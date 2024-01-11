 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsveç'te savaşa hazır olun uyarıları endişe yaratıyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

İsveç'te savaşa hazır olun uyarıları endişe yaratıyor

İsveç Sivil Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı savaşa hazır olun uyarıları, endişe ve panik yaratıyor. İsveç, NATO üyeliği için Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekliyor. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İsveç'in askeri harcamaları artıyor. Uzmanlar, savaş ihtimalinin birkaç faktörün bir araya gelmesine bağlı olduğunu belirtiyor.

İsveç\'te savaşa hazır olun uyarıları endişe yaratıyor
11.01.2024 - 05:06,
Abone Ol

İsveç'te önce Sivil Savunma Bakanı, ardından Genelkurmay Başkanı'nın yaptığı "savaşa hazır olun" uyarıları endişeye ve "panik yaratma" eleştirilerine neden oldu.

İsveç Sivil Savunma Bakanı Carl-Oskar Bohlin, Pazar günü katıldığı bir konferansta "İsveç'te savaş olabilir" ifadesini kullanmıştı.

Ardından Genelkurmay Başkanı Micael Byden de tüm İsveçlileri zihinsel olarak savaşa hazır olmaya çağırdı.

Üst düzey yetkililerden art arda yapılan bu açıklamaların tonuysa, İsveç muhalefetinin tepkisini çekti.

Eski başbakan Magdalena Andersson İsveç televizyonuna yaptığı açıklamada, güvenlik durumunun ciddi olduğunu kabul etse de, "savaş hemen yanıbaşımızda da değil" dedi.

Çocuk hakları derneği Bris de normalde çağrı merkezlerine savaş ihtimaliyle ilgili çok az arama aldıklarını, ancak bu haftaki haberlerden ve TikTok'ta yapılan paylaşımlardan sonra birçok "endişeli" gencin kendilerini aradığını belirtti.

Bris sözcüsü Maja Dahl "Belli ki bu iyi planlanmış bir uyarıydı, ağızdan kaçırılmış gibi değildi" diyerek, yetişkinler için bu tarz açıklamalar yapılırken çocuklara durumun nasıl anlatılacağının da düşünülmüş olması gerektiğine dikkat çekti.

Sivil Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları çok net olsa da, bu sözler ülkede "uyarı" düzeyinde algılanıyor.

200 yıldır savaş görmeyen ülke

Yaklaşık ikiyüz yıldır savaş görmeyen İsveç, NATO üyeliği için Türkiye ve Macaristan'ın onayını bekliyor.

İsveç'in NATO hamlesine neden olan Rusya- Ukrayna savaşı, 24 Şubat'ta ikinci yılını dolduracak.

Genelkurmay Başkanı Byden açıklamalarında "yeni bir şey olmadığını" söylüyor.

Byden bir ay önce Ukrayna'nın doğu cephesini ziyaret etmişti. Ayrıca İsveç, Ukraynalı pilotları eğiten ülkeler arasında. Stockholm Ukrayna'ya gelişmiş Gripen savaş uçakları göndermeyi de düşünüyor.

Aftonbladet gazetesine konuşan Byden, "Amacım insanları endişelendirmek değil, sadece daha çok kişinin içinde bulundukları durumu ve sorumluluklarını düşünmelerini sağlamak" dedi.

Sivil Savunma Bakanı Bohlin de insanların uykusunu kaçırmak istemediğini ancak olabileceklere dair farkındalıklarını artırmayı hedeflediğini belirtti. Bakan ayrıca yerel idareler ve acil durum ekiplerine hazırlık yapmaları çağrısında da bulundu.

Bohlin "Geceleri uykumu kaçıran bir şey varsa o da hazırlıkların çok yavaş ilerlemesi" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya da NATO'ya katıldı ve Rus yetkililer NATO ile tansiyonun yükselmesi halinde "bunun ceremesini çekecek ilk ülkenin" Finlandiya olacağı tehditlerinde bulundu.

Türkiye'nin şartlarını yerine getirene kadar İsveç'in NATO üyeliğine onay vermeyeceğini duyuran Ankara, geçen yıl Temmuz ayındaki NATO zirvesi öncesi İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmıştı.

İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin katılım protokolü, Aralık ayında TBMM Dış İlişkiler Komisyonu'nda kabul edildi. Protokolün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüp oylanması bekleniyor, ne zaman görüşüleceğiyse henüz bilinmiyor.

Askeri harcamaları artıyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, 2024 yılında NATO'nun üyeleri için koyduğu askeri harcama hedefi olan gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 2'si oranında harcamaya ulaşacaklarını açıkladı. Bu İsveç'in 2020'deki askeri harcamalarının iki katına denk geliyor.

İsveç Savunma Üniversitesi'nden savunma uzmanı Oscar Jonsson ise üst düzey yetkililerin açıklamalarının tonunun "bir bardak suda fırtına koparmaya" benzediğini, söylenenlerin yüzde 90'ının sivil ve askeri savunma alanındaki hazırlıkların yavaş olmasının yarattığı rahatsızlıktan kaynaklandığını düşünüyor.

"Zaman kısıtlı ve açıklamalarla yetkililer, sorumlu departmanlar ve bireyler 'uyandırılmak' istendi" diyen Jonsson; "İsveç ordusu çok muktedir ama ölçeği çok küçük. En son savunma yasa tasarısında 3,5 tugay kurmamız gerektiği belirtiliyor. Savaş başlandığında Ukrayna'nınsa 25 tugayı vardı".

Jonsson savaş ihtimali olsa da, bunun için birkaç faktörün bir araya gelmesi gerektiğini ekliyor: Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının sona ermesi, ordusunun yeniden yapılanma ve silahlanma için zamanının olması, ve Avrupa'nın da ABD'nin askeri desteğini kaybetmesi.

Ancak Jonsson'a göre bu üç durumun bir araya gelmesi "ihtimal dahilinde".

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Ukrayna, İsveç, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsveç'te savaşa hazır olun uyarıları endişe yaratıyor - Son Dakika

BBC

00:49
Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket

Son Dakika
00:49 Arda Güler oyuna girdi! Çılgın düelloyu Real kazandı
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe, Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin 6 büyükşehir ve 15 ilde daha adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 05:26:07. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç'te savaşa hazır olun uyarıları endişe yaratıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement