan ateşkesi yenileme konusunda anlaştı ve ABD, "Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin devlet dışı tüm aktörleri dışlayarak tamamen kontrolü ele alacağı pilot bölgelerin oluşturulmasına" yardımcı olacağını açıkladı.

26 Haziran Cuma günü daha erken saatlerde Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen bir kargo gemisinin saldırıya uğramasının

Tahran ise yük gemisinin, hayati öneme sahip Hürmüz Körfez'inden geçerken izinsiz bir rota kullandığı için hedef alındığını söyledi.

İki ülke arasında karşılıklı saldırılar tekrar başladı.

Ghoncheh Habibiazad ve Tabby Wilson bu habere katkıda bulundu.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ve Lübnan’dan Çerçeve Anlaşması - Son Dakika

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